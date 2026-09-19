Thêm 'ông lớn' bắt tay phát triển hạ tầng sạc xe điện tại Việt Nam

Thị trường ô tô Việt Nam đang chứng kiến quá trình điện hóa diễn ra nhanh hơn trong những năm gần đây. Không chỉ số lượng mẫu xe thuần điện ngày càng nhiều, quy mô người dùng loại phương tiện này cũng tăng đáng kể, kéo theo nhu cầu về một hệ thống trạm sạc thuận tiện và có độ phủ rộng hơn.

Trong bối cảnh đó, Tập đoàn Thành Công (TC Group) và Công ty CP Hạ tầng Năng lượng Xanh Việt Nam (VGX) vừa ký biên bản ghi nhớ hợp tác, hướng tới phát triển hạ tầng năng lượng phục vụ phương tiện điện hóa tại Việt Nam. Động thái này đáng chú ý bởi TC Group là một trong những doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực sản xuất, lắp ráp và phân phối ô tô tại Việt Nam, hiện là đối tác của Hyundai và Skoda.

TC Group và VGX ký biên bản ghi nhớ hợp tác, hướng tới phát triển hạ tầng sạc cho phương tiện điện hóa tại Việt Nam ẢNH: TC GROUP

Theo thỏa thuận, TC Group và VGX sẽ nghiên cứu các giải pháp kỹ thuật nhằm bảo đảm khả năng tương thích giữa phương tiện điện hóa do TC Group phân phối (hiện tại có mẫu xe IONIQ 5) với hệ thống trạm sạc VGX. Hai bên cũng dự kiến kết nối nền tảng công nghệ, phát triển điểm sạc tại các cơ sở hạ tầng và hệ thống phân phối của TC Group trên toàn quốc.

VGX là doanh nghiệp được thành lập bởi Petrolimex, Xuân Cầu Holdings và Selex Motors, tập trung phát triển hạ tầng sạc, đổi pin cho phương tiện điện theo hướng dùng chung. Theo định hướng công bố, doanh nghiệp này muốn tận dụng hệ thống cửa hàng xăng dầu, điểm dừng nghỉ cùng nhiều vị trí khác để từng bước mở rộng mạng lưới hạ tầng năng lượng trên phạm vi cả nước.

Mạng lưới sạc mở sẽ là "lời giải" cho các hãng xe điện

Thực tế, chuyện TC Group tìm đến một đơn vị chuyên phát triển hạ tầng không phải hướng đi hoàn toàn mới trên thị trường xe điện Việt Nam. Bởi ngoại trừ VinFast (hiện có lợi thế đáng kể khi sở hữu hệ sinh thái riêng với mạng lưới trạm sạc do V-Green phát triển) việc tự đầu tư một hệ thống sạc có độ phủ tương tự là bài toán tốn kém cả về vốn, mặt bằng lẫn vận hành với hầu hết thương hiệu còn lại muốn "lấn sân" sang xu hướng điện hóa.

Vì vậy, thực tế đã có một số hãng đã lựa chọn phương án hợp tác thay vì tự xây mạng sạc riêng. Mới nhất là BYD, cuối tháng 6.2026, BYD Auto Việt Nam và FUTA EV Power ký biên bản ghi nhớ phát triển hạ tầng sạc, hướng tới kết nối mạng lưới và mở rộng khả năng tiếp cận điểm sạc cho người dùng. Một số doanh nghiệp khác như Charge+, EV One cũng đã tham gia xây dựng trạm sạc công cộng tại các đô thị, trung tâm thương mại, khách sạn hay đại lý ô tô.

Mạng sạc dùng chung đang trở thành một trong những hướng đi giúp các hãng xe điện mở rộng khả năng tiếp cận hạ tầng ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Điểm đáng chú ý ở VGX là định hướng xây dựng mạng lưới mang tính mở, phục vụ nhiều chủng loại phương tiện và người dùng thay vì giới hạn trong một thương hiệu cụ thể. Trong tài liệu công bố, phía VGX cũng nhấn mạnh định hướng phát triển hạ tầng "phục vụ cho mọi hãng và mọi người dùng".

Cách tiếp cận này có thể trở thành một trong những lời giải cho các hãng xe điện không sở hữu hệ sinh thái sạc riêng. Thay vì mỗi hãng phải xây dựng một mạng lưới khép kín, việc sử dụng chung hạ tầng giúp doanh nghiệp ô tô giảm áp lực đầu tư ban đầu, trong khi đơn vị vận hành trạm sạc có thể tiếp cận lượng khách hàng lớn hơn.

Với người mua xe, mạng lưới sạc mở cũng mang ý nghĩa thực tế hơn. Khi nhiều thương hiệu có thể sử dụng chung một hệ thống, quyết định lựa chọn xe sẽ bớt phụ thuộc vào câu hỏi "hãng này có trạm sạc riêng hay không".

Thêm trạm sạc thôi chưa đủ

Dù vậy, khách quan nhìn nhận, cái bắt tay giữa TC Group và VGX hiện cũng chỉ mới là bước đầu. Hai bên chưa công bố số lượng trạm dự kiến xây dựng, công suất sạc, tổng vốn đầu tư, địa bàn triển khai hay thời điểm đưa hệ thống vào vận hành. Chính tài liệu hợp tác cũng cho biết phạm vi triển khai, mô hình hợp tác và điều kiện thương mại vẫn phải tiếp tục được nghiên cứu, thống nhất trong thời gian tới.

Trước TC Group, BYD cũng đã bắt tay FUTA EV Power để phát triển hạ tầng sạc, cho thấy xu hướng liên kết giữa hãng xe và doanh nghiệp vận hành trạm sạc ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Vì vậy, việc có thêm doanh nghiệp tham gia chưa đồng nghĩa bài toán hạ tầng sạc xe điện tại Việt Nam lập tức được giải quyết. Ngoài số lượng điểm sạc, người dùng còn quan tâm đến vị trí trạm, khả năng tương thích giữa xe và trụ sạc, công suất, thời gian sạc, giá dịch vụ, phương thức thanh toán cũng như độ ổn định của hệ thống. Một mạng lưới có nhiều trạm nhưng tập trung chủ yếu ở các thành phố lớn hoặc khó sử dụng với nhiều loại xe vẫn chưa thể giải quyết triệt để nỗi lo của người dùng khi di chuyển đường dài.

Đó là chưa kể, khung tiêu chuẩn, quy chuẩn đối với trụ và trạm sạc tại Việt Nam cũng cần thêm thời gian để hoàn thiện. Đây là yếu tố cần thiết khi ngày càng nhiều doanh nghiệp cùng tham gia thị trường và các mạng lưới sạc điện bắt đầu hướng tới khả năng phục vụ nhiều mẫu xe đến từ nhiều thương hiệu khác nhau.