4 ngôi sao này giảm cân tuyệt vời, có gì hay để học hỏi?

1. Tiffany Haddish: Trồng rau và tìm thấy tình yêu

Nữ diễn viên vui nhộn kiêm tác giả người Mỹ Tiffany Haddish đã giảm được 40 pound (hơn 18 kg) kể từ mùa xuân năm ngoái, một phần nhờ vào chế độ ăn nhiều rau. Cô ấy nói với People rằng cô ấy sử dụng dâu tây tự trồng, cải xoăn, cải Thụy Sĩ, cần tây và các loại hàng hóa khác trong vườn để làm nước ép buổi sáng và các bữa ăn khác trong ngày.

Tiffany Haddish cũng ghi nhận động lực sức khỏe của mình khi hẹn hò với rapper, diễn viên và đối tác cách ly, Common, người gần đây đã ra mắt kênh YouTube hướng đến sức khỏe của riêng mình, Com & Well.

Như nghiên cứu cho thấy, cuộc sống lãng mạn của bạn có thể có tác động đáng kể đến lối sống của bạn. Nghiên cứu trên 3.000 cặp vợ chồng cho thấy rằng khi một người thực hiện một thay đổi lành mạnh (như bỏ hút thuốc hoặc tăng cường hoạt động thể chất) thì người kia có nhiều khả năng làm theo, theo Eat This, Not That!

2. Peter Facinelli: Bỏ đường và đồ ăn mua về

Giảm cân, người khác giảm được tại sao ta không giảm được? Ảnh minh họa: Shutterstock

Nam diễn viên người Mỹ Peter Facinelli đã sử dụng thời gian cách ly đại dịch của mình để định hình… con đường đi lên. Các phương pháp chính của anh ấy? Bỏ đồ ăn mua về (take-away), chuyển sang nấu ăn tại nhà và từ bỏ đường. Anh ấy đã giảm được 30 pound (hơn 13,5 kg) để lộ cơ bụng săn chắc, điều mà anh ấy tự hào khoe trên Instagram.

Nấu ăn ở nhà giúp kiểm soát chất lượng và số lượng thực phẩm. Khi bạn ăn ở nhà hàng, bạn không biết chính xác những gì đang đi vào bữa ăn của bạn (như dầu thừa, muối và đường). Thông thường, trọng tâm là hương vị chứ không phải sức khỏe, điều này có thể khiến bạn tăng cân nếu bạn thường xuyên ăn tối ở nhà hàng hoặc gọi đồ ăn về nhà.

3. Rebel Wilson: Ăn nhiều protein hơn và ít carb hơn

Nữ diễn viên người Úc Rebel Wilson đã gọi năm 2020 là "năm sức khỏe" của cô và bắt đầu thay thế việc ăn uống theo cảm xúc bằng chế độ ăn giàu protein, ít carb, cô cho biết trong một cuộc phỏng vấn gần đây. Đến nay, Wilson đã giảm được hơn 40 pound và cảm thấy “khỏe mạnh hơn rất nhiều”.

Có nhiều lợi ích khi theo một chế độ ăn ít carb , nhiều protein - một trong số đó chắc chắn là giảm cân. Protein giúp bạn no trong khi giảm mức độ hormone đói. Ngoài ra, tuân thủ chế độ ăn giàu protein trong khi tập luyện có thể thúc đẩy quá trình giảm mỡ và cải thiện khối lượng cơ.

4. Ciara: Theo dõi thức ăn và quá trình tập luyện qua ứng dụng (app)

Sau khi chào đón đứa con thứ 3, nữ ca sĩ người Mỹ Ciara đã chia sẻ quá trình giảm cân sau khi sinh con với gần 27 triệu người theo dõi trên Instagram. "Giảm 28 pound nhờ @WW." Cô ấy ghi nhận chương trình (mà cô ấy làm đại sứ) vì đã giúp hành trình giảm cân của cô ấy trở nên "dễ dàng, không căng thẳng và vui vẻ". Thêm nữa, "ứng dụng WW đã là một người thay đổi trò chơi!"