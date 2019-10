Sản phụ tử vong: Nỗi đau của 3 đứa trẻ mất mẹ trên đỉnh Tà Ngào

Ngày chúng tôi đến thăm gia đình chị Kiều, 2 con của chị là Hoàng Đức Trọng (11 tuổi) và Hoàng Thị Bảo Châu (10 tuổi) ngồi co ro trong một góc nhà, nức nở khóc vì thương nhớ mẹ. Còn bé gái mới sinh, vừa tròn 3 ngày tuổi, đang chăm sóc tại Bệnh viện II Lâm Đồng (TP.Bảo Lộc) thì quá nhỏ để biết nỗi đau quá lớn này.

Trong hồi ức của mình, anh Thành không thể nào quên được người vợ hiền tần tảo, luôn sống vì con vì chồng. Hai anh chị lấy nhau tròn 11 năm. Sau nhiều năm tích cóp, vợ chồng anh mới xây được căn nhà cấp 4 đơn sơ nhưng vẫn chưa trả hết nợ.

Như Thanh Niên đã thông tin, vào khoảng 10 giờ ngày 23.10, chị Bàn Thị Kiều chuyển dạ và được người nhà đưa đến Khoa Sản, Bệnh viện II Lâm Đồng sinh con. Sau khi nhập viện, được thăm khám, bác sĩ chỉ định cho sản phụ chờ để sinh thường như 2 lần sinh trước đó.

Sau 3 lần được thăm khám, đến 23 giờ đêm 23.10, chị Kiều được đưa vào phòng sinh. Tuy nhiên, chỉ 15 phút sau, trong lúc đang sinh con, chị Kiều tím tái, co giật, sùi bọt mép rồi tử vong.

Sau khi vụ việc xảy ra, Bệnh viện II Lâm Đồng đã thành lập hội đồng chuyên môn “điểm thảo tử vong” để làm rõ nguyên nhân vụ việc và báo cáo Sở Y tế Lâm Đồng.

Bệnh viện đã huy động các y, bác sĩ triển khai các biện pháp cấp cứu cho bệnh nhân, như truyền các loại thuốc vận mạch và 10 đơn vị máu. Nhưng rất tiếc chỉ cứu được con, còn sản phụ Kiều không qua khỏi. Hiện, con gái của sản phụ Kiều đang được chăm sóc, theo dõi tích cực tại Khoa Sản của bệnh viện.

Sau khi vụ việc xảy ra, Công an TP.Bảo Lộc vào cuộc khám nghiệm hiện trường vụ việc và làm việc với các bên liên quan để phục vụ công tác điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong của sản phụ Kiều.

Ngay sau đó, Công an TP.Bảo Lộc đã báo cáo vụ việc và có quyết định trưng cầu giám định pháp y tới Công an tỉnh Lâm Đồng để tiến hành khám nghiệm tử thi theo yêu cầu của gia đình nạn nhân. Tuy nhiên, sau khi tiếp nhận vụ việc, ngày 24.10, Trung tâm giám định Pháp y tỉnh Lâm Đồng có công văn gửi Công an TP.Bảo Lộc về việc từ chối việc giám định nguyên nhân tử vong của sản phụ Kiều, với lý do: “Trường hợp này liên quan đến lĩnh vực chuyên môn sâu về sản khoa, vượt khả năng giám định của Trung tâm Pháp y tỉnh Lâm Đồng”.