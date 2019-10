Sẽ có thành phố thuộc TP.HCM?

Liên quan đến vụ án Công ty VN Pharma nhập khẩu và phân phối thuốc chữa ung thư giả , Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố 7 bị can về tội buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh.