‘Hiệp định EVFTA là con đường cao tốc nhưng không miễn phí’

Mở rộng thị trường xuất khẩu, giảm lệ thuộc Trước đó, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước trình bày tờ trình về việc phê chuẩn Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA), Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cho biết, nội dung hiệp định bao gồm các vấn đề liên quan đến thương mại hàng hóa, quy tắc xuất xứ, hải quan và thuận lợi hóa thương mại, các biện pháp kiểm dịch và vệ sinh an toàn thực phẩm, hàng rào kỹ thuật, thương mại dịch vụ, đầu tư, phòng vệ thương mại, cạnh tranh, doanh nghiệp nhà nước , mua sắm Chính phủ…. Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trình bày tờ trình về việc phê chuẩn EVFTA tại Quốc hội Ảnh Quang Hoàng Theo tờ trình của Chủ tịch nước, hiệp định EVFTA thể hiện quyết tâm mạnh mẽ trong việc thúc đẩy quan hệ song phương, giúp Việt Nam nâng cao nội lực và củng cố vị thế. Đặc biệt, hiệp định mang lại lợi ích giúp tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm, thu ngân sách, tạo ra sức ép cải cách... Hiệp định cũng mang đến một số thách thức nhất định, như cam kết mở cửa thị trường, yêu cầu đáp ứng các quy định chặt chẽ về thủ tục đầu tư, hải quan, tiêu chuẩn kỹ thuật, cam kết về lao động… Đại diện Chính phủ thuyết minh thêm về EVFTA, Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh cho rằng, bên cạnh những tác động tích cực về mặt kinh tế và cải cách pháp luật - thể chế theo hướng tiệm cận với chuẩn mực quốc tế, hiệp định dự kiến cũng giúp việc giảm nghèo nhanh hơn. Ông Tuấn Anh dẫn kết quả nghiên cứu của báo cáo "Việt Nam: Tăng cường hội nhập quốc tế và thực thi EVFTA" do Ngân hàng Thế giới thực hiện vào cuối tháng 4 vừa qua, cho thấy EVFTA có thể giúp Việt Nam tăng thêm 0,8 triệu người thoát nghèo vào năm 2030, tương đương với mức giảm tỉ lệ nghèo 0,7%. Hiệp định này cũng có khả năng giúp thu hẹp khoảng cách tiền lương theo giới tính thêm 0,15%, đặc biệt cho các hộ gia đình thuộc nhóm 40% có thu nhập thấp nhất. Đặc biệt, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 , EVFTA sẽ giúp doanh nghiệp Việt Nam có cơ hội tiếp cận các chuỗi cung ứng mới thay thế cho các chuỗi cung ứng truyền thống vốn đang bị đứt đoạn hoặc đình trệ. Theo ông Tuấn Anh, đây là tiền đề quan trọng để doanh nghiệp khôi phục và thúc đẩy việc sản xuất kinh doanh sau giai đoạn dịch bệnh. "Bên cạnh đó, thị trường xuất khẩu của doanh nghiệp Việt Nam cũng có cơ hội được mở rộng và đa dạng hóa hơn, giảm sự lệ thuộc vào một nhóm thị trường nhất định", Bộ trưởng Công thương cho hay.