  • An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời trang 24/7 Giữ dáng Thời trang nghề & nghiệp Tận hưởng Video
Thời trang 24/7

4 kiểu chân váy midi phong cách, quyến rũ cho ngày giao mùa

Tiffany Trần
Tiffany Trần
lamthuyanh85@yahoo.com
13/08/2025 14:00 GMT+7

Với chất liệu len dệt, voan, satin hoặc họa tiết, mỗi kiểu dáng từ chân váy midi hoàn hảo để tạo nên một bộ trang phục ấn tượng cho những ngày giao mùa tháng 8 này.

Những ngày đầu thu chân váy midi có lẽ là món đồ được yêu thích nhất. Tươi mới, thoải mái và nữ tính, kiểu chân váy này luôn phù hợp với mọi dịp.

Ba chiếc váy midi, ba phong cách quyến rũ cho ngày giao mùa - Ảnh 1.

Một bộ trang phục phù hợp cho những ngày trong tuần tháng 8 rất có thể sẽ bao gồm chiếc chân váy midi đa năng và linh hoạt này

ẢNH: @NYSTYLE

Chân váy midi voan phối ren tinh tế

Ba chiếc váy midi, ba phong cách quyến rũ cho ngày giao mùa - Ảnh 2.

Xuất hiện mới nhất trên đường phố Copenhagen trong Tuần lễ thời trang xuân hè 2026, một tín đồ thời trang đã phối chân váy midi ren, voan tầng tầng lớp lớp theo phong cách layering độc đáo

ẢNH: @CPHFW

Chân váy midi dài qua đầu gối chắc chắn là lựa chọn linh hoạt nhất. Sự kết hợp giữa chân váy ren xuyên thấu và áo sơ mi đen ngắn tay mang đến cho nàng phong cách thời trang tối giản nhưng vô cùng tinh tế.

Chân váy midi satin

Ba chiếc váy midi, ba phong cách quyến rũ cho ngày giao mùa - Ảnh 3.

Với chất liệu satin, váy midi kết hợp nét quyến rũ sang trọng của áo khoác blazer nhẹ và giày ba lê

ẢNH: @CPHFW

Ba chiếc váy midi, ba phong cách quyến rũ cho ngày giao mùa - Ảnh 4.

Phiên bản satin tối giản và giày cao gót kim loại tạo nên tổng thể duyên dáng và sang trọng

ẢNH: @MILANFASHIONWEEK

Chân váy midi satin là một lựa chọn kinh điển đích thực, đặc biệt phù hợp khi mặc vào buổi tối với những chiếc áo thanh lịch. Để thay đổi một chút, bạn có thể diện chiếc váy này theo phong cách trang trọng vào ban ngày. Kết hợp với áo blazer mỏng và giày ba lê. Một set đồ hoàn hảo để làm việc tại văn phòng, hay đang đi nghỉ dưỡng. Hãy thử nghiệm sự tương phản màu sắc giữa gam màu trung tính và cơ bản. 

Chân váy midi họa tiết đơn sắc

Ba chiếc váy midi, ba phong cách quyến rũ cho ngày giao mùa - Ảnh 5.

Chiếc váy đen kết hợp với áo cùng tông gần như biến thành một chiếc váy gợi cảm để hoàn thiện với đôi giày gót nhọn

ẢNH: @PARISFASHIONWEEK

Chân váy midi họa tiết đơn sắc là lựa chọn hoàn hảo để vừa giữ được nét nữ tính, vừa dễ dàng biến tấu theo nhiều hoàn cảnh. Giày mũi nhọn là điểm nhấn giúp tổng thể trở nên thanh thoát, kéo dài dáng người và tăng phần sang trọng. Đây là gợi ý lý tưởng cho những ngày cuối hè đầu thu, khi bạn muốn vừa thoải mái trong thời tiết ấm áp, vừa đủ thanh lịch khi thêm chiếc áo khoác cardigan mỏng nhẹ để tự tin xuống phố hay gặp gỡ bạn bè.

Chân váy midi dạ tông màu cam cháy

Ba chiếc váy midi, ba phong cách quyến rũ cho ngày giao mùa - Ảnh 6.

Vào những buổi tối mát mẻ, một chiếc áo len dài tay sẽ làm dịu đi chiếc váy midi chất liệu len dạ có tông màu nổi bật

ẢNH: @NYSTYLE

Chân váy midi màu cam cháy mang hơi thở ấm áp của mùa thu, là lựa chọn lý tưởng cho những ngày giao mùa. Khi phối cùng áo len dài tay mềm mại, set đồ vừa giữ ấm vừa tạo cảm giác êm ái và gần gũi. Giày bệt giúp tổng thể trở nên nhẹ nhàng, thoải mái cho những hoạt động thường nhật, đồng thời giữ được nét nữ tính và tinh tế.

váy midi chân váy midi mùa thu thời trang thu Chân váy

Bài viết khác

Phong cách với dép xỏ ngón, từ layering tinh tế đến bộ suit tối giản

Phong cách với dép xỏ ngón, từ layering tinh tế đến bộ suit tối giản

Biến tấu áo sơ mi dài tay để nàng xinh tươi ngày đầu thu

Biến tấu áo sơ mi dài tay để nàng xinh tươi ngày đầu thu

Những kiểu áo hợp mặc cùng quần jeans, thu hút mọi ánh nhìn

Những kiểu áo hợp mặc cùng quần jeans, thu hút mọi ánh nhìn

Quyến rũ cho các buổi hẹn hò với váy cúp ngực

Quyến rũ cho các buổi hẹn hò với váy cúp ngực

Phá đảo phong cách streetwear, khẳng định cá tính riêng

Phá đảo phong cách streetwear, khẳng định cá tính riêng

Mặc gì với giày trắng để không 'đơn điệu quá mức'?

Mặc gì với giày trắng để không 'đơn điệu quá mức'?

Muốn ghi điểm tiểu thư kiêu kỳ, đừng quên những họa tiết đẹp mơ màng này

Muốn ghi điểm tiểu thư kiêu kỳ, đừng quên những họa tiết đẹp mơ màng này

Những chiếc áo khoác giao mùa đẹp nhất, được hội sành mặc ưu ái

Những chiếc áo khoác giao mùa đẹp nhất, được hội sành mặc ưu ái

Giấy phép XB

số 110/GP - BTTTT

cấp ngày 24/3/2020

Tổng biên tập

Nguyễn Ngọc Toàn

© 2003-2022 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản

Theo dõi trang trên

Top
Top