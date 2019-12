Hồng Kông ủng hộ Trung Quốc trả đũa Mỹ

Bà Lâm gọi đây là hành động can thiệp vào vấn đề nội bộ của Hồng Kông và khiến cho giới doanh nghiệp tại đặc khu, gồm khoảng 1.300 công ty Mỹ, trở nên bất an vì lo ngại hành động của chính quyền Mỹ. “Tự do và nhân quyền của Hồng Kông vẫn được luật Cơ bản bảo vệ. Tôi muốn hỏi sự tự do của người dân Hồng Kông đã bị xói mòn ở khía cạnh nào?”, bà Lâm đặt vấn đề.