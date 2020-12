Các bác sĩ nói về 12 cách đơn giản nhất để sống lâu hơn

Các bác sĩ có một “đặc quyền” là họ biết cách để trở nên khỏe mạnh - tốt hơn bất kỳ ai - cho dù họ có sống theo cách đó hay không. Đó là lý do tại sao Eat This, Not That! đã nhờ họ chia sẻ bí mật của mình về sống lâu

Do khuôn khổ bài viết, xin giới thiệu 12 cách đơn giản hàng đầu trong số 37 cách mà các bác sĩ Mỹ đã chia sẻ.

1. Nuôi chó cưng Bác sĩ Carmen Echols cho biết: Sở hữu thú cưng là một hình thức trị liệu cho thú cưng 24/7 và là một cách giảm căng thẳng cá nhân đối với tôi. Không lâu sau khi tôi và chồng kết hôn, chúng tôi có một chú chó, chúng tôi vẫn sở hữu nó. Sau những ngày làm việc đặc biệt khó khăn, tôi ngồi trên ghế dài vừa xem TV vừa cưng nựng chú chó và thấy hoạt động đơn giản đó thật thư giãn. 2. Ngồi thiền “Tôi sẽ cho bạn biết kinh nghiệm của tôi trong lĩnh vực y học toàn diện những gì tôi đã học được từ các bác sĩ hàng đầu khác”, Dean C. Mitchell, bác sĩ, giáo sư trợ lý lâm sàng tại Đại học Y khoa xương khớp Touro, nói. Theo bác sĩ Mitchell, đó là: Một số hình thức thiền: Có thể là đi bộ, bơi lội hoặc thậm chí là ngồi - tốt nhất là trong tự nhiên. Cẩn thận với chế độ ăn uống: Thực vật là món chính trong đĩa; ăn nhiều thực phẩm tự nhiên: các loại hạt, hạt, trái cây. Tập thể dục: Tim mạch và tập tạ. Kéo giãn cơ hoặc yoga - tính linh hoạt rất quan trọng khi bạn già đi. Giữ cho bộ não của bạn trẻ bằng cách tiếp nhận những thử thách mới: Đi Đi du lịch , đi nghỉ hai tháng một lần là rất tốt để tinh thần nhạy bén, học hỏi những lĩnh vực mới và nghe nhạc. Những điều đơn giản thực sự hiệu quả! 3. Có mục đích "Một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng sống có mục đích sẽ giúp duy trì sức khỏe tinh thần và thể chất cũng như kéo dài tuổi thọ. Về mặt trực quan, điều này có ý nghĩa vì nó duy trì một 'động lực' tràn đầy năng lượng trong cuộc sống", Jack J Springer, bác sĩ, trợ lý giáo sư Y khoa Cấp cứu tại Trường Y Zucker ở Hofstra-Northwell, cho biết. Bác sĩ Springer bật mí: “Mục đích này có thể là trí tuệ, tình cảm, thể chất hoặc tinh thần. Trước khi viết cuốn sách mới của mình, tôi tập trung vào mục đích - giúp những người bị lo âu - đó là tiếp thêm sinh lực về thể chất và tinh thần. Nó cũng cho phép tập trung hơn, giảm sự mất tập trung và 'lãng phí' dành thời gian để làm những việc mà trong thời gian ngắn có thể cảm thấy tốt, nhưng cuối cùng là dành thời gian cho các hoạt động có lợi hơn, lành mạnh và bổ ích hơn". 4. Đến gặp bác sĩ Một trong những điều mà các bác sĩ làm để sống lâu hơn là đi khám bệnh! Shutterstock Bác sĩ Carmen Echols nói: "Một điều mà các bác sĩ làm để sống lâu hơn là đi khám bệnh! Nhiều người cho rằng chúng tôi là bác sĩ có thể chăm sóc sức khỏe của chính mình chỉ vì chúng tôi có kiến thức y tế để làm như vậy, nhưng điều đó đơn giản không phải vì điều tốt nhất. Chúng tôi luôn khôn ngoan khi biết nhờ chuyên môn khách quan của đồng nghiệp khi nó liên quan đến sức khỏe thể chất và tinh thần cá nhân". 5. Đi sâu vào kiểm tra di truyền Tiến sĩ Elena Villanueva của Modern Holistic Health cho biết: “Lĩnh vực di truyền biểu sinh là nơi các bác sĩ đang tìm kiếm để đảo ngược quá trình lão hóa nhanh chóng và ngăn ngừa bệnh tật. Với xét nghiệm di truyền, các bác sĩ có thể khám phá 'sổ tay hướng dẫn vận hành' cá nhân độc đáo của họ để hiểu họ nên thực hiện loại thức ăn nào, độc tố môi trường và lựa chọn lối sống. và những chất bổ sung nào sẽ mang lại lợi ích cho họ”, theo Eat This, Not That! 6. Mát xa Tiến sĩ Allen Conrad của Montgomery County Chiropractic Center cho biết: “Liệu pháp mát xa là một cách tuyệt vời để cải thiện tình trạng co thắt cơ và giúp thư giãn, chưa nói đến việc giảm bớt căng thẳng". 7. Giải phóng endorphin của bạn Bác sĩ Nathan Rock cho biết: “Tôi thấy rằng tập thể dục là một phần rất quan trọng trong thói quen của tôi để kiểm soát căng thẳng và khỏe mạnh hơn. "Là các bác sĩ, chúng tôi biết rằng tập thể dục có những lợi ích tích cực theo nhiều cách bao gồm thúc đẩy sức khỏe tim mạch tuyệt vời và thúc đẩy tâm trạng cân bằng thông qua việc giải phóng endorphin. Cá nhân tôi nhận thấy rằng tập thể dục, khi có thể, cả trước đó và sau giờ làm việc có thể giúp chuẩn bị cho một ngày thành công cũng như giảm bớt mọi căng thẳng sau một ngày làm việc”. 8. Cố gắng ngủ đủ

