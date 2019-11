Công an vào cuộc vụ điều dưỡng Bệnh viện Nhi đồng 1 bị hành hung

Sáng 19.11, nguồn tin riêng của PV Thanh Niên cho biết Công an Q.10 đã nắm thông tin vụ điều dưỡng Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Nhi đồng 1 (Q.10) bị người nhà bệnh nhân đánh bị thương vào đêm 16.11. Đội điều tra tổng hợp Công an Q.10 là đơn vị trực tiếp điều tra, xử lý vụ việc.

Sáng cùng ngày, PGS - TS Tăng Chí Thượng, Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM, cho biết Bệnh viện Nhi đồng 1 đã báo cáo nhanh sự việc cho Sở. Theo PGS - TS Thượng, hành động đánh điều dưỡng trực trọng thương là không thể chấp nhận, bởi nó đã gây tâm lý bất ổn cho nhân viên bệnh viện và nhân viên ngành y tế.

Ông Tăng Chí Thượng cho biết thêm, Sở Y tế TP.HCM yêu cầu Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 1 có văn bản chính thức gửi đến Công an Q.10 và các cơ quan chức năng có liên quan yêu cầu điều tra và khởi tố vụ hành hung nhân viên y tế khi đang làm nhiệm vụ.

Cũng trong sáng 19.11, Bệnh viện Nhi đồng 1 TP.HCM có có thông cáo báo chí chính thức về vụ điều dưỡng Khoa Cấp cứu bị cha của một bệnh nhi đánh trọng thương.

Bệnh nhi được điều trị bước đầu và hướng dẫn ngồi đợi để bác sĩ khám lại và điều trị lần 2 trước khi cho về nhà.

Trong lúc đang ngồi đợi, bệnh nhi tự ý chạy lên giường lưu để ngồi chơi (giường dành cho bệnh nhân cần theo dõi trước khi nhập viện). Vào thời điểm này, phòng lưu rất đông bệnh, để có thể giải quyết giường nằm cho một bệnh nhân nặng mới được chuyển đến, nên điều dưỡng trực tên H. mời thân nhân và bệnh nhi L. ra khu vực ghế dành cho bệnh nhân đợi.

Trong lúc điều dưỡng đang giải thích, ông Huỳnh Ngọc C., cha bệnh nhi L., có thái độ bất hợp tác, hăm doạ, xúc phạm và bất ngờ dùng tay đánh vào mặt bên phải điều dưỡng H.

Ngay sau khi xảy ra sự cố, bảo vệ của Bệnh viện Nhi đồng 1 đã mời ông C. ra làm việc, nhưng ông C. tỏ thái độ bất hợp tác, do đó bệnh viện đã lập biên bản, mời công an địa phương sang tiếp nhận và xử lý theo đúng quy định của pháp luật