5 ý tưởng áo váy đi biển quyến rũ, thú vị để nàng 'đổi gió'

Nếu vẫn đang băn khoăn nên xếp vào va li những bộ đồ thời trang nào cho kỳ nghỉ sắp đến, nàng có thể sẽ tìm thấy gợi ý thú vị từ 5 ý tưởng áo váy đi biển dưới đây.
Từ những chiếc váy đi biển vải cotton và voan mềm nhẹ đến đầm sơ mi thoáng mát, các set vải thô thêu nhẹ nhàng mà năng động đến bản phối áo thun rộng và quần shorts... tất cả đủ để nàng mặc đẹp suốt chuyến đi biển hè này.
Váy hai dây- chiếc váy đi biển quyến rũ 'must have'
Váy hai dây nổi tiếng vì thoáng mát, quyến rũ và phù hợp với không gian của những kỳ nghỉ mùa hè nơi vùng biển, các khu nghỉ dưỡng du lịch hay miền quê yên tĩnh. Váy hai dây tối giản ưu tiên phom dáng và ít chi tiết trang trí còn các thiết kế mang phong cách "tiểu thư" điệu đà được chăm chút bằng ren hoa, đăng ten và bèo nhún.
Váy maxi
Dáng váy maxi luôn khiến người mặc trở nên nổi bật dù ở bất cứ nơi đâu. Thiết kế dáng dài chạm gót dễ dàng để người mặc có thể kết hợp cùng bikini và áo khoác - thuận tiện khi di chuyển trên đường mà ngẫu hứng muốn tạo dáng chụp ảnh hay hòa mình vào dòng nước mát. Nàng có thể ưu tiên các gam màu nổi bật như xanh dương, vàng tươi, hồng fuchsia khi chọn váy maxi đi biển mùa này.
Áo thun dáng rộng và quần shorts
Cặp đôi năng động và tiện dụng nhất chuyến đi biển mùa hè chính là cặp đôi áo thun oversized phối quần shorts. Nàng có thể chọn các mẫu áo in họa tiết để làm bản phối thêm phong phú và sống động hơn so với các thiết kế đơn sắc cơ bản diện hằng ngày.
Phối đồ đi biển nhanh gọn với set đồng bộ màu trắng