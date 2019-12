Cả nhà bị 'khủng bố' vì từ chối tham dự sự kiện giới thiệu kỳ nghỉ

Ngày 6.12, gọi điện tới Báo Thanh Niên, chị Phạm N. (ngụ quận 2, TP.HCM) không giấu nổi bức xúc khi gia đình chị đang trải qua những ngày khủng hoảng tinh thần chỉ vì trót nhận lời tham dự sự kiện của đơn vị mang tên OH VACATION.

Cụ thể, cách đây khoảng 1 tuần, ông xã chị N. - tên Phiệt nhận được một cuộc điện thoại từ một bạn nữ tên Phương, giới thiệu là nhân viên của OH VACATION muốn giới thiệu chương trình đưa khách đi review dự án mới. Theo lời Phương, OH VACATION là đơn vị cung cấp dịch vụ sở hữu kỳ nghỉ uy tín, có liên kết với Agoda và Traveloka. Dự án mới tên Naman Retreat & Cocobay sẽ khai trương vào tháng 12, nếu khách hàng có nhu cầu du lịch , công ty sẽ tặng 1 voucher để khách tới trải nghiệm và review cảm nhận dự án mới trên trang Agoda.com.

Thế nhưng liên tục những ngày sau đó, anh Phiệt bị "khủng bố" điện thoại. Không nghe số này sẽ có số khác gọi. Chặn số này lại có số khác. Chưa hết, không biết bằng cách nào đó, nhân viên tên Phương đã tìm được số điện thoại của chị N cùng tên đầy đủ theo giấy khai sinh và liên tục nhắn tin, gọi điện trách móc chị N. tại sao anh Phiệt không tới dự sự kiện.

Không chỉ bị khủng bố, chị N. kể nhân viên công ty này nói chuyện, hành xử rất côn đồ, "chợ búa". "Quá mệt mỏi, tôi bắt máy và gần như van nài: Em đừng gọi cho chị nữa, dù em nói gì thì nhà chị cũng không tới đâu. Em đừng có nhây? Người này trả lời giọng đầy thách thức: Em cứ thích nhây đấy, thì sao? Sau đó, cô này còn xưng mày - tao và nói một cách bất nhã: Thử ra đây coi tao có xử mày không" - chị N. kể tiếp.

Cho đến hôm nay, khi gọi điện phản ánh tới Thanh Niên, gia đình chị N. vẫn chưa thoát khỏi tình cảnh khốn khổ này. Điện thoại vẫn phải để chế độ máy bay và dùng phương tiện khác để liên hệ với mọi người. Chị N. đã chuyển thông tin đến cả cơ quan công an quận 2 - nơi chị sinh sống và công an quận Bình Thạnh - nơi OH VACATION tổ chức sự kiện, nhưng đều bị từ chối, không được giải quyết.

Trên trang web chính thức của OH VACATION, đơn vị này tự giới thiệu là một trong những đơn vị tiên phong và uy tín cung cấp dịch vụ “Sở Hữu Kỳ Nghỉ - Holiday Ownership”, được đầu tư bởi Tập đoàn Empire (tập đoàn đang vướng vào lùm xùm dự án condotel Cocobay Đà Nẵng ) Theo tìm hiểu của Thanh Niên trên các trang review dịch vụ, rất nhiều khách hàng phản ánh khi từ chối tham dự sự kiện, lập tức bị nhân viên công ty quay sang xỉa xói, nói chuyện rất "bố láo" kiểu giang hồ.