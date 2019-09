Cần nhanh chóng xử lý dứt điểm vụ Alibaba

Sai phạm có hệ thống

* Nếu không kịp thời ngăn chặn, xử lý thì nhiều người, nhiều gia đình phải gánh chịu những hệ lụy. Trần Hoa (TP.HCM) Liên quan đến những dấu hiệu Liên quan đến những dấu hiệu sai phạm của Alibaba , Văn phòng Chính phủ đã có công văn hỏa tốc truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị chức năng xác minh, làm rõ, có biện pháp xử lý nghiêm các sai phạm; báo cáo Thủ tướng kết quả xử lý trong tháng 9 này. Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng - kinh tế - buôn lậu (Bộ Công an) cũng đã gửi công văn cho UBND tỉnh và giám đốc công an tỉnh Bình Thuận, Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu về việc phối hợp điều tra, xác minh, làm rõ vụ sai phạm trong lĩnh vực đất đai, kinh doanh bất động sản của Công ty Alibaba.

* Quá chậm! Dấu hiệu sai phạm rõ ràng! Lẽ ra khởi tố tạm giam ngay!". Trần Hà (TP.HCM) BĐ hoan nghênh các động thái của các cơ quan chức năng. Tuy nhiên nhiều người cho rằng Bộ Công an và công an các địa phương cần phải vào cuộc quyết liệt hơn, nhanh chóng xử lý dứt điểm vụ việc này để tránh gây ra những bất ổn xã hội. BĐ Trần Quý Thủy (TP.HCM) nêu ý kiến: "Rất mong Bộ Công an xác minh, điều tra và xử lý nghiêm các sai phạm có tính hệ thống của Công ty Alibaba để tránh thiệt hại cho người dân, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Đừng để hình thành các khu dân cư rồi rất khó xử lý".

Đồng tình, BĐ Hải Vương (TP.HCM) cho rằng: “Biết rằng xử lý những người kinh doanh đa cấp, những người lách luật là rất phức tạp và khó khăn nhưng vẫn mong công an và các cơ quan chính quyền xử lý tới nơi tới chốn”. Còn BĐ Nam Hoành (Ninh Thuận) thẳng thắn: “Đề nghị công an vào cuộc điều tra quyết liệt, thu thập đủ chứng cứ lừa đảo bán dự án ma thì bắt ngay và luôn".

Không dứt điểm nhanh, sẽ thêm nhiều nạn nhân

* Hãy chờ xem kết quả điều tra của Bộ Công an xem Công ty Alibaba còn dám xem thường pháp luật nữa không. Mạnh Đức (Hà Nội) Nhiều BĐ cũng liệt kê thời gian qua Công ty Alibaba có rất nhiều sai phạm như rao bán dự án "ma", chống người thi hành công vụ, mờ ám về thuế... Vì vậy, nếu không xử lý nhanh và nghiêm sẽ dẫn đến nhiều hậu quả khôn lường. "Đã biết bao nhiêu người sập bẫy để rồi trắng tay, biết bao nhiêu bạn trẻ sai lầm để rồi trả giá vì cái công ty này. Nếu như Bộ Công an không điều tra sớm, tôi nghĩ còn hàng vạn người dính vào vòng xoáy và trở thành nạn nhân", BĐ Pha Sil (TP.HCM) viết.

BĐ An Quy Trần (Hà Giang) đề nghị: “Bộ Công an cần làm rõ các chiêu trò vi phạm nghiêm trọng của Công ty Alibaba, truy cứu hình sự, xử nghiêm, xóa sổ những dự án lừa đảo nêu trên ở các địa phương”. Trong khi đó, BĐ Trần Công (Cần Thơ) nhấn mạnh: “Kỷ cương phép nước phải được thực thi, không thể để vài kẻ ngông cuồng xem thường pháp luật”.

Như Thanh Niên đã thông tin (https://thanhnien.vn/tai-chinh-kinh-doanh/ceo-cong-ty-alibaba-viet-tam-thu-cho-thu-tuong-1126138.html), trong lúc Công ty địa ốc Alibaba (Công ty Alibaba) và bản thân ông Nguyễn Thái Luyện, Giám đốc điều hành công ty này đang bị Bộ Công an, công an các tỉnh Đồng Nai, Bình Thuận, Bà Rịa-Vũng Tàu... điều tra về những sai phạm trong lĩnh vực đất đai, thuế..., thì mới đây ông Luyện lại viết “tâm thư” gửi Thủ tướng , Phó thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình, Văn phòng Chính phủ, Bộ Công an... Trong “tâm thư”, ông Luyện trình bày về tầm nhìn và sứ mệnh cốt lõi của Công ty Alibaba là tạo ra hàng ngàn công ăn việc làm cho các bạn trẻ , giúp giãn dân ra khu vực vùng ven, giúp nhiều người dân có thu nhập thấp có khả năng mua được đất giá rẻ với phương thức trả góp mỗi tháng 1 triệu đồng cùng nhau giữ đất… Tuy nhiên, rất nhiều bạn đọc (BĐ) đã lên tiếng cho rằng lời lẽ trong “tâm thư” chỉ là sự ngụy biện cho kiểu làm ăn chụp giật, rao bán dự án “ma” để huy động tiền từ khách hàng theo hình thức đa cấp, bằng cách cam kết lợi nhuận “khủng”.