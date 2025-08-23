  • An Giang
Thời trang 24/7

4 cách biến hóa với áo len tăm cho nàng thêm rạng ngời

Tiffany Trần
Tiffany Trần
lamthuyanh85@yahoo.com
23/08/2025 10:00 GMT+7

Chỉ một chiếc áo len tăm thôi cũng đủ để nàng biến hóa phong cách mỗi ngày. Dễ dàng phối với chân váy, quần ống rộng hay quần shorts dạ, món đồ nhỏ xinh này giúp các cô gái tôn lên vẻ thanh lịch và đầy cuốn hút.

Chiếc áo len tăm tuy giản đơn nhưng luôn mang đến vẻ thanh lịch, nữ tính và rạng rỡ. Không chỉ là món đồ thời trang, nó còn là bí quyết giúp nàng tự tin tỏa sáng mỗi ngày. Hãy thử ngay ý tưởng trên để biến tấu phong cách mỗi ngày!

Áo len tăm và chân váy dài: thanh lịch tinh tế 

4 cách biến hóa với áo len tăm cho nàng thêm rạng ngời- Ảnh 1.

Sự kết hợp hoàn hảo giữa áo len tăm đen với điểm nhấn là chi tiết đan chéo cổ đầy phá cách cùng chân váy midi xòe xếp ly màu nâu đất giúp bộ trang phục toát lên vẻ thanh lịch nhưng không kém phần hiện đại

ẢNH: @ORCHID

Thiết kế này không chỉ tôn lên vóc dáng thon gọn của người mặc mà còn mang đến vẻ ngoài sang trọng, vô cùng tinh tế.

4 cách biến hóa với áo len tăm cho nàng thêm rạng ngời- Ảnh 2.

Nổi bật với vẻ đẹp thanh lịch đầy tinh tế, bạn sẽ thật thu hút khi kết hợp áo len tăm đen ôm sát cùng chân váy bút chì màu hồng nổi bật

ẢNH: @YOONA

Sự tương phản đầy ấn tượng này không chỉ tôn dáng mà còn mang đến vẻ ngoài thời thượng, giúp bạn tự tin tỏa sáng.

Áo len tăm phối chân váy ngắn năng động

4 cách biến hóa với áo len tăm cho nàng thêm rạng ngời- Ảnh 3.

Nâng tầm phong cách năng động, tạo ấn tượng mạnh với sự kết hợp hoàn hảo giữa áo len tăm kẻ ngang thời thượng và chân váy jean cá tính

ẢNH: @YOONA

Điểm nhấn là chiếc mũ beret sành điệu, tạo nên một tổng thể trẻ trung, thời thượng.

4 cách biến hóa với áo len tăm cho nàng thêm rạng ngời- Ảnh 4.

Áo len tăm ôm dáng cổ 3 phân phối cùng chân váy da tạo nên vẻ thanh lịch đầy tinh tế

ẢNH: @YOONA

Sự kết hợp giữa gam màu trung tính và thiết kế tối giản mang lại cảm giác hiện đại, sang trọng mà vẫn nữ tính.

4 cách biến hóa với áo len tăm cho nàng thêm rạng ngời- Ảnh 5.

Áo len tăm kẻ sọc phối cùng chân váy ngắn tạo nên set đồ trẻ trung, năng động mà vẫn tôn trọn nét nữ tính

ẢNH: @LINBENE_

Sự kết hợp khéo léo giữa dáng áo ôm vừa phải và chân váy xòe tinh nghịch giúp nàng vừa duyên dáng, vừa cuốn hút.

Áo len tăm kết hợp quần ống rộng sành điệu

4 cách biến hóa với áo len tăm cho nàng thêm rạng ngời- Ảnh 6.

Dáng áo len tăm ba lỗ kẻ sọc kết hợp cùng quần ống rộng mang đến phong cách trẻ trung, sành điệu và cực kỳ phóng khoáng

ẢNH: @YENMEO.1098

Thiết kế ôm gọn phần trên tôn dáng, trong khi quần ống rộng tạo sự thoải mái, cân bằng tổng thể cho bộ đồ.

4 cách biến hóa với áo len tăm cho nàng thêm rạng ngời- Ảnh 7.

Ý tưởng phối áo len tăm dáng crop top ôm sát và quần jeans ống rộng tạo nên phong cách cực kỳ cuốn hút, vừa gợi cảm vừa phóng khoáng

ẢNH: @TRHNHUW_

Thiết kế khoe khéo vòng eo thon gọn, kết hợp cùng phom quần rộng rãi mang đến vẻ ngoài đầy khí chất.

Áo len tăm, quần short dạ trẻ trung 

4 cách biến hóa với áo len tăm cho nàng thêm rạng ngời- Ảnh 8.

Chi tiết kẻ sọc kinh điển được làm mới đầy ấn tượng khi phối cùng quần shorts dạ sang trọng

ẢNH: @ORCHID

Dáng áo tay dài với đường kẻ trắng đen hiện đại tạo hiệu ứng thanh thoát, nổi bật trên nền quần dạ tối màu.


 

Áo len áo len tăm Chân váy quần ống rộng

