4 cách giúp giảm mỡ cánh tay cứng đầu

Để giảm mỡ cánh tay hiệu quả, mọi người cần lưu ý những điều sau:

1. Giảm mỡ toàn thân

Tập nâng tạ là một trong những cách hiệu quả nhất để giảm mỡ cánh tay . Tuy nhiên, nhiều phụ nữ lo ngại cánh tay sẽ to lên khi tập, theo Eat This, Not That!

Trong trường hợp này, cách hiệu quả nhất để giảm mỡ cánh tay nhưng không phải tập cơ tay là giảm mỡ toàn thân. Với cách này, bên cạnh tập luyện các bài cardio như đi bộ, chạy bộ thì cần chú trọng chế độ ăn.

Không những ăn nhiều rau củ, trái cây, tránh các món có nhiều đường, tinh bột, dầu mỡ mà còn phải ăn thêm các món có khả năng thúc đẩy quá trình đốt chất béo của cơ thể, chẳng hạn cá hồi . Cá hồi không những có hàm lượng protein cao mà còn có a xít béo omega-3 có khả năng chống viêm, thúc đẩy quá trình đốt mỡ

2. Tăng lượng protein

Để việc tập luyện giúp cơ bắp phục hồi và săn chắc, chúng ta cần ăn đủ protein. Một nghiên cứu công bố trên chuyên san The Journal of Nutrition phát hiện ăn nhiều protein có thể giúp tăng tổng hợp cơ lên thêm 25%. Điều này có nghĩa là cơ bắp sẽ phục hồi và phát triển tốt hơn.

Cơ bắp phát triển và khỏe mạnh sẽ giúp cơ thể đốt nhiều calo hơn, rất có lợi cho việc đốt mỡ ở cánh tay và cả cơ thể. Nếu tập luyện và ăn uống đúng cách, mỡ ở cánh tay sẽ biến mất và cơ bắp ở vùng này sẽ săn chắc hơn.

Tập khối lượng tạ nhẹ nhưng tăng số lần tập mỗi hiệp sẽ giúp đốt mỡ cánh tay hiệu quả hơn Ảnh: Shutterstock

3. Tập luyện cardio nhiều hơn

Cardio có thể giúp giảm mỡ thừa rất hiệu quả. Với cánh tay, nâng tạ sẽ giúp tăng khối lượng cơ và sức mạnh. Nhưng nếu muốn giảm mỡ thì cardio lại hiệu quả hơn.

Một nghiên cứu của Đại học Duke (Mỹ) thực hiện trên 119 người thừa cân, ít vận động. Họ được chia ra làm 2 nhóm, một nhóm chỉ tập cardio, nhóm còn lại chỉ tập nâng tạ.

Khi nghiên cứu kết thúc, các nhà khoa học phát hiện trọng lượng giảm được ở những người tập cardio nhiều gấp đôi so với những người tập nâng tạ.

4. Tăng số lần tập

Nếu bạn muốn giảm mỡ cánh tay bằng hình thức nâng tạ thì đừng nên tập quá nặng. Thay vào đó, hãy tập khối lượng tạ nhẹ nhưng tăng số lần tập mỗi hiệp.

Ví dụ, nếu mỗi lần nâng tạ nặng bạn tập được 10 cái/hiệp thì hãy giảm khối lượng tạ và tập 15 cái/hiệp hay nhiều hơn, theo Eat This, Not That!