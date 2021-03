Ăn ít carb mà vẫn tăng cân? Lý do khiến bạn bất ngờ

Trước hết, có một số loại chế độ ăn kiêng low-carb bao gồm chế độ ăn keto, chế độ ăn kiêng paleo low-carb và chế độ ăn kiêng Atkins. Tuy nhiên, bạn cũng có thể chỉ đang theo một chế độ ăn kiêng cơ bản ít carb, trong đó bạn giới hạn lượng tiêu thụ trong khoảng 50 đến 100 gram carb mỗi ngày. Nói chung, một người ăn 2.000 calo mỗi ngày có thể tiêu thụ từ 225 đến 325 gram carb mỗi ngày, theo Eat This, Not That!

Mặc dù chế độ ăn kiêng đơn giản, ít carb không hạn chế như một số chế độ ăn kiêng khác, nhưng nó có thể không phải là cách hiệu quả để bạn giảm cân, đặc biệt nếu bạn đang ăn quá nhiều thực phẩm khác để cố gắng lấp đầy khoảng trống calo.

Cụ thể hơn, bạn có thể tăng cân trong khi cắt giảm lượng carb vì bạn đang ăn quá nhiều các loại hạt.

Tại sao không nên ăn nhiều các loại hạt nếu muốn giảm cân?

Các loại hạt là một món ăn nhẹ giàu chất dinh dưỡng, rất ít carb. Bạn sẽ cảm thấy hài lòng khi ăn chúng. Tuy nhiên, giống như trường hợp của bất kỳ thực phẩm nào giàu chất béo lành mạnh và calo, bạn nên hạn chế ăn quá nhiều hạt. Các loại hạt có hàm lượng calo cao, dễ khiến bạn có thể ăn nhiều mà không cảm thấy no.

Ví dụ, một ounce (28,35 gram) hạt mắc ca chứa 200 calo, 21 gram tổng chất béo (khoảng 32% giá trị dinh dưỡng hằng ngày (Daily Value - DV)) và 3,4 gram chất béo bão hòa (khoảng 17% DV). Tuy nhiên, loại hạt này cũng rất ít carb với chỉ khoảng 4 gram trong một khẩu phần ăn một ounce.

Ngay cả khi bạn không ăn nhiều loại hạt, bạn có thể ăn một lượng lớn bơ hạt mà thậm chí không hề hay biết. Ví dụ, chỉ hai muỗng canh bơ đậu phộng Smucker Natural chứa 190 calo, 16 gram chất béo, 3 gram chất béo bão hòa và 7 gram carb.

Chìa khóa để giảm cân là thiếu hụt calo

Ăn quá nhiều các loại hạt có thể dẫn đến tăng cân, phần lớn là do bạn có thể ăn nhiều calo hơn bình thường, ngay cả khi bạn đang ăn chế độ ăn nhiều carb. Hãy nhớ rằng, chìa khóa để giảm cân là thiếu hụt calo, theo Eat This, Not That!

Có một số nguyên nhân khiến bạn có thể tăng cân, ngay cả khi bạn đang tích cực loại bỏ carb (viết tắt từ Carbohydrate, bao gồm hàm lượng đường, tinh bột, chất xơ có trong trái cây, ngũ cốc, rau và các sản phẩm, chế phẩm từ sữa) khỏi chế độ ăn uống của mình.