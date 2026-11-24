Lê Anh Tú, sinh viên ngành thiết kế nội thất và Bùi Hồng Yến, sinh viên ngành kiến trúc của Trường ĐH Văn Lang vừa ghi dấu ấn cho hành trình 4 năm ĐH của mình bằng Giải thưởng Loa Thành 2026 vào ngày 15.11 vừa qua, với 2 công trình có ý nghĩa trong việc bảo tồn, gìn giữ văn hóa truyền thống của người Việt.

Đây là giải thưởng nhằm tôn vinh những đồ án tốt nghiệp xuất sắc của sinh viên các trường ĐH đào tạo ngành xây dựng, kiến trúc trên cả nước.

Trăn trở trước những giá trị văn hóa có nguy cơ bị mai một

Lê Anh Tú không sinh ra ở Đồng bằng sông Cửu Long cũng không lớn lên bên những phiên chợ nổi hay đời sống của người dân nơi đây. Hơn một năm trước, trong một chuyến đi thực tế đến vùng Đồng bằng sông Cửu Long, Tú có dịp trò chuyện với một người lái đò địa phương.

Trong câu chuyện, người lái đò nhắc đến những đổi thay của vùng đất, của dòng sông và cuộc sống mà họ đã gắn bó từ lâu, rồi đặt ra một câu hỏi khiến Tú nhớ mãi: "Không biết những nét văn hóa đặc trưng của vùng sông nước này sẽ còn tồn tại được bao lâu nữa?".

Lê Anh Tú và niềm vui trong ngày nhận giải nhì Giải thưởng Loa Thành cho đồ án tốt nghiệp ĐH ẢNH: T.L

Câu hỏi tưởng chừng vu vơ nhưng khiến nam sinh này thực sự trăn trở. Bởi nó không xuất phát từ một nhận định hay nghiên cứu, mà từ chính một người đang sống trong vùng đất ấy, chứng kiến những đổi thay mỗi ngày.

"Em bắt đầu nhận ra, đằng sau những hình ảnh vốn đã trở thành biểu tượng của miền Tây như chợ nổi, ghe thuyền, làng nghề hay những dòng sông, là cả một đời sống văn hóa được hình thành qua hàng trăm năm gắn bó giữa con người và thiên nhiên. Nhưng khi môi trường sống thay đổi, khi những phương thức mưu sinh dần chuyển dịch, những giá trị từng làm nên bản sắc của vùng đất này cũng đứng trước nguy cơ bị mai một", Tú nhận định.

Chính từ sự trăn trở ấy, Tú lựa chọn Bảo tàng Văn hóa sông nước Đồng bằng sông Cửu Long làm đề tài đồ án tốt nghiệp, với mong muốn thực hiện một điều gì đó cho vùng đất mà mình chưa từng sinh ra, nhưng đã khiến em dành nhiều sự quan tâm và trân trọng.

"Em mong muốn thông qua thiết kế, những câu chuyện, ký ức, tập quán và giá trị văn hóa của miền sông nước sẽ được lưu giữ, không chỉ tồn tại qua những hình ảnh, tư liệu hay hiện vật khi mọi thứ đã mất đi, mà muốn những giá trị ấy được nhận diện, trân trọng ngay khi chúng vẫn còn hiện diện trong cuộc sống", Tú bày tỏ.

Tương tự, Bùi Hồng Yến cho biết mình lựa chọn thực hiện đồ án tốt nghiệp Trung tâm Văn hóa dân tộc Cơ Tu vì mong muốn góp phần giữ gìn một giá trị văn hóa đang đứng trước nguy cơ bị mai một.

Yến có một học kỳ chuyên đề tốt nghiệp kéo dài khoảng 3 tháng để nghiên cứu và tìm hiểu sâu về văn hóa, đời sống cũng như các làng nghề truyền thống của người Cơ Tu. Trong khoảng thời gian đó, cô chủ yếu đọc tài liệu, báo chí, xem các phóng sự về đời sống sinh hoạt, phong tục tập quán và những nét văn hóa đặc trưng của đồng bào để có cái nhìn rõ hơn trước khi bắt tay vào thiết kế.

Nữ kiến trúc sư trẻ Bùi Hồng Yến mong muốn bảo tồn văn hóa Cơ Tu ẢNH: Y.B

Qua tìm hiểu, Yến nhận thấy kiến trúc Cơ Tu sử dụng nhiều vật liệu địa phương như gỗ, tre, nứa, lá và mây. Hình thức mái cao, không gian mở và sự kết nối giữa công trình với sân cộng đồng là những đặc điểm nổi bật của kiến trúc truyền thống. Tuy nhiên, quá trình bê tông hóa đã diễn ra khá sớm, nhiều ngôi nhà truyền thống dần được thay thế bằng những kiểu nhà ở hiện đại. Hiện nay, chỉ còn một số thôn vẫn lưu giữ được nhà Gươl – công trình sinh hoạt cộng đồng mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống của người Cơ Tu.

