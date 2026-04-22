5 ý tưởng áo váy đi biển quyến rũ, thú vị để nàng 'đổi gió'

Từ những chiếc váy đi biển vải cotton và voan mềm nhẹ đến đầm sơ mi thoáng mát, các set vải thô thêu nhẹ nhàng mà năng động đến bản phối áo thun rộng và quần shorts... tất cả đủ để nàng mặc đẹp suốt chuyến đi biển hè này.

Váy hai dây từ các chất vải cotton, linen, vải dệt thô thường có độ thoáng khí cao nên khi mặc luôn cảm thấy mát mẻ. Thiết kế màu xanh dương có nhún thun ở phần thân trước nên tôn dáng một cách tự nhiên mà vẫn thoải mái, họa tiết hoa lá thêu chỉ trắng tăng thêm vẻ đẹp nữ tính và quyến rũ cho tổng thể hình ảnh của nàng ẢNH: GIGI

Váy hai dây- chiếc váy đi biển quyến rũ 'must have'

Nàng thu hút mọi ánh nhìn khi diện váy hai dây vải tơ phối ren, kết hợp 3 màu vải xếp lớp lên nhau tạo hiệu ứng ombre khi chuyển động ẢNH: HOIVU

Váy hai dây nổi tiếng vì thoáng mát, quyến rũ và phù hợp với không gian của những kỳ nghỉ mùa hè nơi vùng biển, các khu nghỉ dưỡng du lịch hay miền quê yên tĩnh. Váy hai dây tối giản ưu tiên phom dáng và ít chi tiết trang trí còn các thiết kế mang phong cách "tiểu thư" điệu đà được chăm chút bằng ren hoa, đăng ten và bèo nhún.

Váy ren cổ chữ V cân bằng được tính ứng dụng và khả năng thay đổi phong cách một cách linh hoạt nên vừa hợp với tiêu chí của váy đi biển, vừa là chiếc váy dạo phố, váy đầm dự tiệc trang nhã mà nàng có thể ưu tiên chọn ngay ẢNH: HOIVU

Váy maxi

Một mẫu maxi đơn giản nhưng giàu sức hút với chi tiết viền cổ họa tiết theo dáng chữ V, tùng váy xếp tầng tạo hiệu ứng xòe bồng thướt tha, lãng mạn ẢNH: GIGI

Dáng váy maxi luôn khiến người mặc trở nên nổi bật dù ở bất cứ nơi đâu. Thiết kế dáng dài chạm gót dễ dàng để người mặc có thể kết hợp cùng bikini và áo khoác - thuận tiện khi di chuyển trên đường mà ngẫu hứng muốn tạo dáng chụp ảnh hay hòa mình vào dòng nước mát. Nàng có thể ưu tiên các gam màu nổi bật như xanh dương, vàng tươi, hồng fuchsia khi chọn váy maxi đi biển mùa này.

Áo thun dáng rộng và quần shorts

Áo thun họa tiết cây dừa phối quần shorts trắng hoàn hảo cho phong cách năng động, đa năng và trẻ trung ẢNH: DMC BY DOMANHCUONG

Cặp đôi năng động và tiện dụng nhất chuyến đi biển mùa hè chính là cặp đôi áo thun oversized phối quần shorts. Nàng có thể chọn các mẫu áo in họa tiết để làm bản phối thêm phong phú và sống động hơn so với các thiết kế đơn sắc cơ bản diện hằng ngày.

Áo phông in họa tiết vỏ sò và sao biển phối chân váy midi thoáng mát và linh hoạt ẢNH: DMC BY DOMANHCUONG

Phối đồ đi biển nhanh gọn với set đồng bộ màu trắng

Set áo cotton ren lỗ và chân váy xòe mát nhẹ mang tinh thần tươi trẻ đậm chất mùa hè. Quý cô luôn dễ dàng tìm thấy nhiều không gian để ứng dụng bản phối này: các bữa tiệc nhẹ, đi dạo trên bãi biển, buổi hẹn cà phê cuối tuần hay những ngày thong thả dạo phố ngắm cảnh... ẢNH: DMC BY DOMANHCUONG

Cặp đôi xếp ly nhẹ nhàng và duyên dáng tông trắng được gợi ý phối cùng giày cao gót và khăn lụa thắt nơ cùng tông đỏ nổi bật. Các bộ trang phục ít nhăn, dễ gấp gọn, dễ mặc và dễ phối nên là ưu tiên hàng đầu cho các chuyến đi chơi xa ẢNH: DMC BY DOMANHCUONG





Váy sơ mi vải thô

Váy sơ mi họa tiết mang lại diện mạo thanh lịch và sự tiện dụng trong các hoạt động ngoài trời ẢNH: GIGI



