Rốt cuộc nên ngủ có gối hay không gối, câu trả lời từ chuyên gia

Ngủ dùng gối nhưng chọn gối không phù hợp, còn gây tác hại hơn. Gối quá cao cũng dễ ảnh hưởng xấu đến cột sống, theo tờ Times of India.

Sau đây, chuyên gia David Rubin, huấn luyện viên khoa học giấc ngủ, đang làm việc tại Mỹ, sẽ giải thích rõ tư thế ngủ nào thì nên dùng gối, khi nào thì bỏ gối sẽ tốt hơn.

Với người ngủ nằm nghiêng hoặc nằm ngửa, không dùng gối có thể làm lệch đường thẳng của cổ - dẫn đến mỏi cổ, đau lưng hoặc căng cơ Ảnh minh họa: AI

Ngủ không dùng gối: Điều gì sẽ xảy ra?

Theo trang tin sức khỏe Sleep Doctor, ngủ không gối có thể giúp cải thiện tư thế cho những người ngủ nằm sấp, nhưng với người ngủ nằm ngửa hoặc nằm nghiêng, điều này có thể gây phản tác dụng.

Với người ngủ nằm sấp, không dùng gối giúp đầu không bị nâng quá cao, giảm căng thẳng lên cổ và cột sống thẳng hơn. Đặc biệt, nếu gối đang dùng tạo góc không tự nhiên hoặc quá cao, bỏ gối có thể giúp giảm đau cổ và lưng.

Tuy nhiên, với người ngủ nằm nghiêng hoặc nằm ngửa, không dùng gối có thể khiến đầu bị "lọt thỏm xuống", làm lệch đường thẳng của cổ - dẫn đến mỏi cổ, đau lưng hoặc căng cơ.

Không có gối có thể khiến đường thở giãn kém hơn, tăng nguy cơ ngáy hoặc làm trầm trọng hội chứng ngưng thở khi ngủ.

Ở người bị trào ngược dạ dày, gối thường giúp nâng đầu và giảm axit trào ngược; bỏ gối có thể làm triệu chứng trở nên nặng hơn. Vì vậy cần cân nhắc theo tình trạng sức khỏe cá nhân, theo Sleep Doctor.

Lựa chọn phù hợp cho từng tư thế ngủ

Ngủ sấp: Đây là tư thế duy nhất mà nhiều chuyên gia cho rằng không nên dùng gối vì gối cao dễ đẩy cổ lên quá mức.

Ngủ nằm ngửa: Nếu không dùng gối, đầu dễ bị hạ thấp về phía sau, tạo áp lực lên cổ. Trong trường hợp này, gối thấp hoặc hỗ trợ nhẹ có thể giúp giữ đường cong tự nhiên của cổ.

Ngủ nghiêng: Đây là tư thế khá phổ biến, nhưng nếu không dùng gối sẽ có khoảng trống giữa cổ và nệm, khiến cổ bị uốn cong sang một bên, gây căng thẳng cơ và đau cổ.

Như vậy, ngủ dùng gối hay không nên tùy vào tư thế ngủ, cấu trúc cổ và lưng, cũng như sự thoải mái của mỗi người, theo Sleep Doctor.

Nếu bạn chuyển sang tập ngủ không gối, hãy thực hiện từng bước:

Bắt đầu bằng gối thấp hơn hoặc gấp chăn làm gối mềm.

Theo dõi phản ứng cơ thể, nếu cảm thấy đau cổ hoặc lưng, nên quay lại dùng gối phù hợp.

Luôn chọn nệm cứng vừa phải để hỗ trợ cơ thể tốt hơn.

Người bị ngưng thở khi ngủ, trào ngược dạ dày, bệnh cột sống, hãy tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi thay đổi.

Cuối cùng, quan trọng nhất không phải là dùng gối hay không mà là giữ cho cổ, đầu và cột sống luôn thẳng hàng, để tối đa hóa lợi ích của giấc ngủ mà không gây hại.