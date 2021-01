Vì sao tập thể dục ngoài trời lạnh lại giảm cân nhanh hơn?

Việc giảm cân trong mùa lạnh không chỉ khó hơn mà việc duy trì cân nặng hợp lý cũng là một thử thách không kém. Tin tốt là bạn có thể dễ dàng vượt qua rào cản này bằng cách tập thể dục ngoài trời hằng ngày trong một thời gian.

Tập thể dục giúp bạn đốt cháy calo, điều này giúp giảm cân đáng kể. Nhưng với sự giảm nhiệt độ , tất cả chúng ta đều trở nên lười biếng và thích ở trong nhà hơn. Những gì mọi người không biết là tập thể dục trong trời lạnh đốt cháy nhiều calo hơn tập thể dục ở nhiệt độ ấm hơn. Điều đó đơn giản có nghĩa là bạn sẽ đạt được nhiều hơn khi dành ít thời gian hơn ở ngoài trời, theo Times of India.

Đi bộ đường dài: phụ nữ đốt cháy 3.880 calo vào mùa đông so với 3.081 vào mùa xuân

Theo kết quả của một nghiên cứu được thực hiện trên 53 nam giới và phụ nữ, tập thể dục trong trời lạnh đốt cháy nhiều calo hơn do quá trình sinh nhiệt. Người ta thấy rằng các tình nguyện viên tham gia chương trình Trường Lãnh đạo Ngoài trời Quốc gia ở Wyoming (Mỹ) đốt cháy nhiều calo hơn 34% khi đi bộ đường dài trong thời tiết 14-23 độ C so với nhiệt độ ấm hơn.