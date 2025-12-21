Blazer, đầm phối thắt lưng mới đúng chuẩn sành điệu

Thắt lưng da, thắt lưng vải đồng bộ, thắt lưng dây hoa hay bất kỳ một món phụ kiện nào có thể buộc cố định ngang vòng eo đều có thể biến bản phối với blazer và đầm dáng dài trở nên cá tính và đạt chuẩn sành điệu.
Blazer, đầm phối thắt lưng khoe dáng sành điệu
Tận hưởng cảm giác mặc đẹp, sang trong mùa lạnh một cách dễ dàng luôn là điểm chạm mà mỗi quý cô đều muốn đạt tới. Nắm rõ bí quyết phối thắt lưng cùng đầm và áo blazer, áo khoác ngoài sẽ mang đến cho quý cô "quyền lực mềm" từ chính các bộ trang phục thường ngày.
Khác với các kỹ thuật cắt may tạo điểm nhấn cho vòng eo bằng các đường cắt, xếp nếp hay nhún rút, thắt lưng tạo nên khoảng nghỉ một cách tự nhiên và phân chia tỷ lệ các phần cơ thể theo đúng dáng người. Nhờ vào sự tinh tế và khéo sắp đặt của kiểu thắt lưng và trang phục, nàng chẳng quá khó khăn khi muốn chiếm trọn spotlight, hướng mọi ánh nhìn về phía mình.
Váy midi, áo trench coat, blazer và cả chân váy đều cần thêm vào một chiếc thắt lưng để bản phối "thăng hoa" hơn. Dây lưng da bản nhỏ có khóa cài kim loại, dây vải đính hoa 3D tạo hình thủ công, dây đai cùng chất vải của trang phục hoặc dây lưng da bện vintage... là những lựa chọn để nàng tạo nét riêng cho bản phối.
Dây lưng da nhiều kích cỡ, màu sắc khác nhau nhưng đều có thể tạo nên những hiệu ứng thu hút ấn tượng cho bản phối
ẢNH: SEYCHAS