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Giáo dục

Thêm 2 trường đại học có mức điểm sàn từ 15-21

Mỹ Quyên
Mỹ Quyên
Trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM và Trường ĐH Thái Bình Dương vừa công bố điểm sàn cho các phương thức tuyển sinh. Ở nhiều ngành, thí sinh đạt trung bình từ 5 điểm/môn trở lên là có thể đăng ký xét tuyển.

Trường ĐH Ngoại ngữ – Tin học TP.HCM

Chiều nay 9.7, Trường ĐH Ngoại ngữ – Tin học TP.HCM công bố mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển năm 2026 cho 23 ngành đào tạo bậc ĐH hệ chính quy tại 3 phương thức tuyển sinh của trường.

Thêm 2 trường ĐH có mức điểm sàn từ 15-21 - Ảnh 1.

Thí sinh và phụ huynh đến trường tìm hiểu thông tin xét tuyển

ẢNH: NHẬT HY

Cụ thể, điểm sàn của phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT là 15, phương thức xét kết quả học bạ là 18 và phương thức xét điểm thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM là 550.

Riêng đối với ngành luật và luật kinh tế, mức điểm sàn cho 3 phương thức điểm thi tốt nghiệp THPT, xét học bạ THPT và điểm thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM lần lượt là 20, 21 và 720 điểm.

Thông tin cụ thể như sau:

Thêm 2 trường ĐH có mức điểm sàn từ 15-21 - Ảnh 3.

Điểm sàn Trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM

Trường ĐH Thái Bình Dương

Năm 2026, Trường ĐH Thái Bình Dương tuyển sinh và đào tạo 21 ngành, 45 chuyên ngành với 2.000 chỉ tiêu.

Đối với phương thức xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT 2026, phần lớn các ngành lấy điểm sàn từ 15 điểm trở lên, riêng ngành luật, luật kinh tế từ 20 điểm trở lên.

Tại phương thức xét học bạ, ngành luật, luật kinh tế của trường sẽ xét học lực lớp 12 đạt loại tốt trở lên và điểm thi tốt nghiệp THPT từ 18 điểm.

Đối với các ngành khác, thí sinh tốt nghiệp năm 2026 phải có tổng điểm trung bình theo tổ hợp 3 môn lớp 10, lớp 11, lớp 12 (bao gồm điểm ưu tiên và điểm cộng) từ 18 điểm và điểm thi tốt nghiệp THPT từ 15 trở lên; thí sinh tốt nghiệp năm 2025 trở về trước phải có tổng điểm trung bình theo tổ hợp 3 môn lớp 10, lớp 11, lớp 12 (bao gồm điểm ưu tiên và điểm cộng) từ 18 trở lên.

Thông tin cụ thể như sau:

Thêm 2 trường ĐH có mức điểm sàn từ 15-21 - Ảnh 4.

Điểm sàn Trường ĐH Thái Bình Dương

Thí sinh đăng ký nguyện vọng vào các trường ĐH trên hệ thống xét tuyển chung của Bộ GD-ĐT từ ngày 2.7 đến 17 giờ ngày 14.7. Trong thời gian này, thí sinh đăng ký, điều chỉnh, bổ sung nguyện vọng xét tuyển không giới hạn số lần trong tổng số nguyện vọng được phép đăng ký xét tuyển.

Bạn đọc có thể xem thông tin điểm sàn xét tuyển các trường khác tại đây.

 

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