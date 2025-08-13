4 kiểu chân váy midi phong cách, quyến rũ cho ngày giao mùa

Những ngày đầu thu chân váy midi có lẽ là món đồ được yêu thích nhất. Tươi mới, thoải mái và nữ tính, kiểu chân váy này luôn phù hợp với mọi dịp.

Một bộ trang phục phù hợp cho những ngày trong tuần tháng 8 rất có thể sẽ bao gồm chiếc chân váy midi đa năng và linh hoạt này ẢNH: @NYSTYLE

Chân váy midi voan phối ren tinh tế

Xuất hiện mới nhất trên đường phố Copenhagen trong Tuần lễ thời trang xuân hè 2026, một tín đồ thời trang đã phối chân váy midi ren, voan tầng tầng lớp lớp theo phong cách layering độc đáo ẢNH: @CPHFW

Chân váy midi dài qua đầu gối chắc chắn là lựa chọn linh hoạt nhất. Sự kết hợp giữa chân váy ren xuyên thấu và áo sơ mi đen ngắn tay mang đến cho nàng phong cách thời trang tối giản nhưng vô cùng tinh tế.

Chân váy midi satin

Với chất liệu satin, váy midi kết hợp nét quyến rũ sang trọng của áo khoác blazer nhẹ và giày ba lê ẢNH: @CPHFW

Phiên bản satin tối giản và giày cao gót kim loại tạo nên tổng thể duyên dáng và sang trọng ẢNH: @MILANFASHIONWEEK

Chân váy midi satin là một lựa chọn kinh điển đích thực, đặc biệt phù hợp khi mặc vào buổi tối với những chiếc áo thanh lịch. Để thay đổi một chút, bạn có thể diện chiếc váy này theo phong cách trang trọng vào ban ngày. Kết hợp với áo blazer mỏng và giày ba lê. Một set đồ hoàn hảo để làm việc tại văn phòng, hay đang đi nghỉ dưỡng. Hãy thử nghiệm sự tương phản màu sắc giữa gam màu trung tính và cơ bản.

Chân váy midi họa tiết đơn sắc

Chiếc váy đen kết hợp với áo cùng tông gần như biến thành một chiếc váy gợi cảm để hoàn thiện với đôi giày gót nhọn ẢNH: @PARISFASHIONWEEK

Chân váy midi họa tiết đơn sắc là lựa chọn hoàn hảo để vừa giữ được nét nữ tính, vừa dễ dàng biến tấu theo nhiều hoàn cảnh. Giày mũi nhọn là điểm nhấn giúp tổng thể trở nên thanh thoát, kéo dài dáng người và tăng phần sang trọng. Đây là gợi ý lý tưởng cho những ngày cuối hè đầu thu, khi bạn muốn vừa thoải mái trong thời tiết ấm áp, vừa đủ thanh lịch khi thêm chiếc áo khoác cardigan mỏng nhẹ để tự tin xuống phố hay gặp gỡ bạn bè.

Chân váy midi dạ tông màu cam cháy

Vào những buổi tối mát mẻ, một chiếc áo len dài tay sẽ làm dịu đi chiếc váy midi chất liệu len dạ có tông màu nổi bật ẢNH: @NYSTYLE

Chân váy midi màu cam cháy mang hơi thở ấm áp của mùa thu, là lựa chọn lý tưởng cho những ngày giao mùa. Khi phối cùng áo len dài tay mềm mại, set đồ vừa giữ ấm vừa tạo cảm giác êm ái và gần gũi. Giày bệt giúp tổng thể trở nên nhẹ nhàng, thoải mái cho những hoạt động thường nhật, đồng thời giữ được nét nữ tính và tinh tế.