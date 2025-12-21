  • An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời trang 24/7 Giữ dáng Thời trang nghề & nghiệp Tận hưởng Video
Thời trang 24/7

Blazer, đầm phối thắt lưng mới đúng chuẩn sành điệu

Kim Ngọc
Kim Ngọc
21/12/2025 14:00 GMT+7

Ai cũng diện blazer và đầm dài nhưng không phải ai cũng biết cách để bản phối của mình trở nên độc đáo và khác biệt. Các gợi ý mặc đẹp dưới đây mang đến góc nhìn sành điệu từ việc sử dụng một phụ kiện thời trang 'nhỏ nhưng có võ' là chiếc thắt lưng kết hợp cùng áo khoác và váy dáng dài.

Thắt lưng da, thắt lưng vải đồng bộ, thắt lưng dây hoa hay bất kỳ một món phụ kiện nào có thể buộc cố định ngang vòng eo đều có thể biến bản phối với blazerđầm dáng dài trở nên cá tính và đạt chuẩn sành điệu.

- Ảnh 1.

Người đẹp Lưu Thi Thi khoe dáng quyến rũ với bản phối màu beige tinh tế. Thiết kế đầm sơ mi đứng phom mang phong cách chững chạc, trưởng thành kết hợp cùng dây lưng da đen có khóa cài hình tròn. Chi tiết cổ áo màu trắng, dây lưng đen khóa vàng tạo nên những điểm nhấn thị giác cho bản phối trở nên hoàn mỹ

ẢNH: INSTAGRAM NV

Blazer, đầm phối thắt lưng khoe dáng sành điệu

Tận hưởng cảm giác mặc đẹp, sang trong mùa lạnh một cách dễ dàng luôn là điểm chạm mà mỗi quý cô đều muốn đạt tới. Nắm rõ bí quyết phối thắt lưng cùng đầm và áo blazer, áo khoác ngoài sẽ mang đến cho quý cô "quyền lực mềm" từ chính các bộ trang phục thường ngày.

Khác với các kỹ thuật cắt may tạo điểm nhấn cho vòng eo bằng các đường cắt, xếp nếp hay nhún rút, thắt lưng tạo nên khoảng nghỉ một cách tự nhiên và phân chia tỷ lệ các phần cơ thể theo đúng dáng người. Nhờ vào sự tinh tế và khéo sắp đặt của kiểu thắt lưng và trang phục, nàng chẳng quá khó khăn khi muốn chiếm trọn spotlight, hướng mọi ánh nhìn về phía mình.

Váy midi, áo trench coat, blazer và cả chân váy đều cần thêm vào một chiếc thắt lưng để bản phối "thăng hoa" hơn. Dây lưng da bản nhỏ có khóa cài kim loại, dây vải đính hoa 3D tạo hình thủ công, dây đai cùng chất vải của trang phục hoặc dây lưng da bện vintage... là những lựa chọn để nàng tạo nét riêng cho bản phối.

- Ảnh 2.

Đầm dáng dài sử dụng phom dáng cổ điển của trench coat kết hợp chi tiết xếp ly có dây đai đồng bộ để "đánh dấu" vòng eo quyến rũ

ẢNH: LAVIEM

- Ảnh 3.

Nếu thiếu dây lưng, bản phối sẽ mất đi điểm nhấn thị giác. Hình ảnh nàng tỏa sáng rạng ngời nhưng tinh tế được thể hiện qua các chi tiết nhỏ như hoa cài áo, hàng cúc bọc vải thẳng tắp và dây lưng vải nhỏ nhắn

ẢNH: LAVIEM

- Ảnh 4.

Không thể thiếu dây lưng da bản nhỏ khi nàng diện chân váy dài và áo kiểu đi làm, đi tiệc. Bản phối với tông màu trung tính mang đến hiệu ứng vòng eo nhỏ nhắn chính nhờ sự kết hợp màu sắc thông minh và sắc sảo

ẢNH: MINT BOUTIQUE

- Ảnh 5.

Điểm sáng nổi bật của bản phối công sở này chính là dây lưng màu trắng vừa kết nối vừa "đánh dấu" đường cong

ẢNH: ELISE

- Ảnh 6.

Với blazer và áo khoác dáng rộng, thắt lưng bên ngoài áo là cách khéo léo để nàng được tôn eo và trông thon thả hơn

ẢNH: HELOISE GUILLET

- Ảnh 7.

Dây lưng vải đồng điệu với thiết kế áo khoác trench coat dáng ngắn

ẢNH: SEYCHAS

- Ảnh 8.
- Ảnh 9.
- Ảnh 10.

Dây lưng da nhiều kích cỡ, màu sắc khác nhau nhưng đều có thể tạo nên những hiệu ứng thu hút ấn tượng cho bản phối

ẢNH: SEYCHAS

thắt lưng Thắt lưng da blazer đầm dáng dài

Bài viết khác

Trẻ trung nhưng không kém thanh lịch cùng phong cách preppy

Trẻ trung nhưng không kém thanh lịch cùng phong cách preppy

Mùa mới, dạ tweed đem đến một vẻ đẹp thật khác biệt

Mùa mới, dạ tweed đem đến một vẻ đẹp thật khác biệt

Giáng sinh diện gì để ghi điểm với vẻ ngoài xinh yêu

Giáng sinh diện gì để ghi điểm với vẻ ngoài xinh yêu

Áo thun trắng giúp bạn ‘ăn gian’ vóc dáng, đơn giản nhưng vẫn cuốn hút

Áo thun trắng giúp bạn ‘ăn gian’ vóc dáng, đơn giản nhưng vẫn cuốn hút

Mặc ấm mà vẫn đẹp, mùa lễ hội chọn gì?

Mặc ấm mà vẫn đẹp, mùa lễ hội chọn gì?

Quần jeans xanh và những bản phối đẹp nhất mùa

Quần jeans xanh và những bản phối đẹp nhất mùa

Sequin mùa lạnh: Bí quyết mặc đẹp, ấm áp và không phô trương

Sequin mùa lạnh: Bí quyết mặc đẹp, ấm áp và không phô trương

Áo corset denim: Khi nét bụi bặm hòa quyện cùng vẻ gợi cảm

Áo corset denim: Khi nét bụi bặm hòa quyện cùng vẻ gợi cảm

Giấy phép XB

số 110/GP - BTTTT

cấp ngày 24/3/2020

Tổng biên tập

Nguyễn Ngọc Toàn

© 2003-2022 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản

Theo dõi trang trên

Top
Top