Bác sĩ, tiến sĩ Monique May nói: "Là một bác sĩ 49 tuổi, tôi cố gắng làm một số điều để sống khỏe và sống lâu hơn. Ngủ đủ giấc là rất quan trọng và tôi đặt mục tiêu ngủ ít nhất 6 giờ mỗi đêm".

9. Uống đủ nước

Bác sĩ May thừa nhận: "Tôi cũng giữ đủ nước bằng cách uống đủ nước mỗi ngày để nước tiểu trong và không có màu vàng sẫm. Lượng nước tôi uống có thể thay đổi tùy thuộc vào mức độ tập thể dục trong ngày, vì vậy tôi xem màu nước tiểu như một dấu hiệu tốt. Ngoài ra, khi tôi cảm thấy đói, tôi uống nước. Nếu tôi uống nước trước đó, tôi không ăn nhiều, và nó ngăn chặn cơn khát. Khi một người cảm thấy khát, người đó thực sự đã bị mất nước, vì vậy người ta nên uống khi cảm thấy đói để ngăn chặn điều đó", theo Eat This, Not That!

10. Kickbox

"Tôi cũng tập thể dục ít nhất 3-5 lần một tuần và thực hiện nhiều hoạt động khác nhau, chẳng hạn như lớp học xoay tròn, yoga và kickboxing. Tôi cũng thích khiêu vũ", tiến sĩ May nói.

11. Cắt giảm thịt

Tiến sĩ May nói: “Ăn uống đúng cách là chìa khóa, và gần đây tôi đã kết hợp nhiều trái cây và rau quả hơn trong chế độ ăn uống của mình khi cắt giảm lượng thịt ăn vào. Thỉnh thoảng tôi vẫn phải ăn một chiếc bánh mì kẹp thịt ngon ngọt!".

12. Biết nguy cơ tăng cân