"Trong quá trình hiện đại hóa, một số giá trị văn hóa truyền thống đang đứng trước nguy cơ mai một. Vì vậy, bảo tồn văn hóa Cơ Tu cần gắn với đời sống thực tế của cộng đồng thay vì chỉ lưu giữ hiện vật. Điều này khiến em nhận thấy việc bảo tồn văn hóa kiến trúc bản địa là rất cần thiết", Yến cho hay.

Nữ kiến trúc sư hướng đến một kiến trúc bền vững, hạn chế tối đa áp lực lên rừng tự nhiên. Vì vậy, các vật liệu được ưu tiên sử dụng đều hướng đến nguồn cung địa phương và khả năng tái sử dụng như đá sa thạch Duy Xuyên, gỗ keo, gỗ Glulam…

Trách nhiệm của người trẻ

Theo Yến, một trong những giá trị khiến đồ án của mình được đánh giá cao là cách tiếp cận vấn đề bảo tồn văn hóa Cơ Tu thông qua kiến trúc. "Bên cạnh đó, em nghĩ đồ án có sự kết nối tương đối chặt chẽ giữa ý tưởng, hình thức kiến trúc và công năng. Em cũng dành nhiều sự quan tâm đến tính bền vững, từ việc lựa chọn vật liệu địa phương, giải pháp kết cấu đến định hướng tái sử dụng vật liệu trong suốt vòng đời", Yến cho hay.

Với Yến, thành công lớn nhất không phải là đồ án đạt giải cao, mà là thông qua công trình, có thể giúp nhiều người hiểu hơn về những nét đẹp văn hóa của dân tộc Cơ Tu. "Em mong muốn công trình sẽ góp phần để chính người Cơ Tu tiếp tục gìn giữ và trao truyền những giá trị truyền thống của mình. Và hơn hết, em hy vọng cái tên Cơ Tu sẽ không còn xa lạ mỗi khi được nhắc đến, mà sẽ được mọi người biết đến và trân trọng nhiều hơn", Yến nhắn nhủ.

Bùi Hồng Yến bên đồ án tốt nghiệp đoạt giải nhì của mình. Yến đang làm việc tại một công ty kiến trúc ẢNH: Y.B

Hồng Yến cho rằng sự phát triển của cuộc sống hiện đại có thể khiến những giá trị ấy dần bị thu hẹp nếu chúng ta không có ý thức gìn giữ và tiếp nối. Bởi vì văn hóa không chỉ nằm trong những lễ hội, phong tục hay các công trình kiến trúc cổ, mà còn hiện diện trong cách con người sinh hoạt, lao động, ứng xử và gắn kết với cộng đồng. Yến tự thấy người trẻ, nhất là những kiến trúc sư như Yến, cần có trách nhiệm tìm hiểu, trân trọng và chuyển hóa những giá trị văn hóa truyền thống vào kiến trúc đương đại.

Cùng suy nghĩ, Lê Anh Tú cho rằng khi đời sống ngày càng chuyển mình mạnh mẽ, những giá trị văn hóa truyền thống cũng đứng trước nguy cơ dần mai một, đặc biệt khi những điều kiện tự nhiên, sinh hoạt và phương thức mưu sinh từng nuôi dưỡng, hình thành nên các giá trị của một vùng đất không còn được duy trì như trước.

Chính vì thế, người trẻ không chỉ là thế hệ tiếp nhận những giá trị văn hóa từ quá khứ, mà còn là thế hệ quyết định những giá trị ấy có tiếp tục hiện diện trong tương lai hay không.

"Muốn gìn giữ một giá trị, trước hết phải hiểu nó. Người trẻ cần chủ động tìm hiểu về lịch sử, văn hóa, những nghề truyền thống, những tập quán và câu chuyện của vùng đất mình đang sống. Khi hiểu được ý nghĩa và giá trị phía sau những điều tưởng chừng bình dị, chúng ta mới thực sự có ý thức gìn giữ, thay vì chỉ xem chúng như những hình ảnh cũ kỹ thuộc về quá khứ", Tú chia sẻ.

Tú lựa chọn đóng góp vào việc gìn giữ văn hóa thông qua thiết kế để văn hóa không chỉ được nhắc đến bằng những thông tin, hình ảnh hay hiện vật mà là được chuyển hóa thành những không gian và trải nghiệm có khả năng chạm đến con người, khơi gợi cảm xúc và tạo ra sự kết nối giữa con người với những giá trị mà đôi khi họ đã vô tình lãng quên.