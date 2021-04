Bí quyết giảm cân hiệu quả khi đi bộ 30 phút

Nếu đi bộ là phương pháp tập thể dục mà bạn lựa chọn, bạn có thể làm cho việc đi bộ của bạn không chỉ trở nên thú vị hơn mà còn giúp bạn giảm cân tối đa. Đó là, bạn có thể thực hiện các khoảng thời gian đi bộ - hoặc thay đổi tốc độ đi bộ của bạn bằng cách thực hiện các đợt đi bộ ngắn hơn và cường độ cao hơn.

Chuyên gia Tom Holland, nhà sinh lý học thể dục và là tác giả của The Micro-Workout Plan: Get the Body You Want without the Gym in 15 Minutes or Less a Day, cho biết: “Bằng cách thay đổi tốc độ đi bộ của bạn, đặc biệt là thêm vào một số bài tập có nhịp độ nhanh hơn, bạn sẽ tăng nhịp tim và tăng lượng calo tiêu thụ, giúp bạn giảm cân nhiều hơn theo thời gian”, theo Eat This, Not That!

Đi bộ đường dốc Shuttertock

Nếu bạn muốn chuyến đi bộ của mình trở nên thú vị và hiệu quả hơn, hãy cân nhắc thử sức với bài tập đi bộ kéo dài 30 phút tuyệt vời dưới đây do Tom Holland hướng dẫn.

Quá trình này chỉ diễn ra trong nửa giờ, nhưng bộ máy đốt cháy chất béo của cơ thể bạn sẽ hoạt động rất lâu sau khi bạn dừng lại.

1. Khởi động

Đi bộ với tốc độ bình thường trong 10 phút để cơ thể thả lỏng và thoải mái.

2. Cường độ cao ngắt quãng

Trong 30 giây, hãy đi bộ bằng sức mạnh - đi bộ càng nhanh càng tốt . Ngay sau đó, hãy giảm tốc độ đi bộ để phục hồi sức khỏe . Lặp lại chu kỳ này 9 lần nữa.

3. Thư giãn

Đi bộ với tốc độ bình thường trong 10 phút.

4. Nếu bạn muốn đốt cháy nhiều chất béo hơn nữa

Thực hiện theo quy trình tương tự như trên, nhưng thực hiện cường độ cao ngắt quãng của bạn trên một ngọn đồi (hoặc đoạn đường dốc). Đi bộ mạnh mẽ trong 30 giây lên đồi và sau đó đi xuống 30 giây với tốc độ bình thường, theo Eat This, Not That!