  • An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời trang 24/7 Giữ dáng Thời trang nghề & nghiệp Tận hưởng Video
Thời trang 24/7

Áo ba lỗ giúp nàng tự tin xuống phố ngày hè

Trương Ngọc Anh
ngocanhtruong177@gmail.com
17/04/2026 12:00 GMT+7

Áo ba lỗ là lựa chọn lý tưởng cho ngày hè, vừa thoải mái vừa tôn dáng, giúp nàng tự tin xuống phố với phong cách trẻ trung, năng động.

Mùa hè là lúc nàng thỏa sức làm mới phong cách với những bản phối đa dạng, từ nhẹ nhàng nữ tính đến năng động, cá tính, và áo ba lỗ chính là món đồ không thể thiếu. Với thiết kế tối giản nhưng tôn dáng hiệu quả, chiếc áo quen thuộc này dễ dàng hòa vào mọi công thức phối đồ, giúp nàng vừa thoải mái dưới nắng hè vừa tự tin thể hiện gu thời trang riêng.

Áo ba lỗ giúp nàng tự tin xuống phố ngày hè- Ảnh 1.
Áo ba lỗ giúp nàng tự tin xuống phố ngày hè- Ảnh 2.

Sự giao thoa giữa cổ điển và trẻ trung được thể hiện rõ qua áo ba lỗ kẻ ngang đen trắng, mang đến hiệu ứng thị giác nổi bật mà vẫn giữ được nét tinh giản

ẢNH: @MINHHANG2206

Phom crop top ôm sát giúp nàng tôn lên vòng eo gọn gàng, trong khi quần jeans ống rộng lưng cao tạo sự đối lập thú vị về tỷ lệ, giúp đôi chân trông dài hơn. Kính râm trở thành điểm nhấn hoàn thiện, góp phần tạo nên diện mạo đậm chất đường phố hiện đại. 

Áo ba lỗ giúp nàng tự tin xuống phố ngày hè- Ảnh 3.

Gam xanh dương nhạt mang lại cảm giác dịu mát, khiến tổng thể trở nên nhẹ nhàng nhưng không kém phần thu hút

ẢNH: @LINGGKA109

Thiết kế viền tương phản ở cổ và tay áo tạo điểm nhấn rõ nét, giúp bản phối thêm phần khỏe khoắn. Khi phối cùng quần shorts hoặc váy ngắn, nàng dễ dàng đạt được sự cân đối về vóc dáng, đồng thời những phụ kiện đồng điệu màu sắc giúp tổng thể trở nên hài hòa và bắt mắt hơn. 

Áo ba lỗ giúp nàng tự tin xuống phố ngày hè- Ảnh 4.
Áo ba lỗ giúp nàng tự tin xuống phố ngày hè- Ảnh 5.

Một sắc đen tối giản luôn mang đến hiệu ứng thị giác mạnh mẽ khi được xử lý khéo léo

ẢNH: @HUONGGIANGGGG

Áo ba lỗ dáng ôm với phần cổ khoét sâu giúp nàng tôn lên bờ vai và xương quai xanh thanh thoát, trong khi túi xách tông ấm tạo điểm nhấn nổi bật. Khi khoác thêm blazer, tổng thể lập tức chuyển mình sang vẻ ngoài sang trọng nhưng vẫn giữ được nét phóng khoáng, phù hợp cho những buổi gặp gỡ hay dạo phố buổi tối. 

Áo ba lỗ giúp nàng tự tin xuống phố ngày hè- Ảnh 6.
Áo ba lỗ giúp nàng tự tin xuống phố ngày hè- Ảnh 7.

Sự tinh giản của áo ba lỗ trắng luôn là lựa chọn an toàn nhưng chưa bao giờ nhàm chán

ẢNH: @AMANDA.OBDAM

Khi kết hợp cùng quần jeans ống suông, tổng thể trở nên cân đối nhờ sự đối lập giữa phần trên gọn gàng và phần dưới rộng rãi. Những phụ kiện như mũ lưỡi trai, túi kẹp nách và giày thể thao giúp nàng hoàn thiện diện mạo mang đậm tinh thần streetwear, trẻ trung và dễ ứng dụng trong nhiều hoàn cảnh. 

Áo ba lỗ giúp nàng tự tin xuống phố ngày hè- Ảnh 8.
Áo ba lỗ giúp nàng tự tin xuống phố ngày hè- Ảnh 9.

Một biến tấu tinh tế đến từ thiết kế hở lưng giúp áo ba lỗ trắng trở nên cuốn hút hơn bao giờ hết

ẢNH: @UYENANNNNNNNNN

Phần lưng khoét sâu tạo điểm nhấn gợi cảm vừa đủ, trong khi phom dáng ôm sát giúp tôn lên đường cong cơ thể. Khi phối cùng chân váy denim tối màu, sự tương phản trắng đen mang lại chiều sâu thị giác, đồng thời giúp tổng thể trở nên hài hòa giữa nét nữ tính và năng động. 

Áo ba lỗ giúp nàng tự tin xuống phố ngày hè- Ảnh 10.

Sắc đỏ rượu mang đến chiều sâu và sự sang trọng cho bản phối, giúp nàng nổi bật một cách tinh tế

ẢNH: @THIVARITTHISA

Áo ba lỗ ôm sát kết hợp cùng chi tiết dây đính đá tạo hiệu ứng bắt sáng, làm tăng sức hút cho tổng thể. Khi đi cùng quần jeans xanh, sự tương phản màu sắc trở nên rõ rệt, đồng thời giúp cân bằng giữa nét cá tính và vẻ thanh lịch, phù hợp cho nhiều dịp từ dạo phố đến hẹn hò. 

Áo ba lỗ giúp nàng tự tin xuống phố ngày hè- Ảnh 11.

Không cần quá nhiều chi tiết phức tạp, áo ba lỗ vẫn chứng minh sức hút bền vững nhờ khả năng thích ứng linh hoạt với nhiều phong cách khác nhau

ẢNH: @THIVARITTHISA

Chỉ cần biến tấu cách phối và chọn phụ kiện phù hợp, áo ba lỗ giúp nàng làm mới diện mạo mỗi ngày mà vẫn giữ được dấu ấn riêng, trở thành món đồ đơn giản nhưng hiệu quả cho phong cách mùa hè.


áo ba lỗ áo tank top Y2K streetwear Bản phối

Bài viết khác

Cá tính xuống phố cùng quần shorts trắng

Chân váy chấm bi, điểm nhấn cổ điển cho phong cách hè

Xinh xắn xuống phố cùng bộ đôi áo polo và quần jeans năng động

Vẻ ngoài trẻ trung và nổi bật nhờ áo khoác denim dễ phối

Gây thương nhớ ngày hè với đầm hở lưng

Áo hai dây cổ chữ V: Khi gợi cảm chạm đến sự tinh giản

Đẹp bất bại với bộ đôi áo và chân váy dài

Aristino xuân hè tiếp nối bản ghi chép về phong thái quý ông Việt

Giấy phép XB

số 110/GP - BTTTT

cấp ngày 24/3/2020

Tổng biên tập

Nguyễn Ngọc Toàn

© 2003-2022 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản

Theo dõi trang trên

Top
Top