Blazer, đầm phối thắt lưng mới đúng chuẩn sành điệu

Thắt lưng da, thắt lưng vải đồng bộ, thắt lưng dây hoa hay bất kỳ một món phụ kiện nào có thể buộc cố định ngang vòng eo đều có thể biến bản phối với blazer và đầm dáng dài trở nên cá tính và đạt chuẩn sành điệu.

Người đẹp Lưu Thi Thi khoe dáng quyến rũ với bản phối màu beige tinh tế. Thiết kế đầm sơ mi đứng phom mang phong cách chững chạc, trưởng thành kết hợp cùng dây lưng da đen có khóa cài hình tròn. Chi tiết cổ áo màu trắng, dây lưng đen khóa vàng tạo nên những điểm nhấn thị giác cho bản phối trở nên hoàn mỹ ẢNH: INSTAGRAM NV

Blazer, đầm phối thắt lưng khoe dáng sành điệu

Tận hưởng cảm giác mặc đẹp, sang trong mùa lạnh một cách dễ dàng luôn là điểm chạm mà mỗi quý cô đều muốn đạt tới. Nắm rõ bí quyết phối thắt lưng cùng đầm và áo blazer, áo khoác ngoài sẽ mang đến cho quý cô "quyền lực mềm" từ chính các bộ trang phục thường ngày.

Khác với các kỹ thuật cắt may tạo điểm nhấn cho vòng eo bằng các đường cắt, xếp nếp hay nhún rút, thắt lưng tạo nên khoảng nghỉ một cách tự nhiên và phân chia tỷ lệ các phần cơ thể theo đúng dáng người. Nhờ vào sự tinh tế và khéo sắp đặt của kiểu thắt lưng và trang phục, nàng chẳng quá khó khăn khi muốn chiếm trọn spotlight, hướng mọi ánh nhìn về phía mình.

Váy midi, áo trench coat, blazer và cả chân váy đều cần thêm vào một chiếc thắt lưng để bản phối "thăng hoa" hơn. Dây lưng da bản nhỏ có khóa cài kim loại, dây vải đính hoa 3D tạo hình thủ công, dây đai cùng chất vải của trang phục hoặc dây lưng da bện vintage... là những lựa chọn để nàng tạo nét riêng cho bản phối.

Đầm dáng dài sử dụng phom dáng cổ điển của trench coat kết hợp chi tiết xếp ly có dây đai đồng bộ để "đánh dấu" vòng eo quyến rũ ẢNH: LAVIEM

Nếu thiếu dây lưng, bản phối sẽ mất đi điểm nhấn thị giác. Hình ảnh nàng tỏa sáng rạng ngời nhưng tinh tế được thể hiện qua các chi tiết nhỏ như hoa cài áo, hàng cúc bọc vải thẳng tắp và dây lưng vải nhỏ nhắn ẢNH: LAVIEM

Không thể thiếu dây lưng da bản nhỏ khi nàng diện chân váy dài và áo kiểu đi làm, đi tiệc. Bản phối với tông màu trung tính mang đến hiệu ứng vòng eo nhỏ nhắn chính nhờ sự kết hợp màu sắc thông minh và sắc sảo ẢNH: MINT BOUTIQUE

Điểm sáng nổi bật của bản phối công sở này chính là dây lưng màu trắng vừa kết nối vừa "đánh dấu" đường cong ẢNH: ELISE

Với blazer và áo khoác dáng rộng, thắt lưng bên ngoài áo là cách khéo léo để nàng được tôn eo và trông thon thả hơn ẢNH: HELOISE GUILLET

Dây lưng vải đồng điệu với thiết kế áo khoác trench coat dáng ngắn ẢNH: SEYCHAS