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    Văn hóaSống đẹp

    Sống tốt đời đẹp đạo

    Bài và ảnh: Huỳnh Đạt
    Bài và ảnh: Huỳnh Đạt
    (Cần Thơ)
    Thành lập từ tháng 7.2025, nhóm Sống tốt đời đẹp đạo trẻ Ánh sáng Từ Bi trực thuộc chùa Hương Sơn (phường Phú Lợi, TP.Cần Thơ) đã trở thành điểm tựa tinh thần và là nơi kết nối những tấm lòng nhân ái.

    Quy tụ khoảng 70 thành viên trong độ tuổi từ 18 - 35, nhóm là hình ảnh đại diện cho thế hệ trẻ giàu nhiệt huyết, hướng thiện và khao khát cống hiến cho xã hội.

    Sống tốt đời đẹp đạo - Ảnh 1.

    Ảnh tập thể của nhóm Ánh sáng Từ Bi

    Dưới sự chỉ dẫn và hỗ trợ kinh phí từ đại đức trụ trì chùa Hương Sơn cùng đại đức Thiên Đăng, nhóm đã triển khai nhiều hoạt động cộng đồng thiết thực.

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    Định kỳ mỗi chiều chủ nhật, hơn 350 suất cháo chay 0 đồng ấm nóng được trao tận tay những người cao tuổi, người bán vé số dạo, những người lao động khó khăn... Ngoài ra qua 2 mùa trung thu (2025 và 2026), hàng trăm phần quà ý nghĩa cũng đã đem lại niềm vui trọn vẹn cho trẻ em nghèo.

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    Vào mỗi chiều chủ nhật hàng tuần, các thành viên nhóm phật tử Ánh sáng Từ Bi quây quần cùng chuẩn bị những phần cháo chay để phát cho những người có hoàn cảnh khó khăn mưu sinh trên đường phố

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    Các thành viên nhóm Ánh sáng Từ Bi soạn quà chuẩn bị chương trình trung thu

    Sống tốt đời đẹp đạo - Ảnh 5.

    Một phụ nữ lớn tuổi làm nghề thu gom ve chai vui mừng nhận phần ăn nghĩa tình

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    Chị Mộng Kha, thành viên lâu năm của nhóm phát cháo cho bà con

    Sống tốt đời đẹp đạo - Ảnh 7.

    Gia Khang, thành viên nhóm, gửi cháo cho bà cụ bán vé số

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    Anh Thư, thành viên nhóm, gửi cháo cho bà cụ bán vé số

    Sống tốt đời đẹp đạo - Ảnh 9.

    Các thành viên chuẩn bị đi phát cháo 0 đồng

    Sống tốt đời đẹp đạo - Ảnh 10.

    Đúng 3 giờ 30 chiều chủ nhật, những phần cháo sẽ được các thành viên nhóm mang đi khắp các nẻo đường để trao tận tay cho bà con

    Không chỉ mang đến những giá trị vật chất, nhóm còn lan tỏa nét đẹp từ cách ứng xử chuẩn mực, sự khiêm nhường và tinh thần trách nhiệm trong từng việc làm nhỏ. Sự tận tụy, lối sống lành mạnh và tinh thần chan hòa của các bạn trẻ góp phần lan tỏa lối sống hướng thiện, truyền cảm hứng sống tích cực đến cộng đồng.

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    Không khí trung thu vui tươi của các thành viên nhóm và các em nhỏ tại Trường tiểu học Nhơn Mỹ - Cần Thơ

    Chặng đường phía trước còn dài, mỗi thành viên có hoàn cảnh và công việc riêng, nhưng tất cả vẫn chung một tinh thần phụng sự. Những hạt giống yêu thương được gieo hôm nay sẽ tiếp tục vun đắp tinh thần sẻ chia, góp phần xây dựng một cộng đồng nhân ái và tốt đẹp hơn.

    Mời tham gia cuộc thi Sống đẹp lần VI, với tổng giải thưởng 400 triệu đồng

    Bước sang mùa thứ VI với chủ đề Hành trình không giới hạn, cuộc thi Sống đẹp do Báo Thanh Niên tổ chức tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm và tôn vinh những giá trị tốt đẹp trong đời sống hằng ngày. Cuộc thi bao gồm hạng mục Bài viết (ký sự, phóng sự, ghi chép) cùng hạng mục Ảnh với tổng giá trị giải thưởng là 400 triệu đồng.

    Bài dự thi gửi về địa chỉ email: songdep@thanhnien.vn, hoặc gửi bằng đường bưu điện về Tòa soạn Báo Thanh Niên: 268 - 270 Nguyễn Đình Chiểu, P.Xuân Hòa, TP.HCM (ngoài bì thư ghi rõ: Bài viết tham dự cuộc thi SỐNG ĐẸP lần VI - 2026. Lưu ý chỉ áp dụng cho hạng mục dự thi Bài viết).

    Thời hạn gửi tác phẩm dự thi: đến hết ngày 31.10.2026.

    Xem chi tiết thể lệ cuộc thi tại thanhnien.vn

    Sống tốt đời đẹp đạo - Ảnh 12.

     

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