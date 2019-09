Trình Quốc hội quyết định về tăng giờ làm thêm

Đề nghị miễn thị thực 30 ngày cho người nước ngoài nhập cảnh vào khu kinh tế ven biển

Chiều 20.9, UBTVQH cho ý kiến vào tờ trình và dự thảo luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài vào VN (luật số 47). Theo Thứ trưởng Bộ Công an Bùi Văn Nam, dự thảo luật bổ sung 3 điều, sửa đổi 18 điều nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, khắc phục hạn chế, bất cập trong thời gian qua. Trong đó, dự thảo bổ sung quy định miễn thị thực với thời hạn tạm trú 30 ngày cho người nước ngoài vào khu kinh tế ven biển, theo quyết định của Chính phủ, nếu đáp ứng đủ các điều kiện: có sân bay quốc tế ; có không gian riêng biệt, có ranh giới địa lý xác định, được cách biệt với lãnh thổ bên ngoài; phù hợp với chính sách phát triển KT-XH; không làm phương hại đến quốc phòng , an ninh và trật tự, an toàn xã hội của VN.