9 thói quen 'lành mạnh' khiến bạn không thể giảm cân

Bạn đã ăn kiêng và tập thể dục như điên, nhưng cân nặng vẫn không giảm. Ngay cả khi bạn đang làm tất cả những điều đúng đắn - chọn đồ ăn nhẹ lành mạnh, cắt giảm đường, cắt giảm calo - thì bạn vẫn có thể làm sai.

Có thể bạn không nhận ra, nhưng một số thức ăn hằng ngày và thói quen tập thể dục có thể phá hoại nghiêm trọng nỗ lực giảm cân của bạn.

Dưới đây là một số thủ phạm lớn nhất mà bạn cần phải loại bỏ càng sớm càng tốt để có thể đạt kết quả mà bạn đã làm việc rất chăm chỉ, theo Eat This Not That!

1. “Không đường”

Chỉ vì thứ gì đó ghi "không đường" trên nhãn không tự động biến nó thành một lựa chọn lành mạnh. Nhiều sản phẩm trong số này không đúng như những gì chúng tuyên bố: chúng chứa chất làm ngọt nhân tạo thực sự có thể dẫn đến tăng cân.

Một đánh giá của Tạp chí Hiệp hội Y khoa Canada về 37 nghiên cứu, phân tích thói quen của gần 406.000 người, đã phát hiện ra rằng các chất làm ngọt không dinh dưỡng như aspartame, sucralose và stevioside không có hiệu quả trong việc giảm cân, trên thực tế, có thể liên quan đến tăng cân và nguy cơ chuyển hóa tim nếu tiêu thụ thường xuyên.

Tốt hơn hết, bạn nên từ bỏ hoàn toàn đồ uống có đường.

2. Đồ ăn nhẹ “tốt cho sức khỏe”

Điều độ đóng một yếu tố rất lớn trong việc giảm cân , bất kể bạn đang ăn gì. Ngay cả khi bạn đang ăn một thanh protein thay vì bánh quy, việc xem bạn ăn bao nhiêu cũng quan trọng, nếu không muốn nói là hơn những gì bạn đang ăn.

Mặc dù hạnh nhân và bơ là những siêu thực phẩm tốt cho sức khỏe nhưng chúng vẫn giàu calo. Vì vậy, bạn có thể nạp quá nhiều calo hằng ngày nếu bạn không tuân theo khẩu phần phù hợp, theo Eat This Not That!

3. Cắt bỏ bữa ăn

Cắt giảm bữa ăn thực sự có thể khiến bạn tăng cân. Ảnh minh họa: Shutterstock

Theo Hội đồng Kiểm soát Calo, 17% người Mỹ mắc sai lầm lớn là bỏ bữa để giảm cân. Cắt giảm bữa ăn thực sự có thể khiến bạn tăng cân.

Theo ông Jim White, chủ sở hữu của Jim White Fitness Nutrition Studios, bạn không nên ăn ít hơn 1.200 calo mỗi ngày.

Ông Jim White nói Eat This, Not That!: Khi bạn không ăn đủ calo, quá trình trao đổi chất của bạn có thể chậm lại, bạn không có đủ năng lượng để tập luyện và có nhiều khả năng bạn sẽ ăn vô độ. Để giúp bản thân hài lòng suốt cả ngày mà không làm quá sức, hãy thử ăn một số món ăn nhẹ giàu protein.

4. Cắt giảm tất cả chất béo

Đã đến lúc xóa bỏ lầm tưởng rằng tất cả chất béo đều có hại cho bạn. Đúng vậy, chất béo chuyển hóa có thể gây ra một số thiệt hại lớn cho sức khỏe và cơ thể của bạn, nhưng bạn không thể loại bỏ tất cả chất béo khỏi chế độ ăn uống của mình.

Các loại thực phẩm như quả hạch, quả bơ và cá hồi đều chứa chất béo lành mạnh thực sự có thể giúp bạn trong hành trình giảm cân

Chuyên gia dinh dưỡng Lori Zanini cho biết: Chất béo không chỉ giúp chúng ta hấp thụ nhiều vitamin từ chế độ ăn uống của mình mà còn giúp chúng ta no lâu hơn, điều này có thể hỗ trợ nỗ lực giảm cân.

