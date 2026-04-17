4 cách biến hóa phong cách nổi bật và thời thượng với khăn bandana

Khăn bandana được nhiều tín đồ thời trang xem là một biểu tượng thời trang mang tính ứng dụng cao. Với họa tiết paisley đặc trưng cùng bảng màu phong phú, chiếc khăn vuông này có thể biến tấu thành khăn quàng cổ, băng đô, hay thậm chí là điểm nhấn độc đáo cho túi xách. Dù bạn theo đuổi phong cách bụi bặm đường phố hay nữ tính, khăn bandana vẫn luôn là mảnh ghép hoàn hảo để tạo nên sự khác biệt cho trang phục.

Khăn bandana sắc đỏ rực rỡ kết hợp cùng họa tiết paisley truyền thống mang lại vẻ ngoài đầy năng lượng và sức sống cho người diện. Chất liệu vải cotton thoáng mát giúp khăn giữ được phom dáng vuông vức nhưng vẫn đủ mềm mại để thắt nhiều kiểu khác nhau. Cách phối khăn bandana đỏ thắt nhẹ ngang hông cùng quần jeans và áo khoác denim tạo nên sự phóng khoáng cho phong cách đường phố ẢNH: @_KRIXIMMI

Cách diện khăn bandana choàng kín đầu mang lại vẻ ngoài đậm chất retro, chất liệu vải cotton mỏng nhẹ giúp khăn ôm sát vào phom đầu. Những họa tiết paisley đặc trưng trên khăn hiện lên đầy nổi bật, khăn bandana choàng đầu với chiếc áo cùng họa tiết và quần ống rộng tạo nên một diện mạo dạo phố đầy mạnh mẽ ẢNH: VINA DESIGN

Khăn bandana da beo choàng đầu thắt nhẹ ở cổ độc đáo, đi cùng mũ lưỡi trai vừa che nắng vừa tạo sự độc đáo cho trang phục. Kết hợp với áo tank top mát mẻ và quần jeans lửng cá tính dễ dàng xuống phố với diện mạo linh hoạt ẢNH: @_0OL3_GRAM

Khăn bandana gây ấn tượng với gam màu xanh cốm và hồng tươi mát, họa tiết hoa được sắp xếp đều đặn trên nền vải, chất liệu vải mềm mịn, mỏng nhẹ giúp bạn dễ dàng biến tấu khăn thành nhiều kiểu thắt khác nhau mà vẫn giữ được độ bay bổng tự nhiên ẢNH: TOHE

Khăn bandana với sự kết hợp của màu hồng, xanh lá và xanh dương hòa quyện tinh tế trên nền vải lụa mỏng nhẹ. Chất liệu lụa cao cấp mang lại sự mềm mại, bóng bẩy tự nhiên, giúp món phụ kiện không chỉ đẹp mắt mà còn sang trọng và duyên dáng. Chiếc khăn bandana lụa đa sắc được quấn lên đầu đầy cá tính, kết hợp hoàn hảo cùng áo sơ mi trắng và quần jeans sơ vin tạo nên nét hoài cổ ẢNH: TOHE

Khăn bandana gây ấn tượng với gam màu vàng cam rực rỡ, họa tiết được sắp xếp hài hòa trên nền vải. Chất liệu vải thoáng mát giúp khăn giữ được phom dáng vuông vức, khi quấn lên cổ kết hợp cùng chiếc áo thun đơn giản là đủ để tạo nên một bản phối dạo phố nổi bật ẢNH: TOHE

Chiếc khăn gây ấn tượng mạnh khi tái hiện những đường nét hoa văn tinh xảo. Sự giao thoa giữa tinh thần cổ điển và nhịp sống đương đại giúp món phụ kiện này trở nên vừa gần gũi vừa vô cùng sang trọng. Quàng nhẹ lên vai cùng áo dài truyền thống mang đến vẻ đẹp đoan trang và đậm hồn cốt Việt phục ẢNH: VIETNAM GREETING CARDS

Ngoài những chiếc khăn banada với gam màu tươi tắn, thì chiếc khăn với màu sắc rực cháy như ngọn lửa cũng gây ấn tượng mạnh. Sử dụng chất liệu lụa ngọc trai cao cấp, khăn vừa có độ bóng sang trọng, giúp mọi kiểu thắt đều trở nên mượt mà và đẳng cấp ẢNH: FLOTIE

Khăn bandana là minh chứng cho việc một món phụ kiện đơn giản có thể mang lại sức mạnh thay đổi diện mạo vô cùng lớn. Hãy thỏa sức sáng tạo và biến hóa cùng những chiếc khăn đầy màu sắc này để mỗi ngày xuống phố đều là một sàn diễn thời trang của riêng bạn.