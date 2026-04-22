  • An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời trang 24/7 Giữ dáng Thời trang nghề & nghiệp Tận hưởng Video
Thời trang 24/7

5 ý tưởng áo váy đi biển quyến rũ, thú vị để nàng 'đổi gió'

Kim Ngọc
22/04/2026 14:00 GMT+7

Nếu vẫn đang băn khoăn nên xếp vào va li những bộ đồ thời trang nào cho kỳ nghỉ sắp đến, nàng có thể sẽ tìm thấy gợi ý thú vị từ 5 ý tưởng áo váy đi biển dưới đây.

Từ những chiếc váy đi biển vải cotton và voan mềm nhẹ đến đầm sơ mi thoáng mát, các set vải thô thêu nhẹ nhàng mà năng động đến bản phối áo thun rộng và quần shorts... tất cả đủ để nàng mặc đẹp suốt chuyến đi biển hè này.

5 Ý tưởng váy đi biển quyến rũ cho mùa hè 2026 đầy phong cách - Ảnh 1.

Váy hai dây từ các chất vải cotton, linen, vải dệt thô thường có độ thoáng khí cao nên khi mặc luôn cảm thấy mát mẻ. Thiết kế màu xanh dương có nhún thun ở phần thân trước nên tôn dáng một cách tự nhiên mà vẫn thoải mái, họa tiết hoa lá thêu chỉ trắng tăng thêm vẻ đẹp nữ tính và quyến rũ cho tổng thể hình ảnh của nàng

ẢNH: GIGI

Váy hai dây- chiếc váy đi biển quyến rũ 'must have'

5 Ý tưởng váy đi biển quyến rũ cho mùa hè 2026 đầy phong cách - Ảnh 2.

Nàng thu hút mọi ánh nhìn khi diện váy hai dây vải tơ phối ren, kết hợp 3 màu vải xếp lớp lên nhau tạo hiệu ứng ombre khi chuyển động

ẢNH: HOIVU

Váy hai dây nổi tiếng vì thoáng mát, quyến rũ và phù hợp với không gian của những kỳ nghỉ mùa hè nơi vùng biển, các khu nghỉ dưỡng du lịch hay miền quê yên tĩnh. Váy hai dây tối giản ưu tiên phom dáng và ít chi tiết trang trí còn các thiết kế mang phong cách "tiểu thư" điệu đà được chăm chút bằng ren hoa, đăng ten và bèo nhún.

5 Ý tưởng váy đi biển quyến rũ cho mùa hè 2026 đầy phong cách - Ảnh 3.

Váy ren cổ chữ V cân bằng được tính ứng dụng và khả năng thay đổi phong cách một cách linh hoạt nên vừa hợp với tiêu chí của váy đi biển, vừa là chiếc váy dạo phố, váy đầm dự tiệc trang nhã mà nàng có thể ưu tiên chọn ngay

ẢNH: HOIVU

Váy maxi

5 Ý tưởng váy đi biển quyến rũ cho mùa hè 2026 đầy phong cách - Ảnh 4.

Một mẫu maxi đơn giản nhưng giàu sức hút với chi tiết viền cổ họa tiết theo dáng chữ V, tùng váy xếp tầng tạo hiệu ứng xòe bồng thướt tha, lãng mạn

ẢNH: GIGI

Dáng váy maxi luôn khiến người mặc trở nên nổi bật dù ở bất cứ nơi đâu. Thiết kế dáng dài chạm gót dễ dàng để người mặc có thể kết hợp cùng bikini và áo khoác - thuận tiện khi di chuyển trên đường mà ngẫu hứng muốn tạo dáng chụp ảnh hay hòa mình vào dòng nước mát. Nàng có thể ưu tiên các gam màu nổi bật như xanh dương, vàng tươi, hồng fuchsia khi chọn váy maxi đi biển mùa này.

Áo thun dáng rộng và quần shorts

5 Ý tưởng váy đi biển quyến rũ cho mùa hè 2026 đầy phong cách - Ảnh 5.

Áo thun họa tiết cây dừa phối quần shorts trắng hoàn hảo cho phong cách năng động, đa năng và trẻ trung

ẢNH: DMC BY DOMANHCUONG

Cặp đôi năng động và tiện dụng nhất chuyến đi biển mùa hè chính là cặp đôi áo thun oversized phối quần shorts. Nàng có thể chọn các mẫu áo in họa tiết để làm bản phối thêm phong phú và sống động hơn so với các thiết kế đơn sắc cơ bản diện hằng ngày.

5 Ý tưởng váy đi biển quyến rũ cho mùa hè 2026 đầy phong cách - Ảnh 6.

Áo phông in họa tiết vỏ sò và sao biển phối chân váy midi thoáng mát và linh hoạt

ẢNH: DMC BY DOMANHCUONG

Phối đồ đi biển nhanh gọn với set đồng bộ màu trắng

5 Ý tưởng váy đi biển quyến rũ cho mùa hè 2026 đầy phong cách - Ảnh 7.

Set áo cotton ren lỗ và chân váy xòe mát nhẹ mang tinh thần tươi trẻ đậm chất mùa hè. Quý cô luôn dễ dàng tìm thấy nhiều không gian để ứng dụng bản phối này: các bữa tiệc nhẹ, đi dạo trên bãi biển, buổi hẹn cà phê cuối tuần hay những ngày thong thả dạo phố ngắm cảnh...

ẢNH: DMC BY DOMANHCUONG

5 Ý tưởng váy đi biển quyến rũ cho mùa hè 2026 đầy phong cách - Ảnh 8.

Cặp đôi xếp ly nhẹ nhàng và duyên dáng tông trắng được gợi ý phối cùng giày cao gót và khăn lụa thắt nơ cùng tông đỏ nổi bật. Các bộ trang phục ít nhăn, dễ gấp gọn, dễ mặc và dễ phối nên là ưu tiên hàng đầu cho các chuyến đi chơi xa

ẢNH: DMC BY DOMANHCUONG


Váy sơ mi vải thô

5 Ý tưởng váy đi biển quyến rũ cho mùa hè 2026 đầy phong cách - Ảnh 9.

Váy sơ mi họa tiết mang lại diện mạo thanh lịch và sự tiện dụng trong các hoạt động ngoài trời

ẢNH: GIGI


trang phục đi biển váy đi biển Váy hai dây Áo thun váy maxi

Bài viết khác

Váy ren và vẻ đẹp 'nàng thơ' đang chiếm sóng mùa hè

Chân dài miên man nhờ những chiếc quần ống loe cá tính

Mùa hè, mùa diện áo trễ vai, áo nhún ngực

Bản giao hưởng dịu dàng của áo hai dây phối chân váy midi

Áo blouse cách điệu mang chút điệu đà cho ngày hè

Muốn tôn dáng và nổi bật hơn nàng đừng bỏ qua chân váy xếp tầng

Rạng rỡ với váy họa tiết đẹp cho ngày nắng

Tủ đồ của nàng công sở không thể thiếu áo sơ mi lụa trắng

Giấy phép XB

số 110/GP - BTTTT

cấp ngày 24/3/2020

Tổng biên tập

Nguyễn Ngọc Toàn

© 2003-2022 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản

Theo dõi trang trên

Top
Top