Vì vậy, hãy ưu ái cơ thể của bạn và giữ cho chất béo lành mạnh trong đĩa của bạn (tất nhiên là có chừng mực).

5. Sống tại phòng tập thể dục

Đảm bảo rằng bạn tập thể dục đầy đủ là điều cần thiết để giảm cân, nhưng việc tập luyện quá sức không phải là lợi ích tốt nhất của bạn.

Chuyên gia dinh dưỡng và thể hình nổi tiếng Jay Cardiello lưu ý rằng nếu bạn tập thể dục một cách “ám ảnh”, bạn không cho cơ thể đủ thời gian để phục hồi và xây dựng lại.

Điều này thực sự có thể làm tăng nguy cơ chấn thương và khiến bạn không tập gym trong vài tuần, dẫn đến tăng cân.

Để đảm bảo cơ thể bạn được phục hồi hoàn toàn, chuyên gia Cardiello khuyên bạn nên nghỉ tập thể dục một hoặc hai ngày mỗi tuần; cơ thể của bạn sẽ cảm ơn bạn vì điều này.

6. Món tráng miệng

Tiết chế đồ ngọt hằng ngày chắc chắn là một điều tốt, nhưng cắt bỏ hoàn toàn có thể khiến bạn đi sai hướng trong việc giảm cân.

Trên thực tế, các nhà nghiên cứu Israel phát hiện ra rằng ăn một món ngọt vào bữa sáng có thể giúp bạn giảm cân.

Nhưng, điều đó không có nghĩa là bạn nên ăn hai lát bánh vào bữa sáng, mà chỉ một miếng sô cô la đen (loại ít nhất 70% ca cao) là đủ.

7. Gắn bó với cùng một thói quen tập luyện

Tập thể dục là quan trọng, nhưng tập đi tập lại các bài tập giống nhau trong nhiều tuần liền sẽ chẳng giúp ích gì cho bạn.

Sean M. Wells, huấn luyện viên cá nhân và chủ sở hữu tại Nutritional, giải thích: Nếu bạn đã tập cùng một bài tập trong vài tháng qua, cơ thể của bạn không còn bị thử thách nữa, nghĩa là nó sẽ không đốt cháy nhiều calo như bình thường. Vì vậy, nếu bạn thường tập kickboxing, hãy thử chuyển sang tập và tham gia các lớp học đạp xe…

8. Theo chế độ ăn kiêng không chứa gluten khi bạn không cần

Một chế độ ăn không có gluten là rất tốt nếu bạn thực sự không thể tiêu hóa gluten như những người bị bệnh Celiac hoặc các chứng nhạy cảm với gluten khác. Tuy nhiên, nếu cơ thể bạn có thể xử lý gluten, đôi khi việc dán nhãn không chứa gluten không phải là lợi ích tốt nhất của bạn.

Một nghiên cứu của Hiệp hội Dinh dưỡng Mỹ đã chỉ ra rằng những người ăn ngũ cốc nguyên hạt có ít mỡ bụng hơn những người ăn ngũ cốc tinh chế.

Vì vậy, ăn các sản phẩm ngũ cốc nguyên hạt thực sự có thể có lợi cho chế độ ăn uống của bạn.

9. Đóng gói trên protein

Mặc dù protein có thể giúp bạn cảm thấy no và xây dựng cơ nạc, đốt cháy calo nhưng ăn quá nhiều thì là điều không tốt.

Một nghiên cứu với 7.000 người bảo trợ được công bố trên tạp chí Clinical Nutrition cho thấy rằng những người ăn chế độ ăn giàu protein có nguy cơ tăng hơn 10% trọng lượng cơ thể trong suốt quá trình nghiên cứu so với những người ăn theo chế độ số lượng đề nghị, theo Eat This, Not That!