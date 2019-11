Chăn, nệm từ Trung Quốc tráo xuất xứ Việt Nam

Trước đó, ngày 9.10, lô hàng gần 8.500 sản phẩm quần áo nhập khẩu từ Trung Quốc , giả mạo xuất xứ Việt Nam và Hàn Quốc cũng đã bị Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Sài Gòn khu vực 1 phối hợp với các đơn vị trên kiểm tra, phát hiện ngăn chặn kịp thời ngay từ cửa khẩu. Trong lô hàng này, cơ quan hải quan phát hiện gần 5.200 sản phẩm quần jean nữ người lớn hiệu YESUN - JEOSEOL, mới 100% ghi xuất xứ Made in Korea, trên 1.800 áo thun nam người lớn hiệu CALIX ghi xuất xứ Made in Vietnam và gần 1.500 quần jean nữ người lớn hiệu B&J cũng ghi xuất xứ Made in Vietnam. Ngoài ra, trong lô hàng vi phạm này, lực lượng chức năng phát hiện còn có gần 50 kg (6.500 nhãn) bằng giấy và bằng vải ghi chữ Hàn Quốc và “Made in Korea”. Lô hàng do Công ty TNHH Thịnh Hòa (Q.10, TP.HCM) làm thủ tục nhập khẩu từ Trung Quốc, khai báo áo quần xuất xứ Trung Quốc trị giá gần 50.000 USD.