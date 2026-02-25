  • An Giang
Thời trang 24/7

Áo blazer hợp mọi phong cách, từ công sở đến đường phố

Kim Ngọc
Kim Ngọc
25/02/2026 14:00 GMT+7

Không một tủ đồ thời trang nào có thể thiếu chiếc áo blazer. Trong số các phom dáng áo khoác thông dụng, blazer luôn là thiết kế đứng đầu về sự thanh lịch, sang trọng và tiện dụng.

Các tín đồ sành điệu diện áo blazer từ công sở đến đường phố, từ mùa xuân sang mùa hè và mọi dịp trong năm. Năm mới, xuân mới, mời nàng cùng điểm qua những bản phối đầy cảm hứng với blazer màu pastel, blazer kẻ, blazer đen tối giản...

Áo blazer hợp mọi phong cách, từ công sở đến đường phố- Ảnh 1.

Blazer họa tiết nanh sói trắng đen giúp thiết kế váy đen trở nên nổi bật và ấn tượng hơn. Không chỉ hợp với váy đen, kiểu áo khoác này còn có thể phối với nhiều bản phối họa tiết và màu sắc khác

ẢNH: XAXA

Phối áo blazer với mọi kiểu trang phục

Mùa xuân, nàng ưa thích diện các thiết kế váy hoa bồng bềnh, mỏng nhẹ làm toát lên vẻ ngoài lãng mạn và kiêu kỳ. Lúc này, áo blazer trở thành thiết kế giúp bản phối váy hoa thêm phần lịch sự và trang nhã khi nàng bước vào các buổi họp, sự kiện gặp gỡ đầu năm. Blazer có thể phối cùng đầm liền, áo và quần ống rộng, áo và chân váy. Ngoài khả năng giữ ấm nhẹ và chống nắng, thiết kế blazer giúp định hình cá tính và làm nổi bật phong cách cá nhân.

Blazer màu đen tối giản có thể mặc mọi lúc. Tuy nhiên thiết kế blazer màu pastel mang đến sự tươi mới và niềm vui; blazer họa tiết nanh sói phảng phất tinh thần của thời trang cổ điển. Một điều rất quan trọng khi diện blazer là hãy chọn thiết kế vừa vặn với dáng người nếu nàng muốn tôn dáng cao thanh mảnh; blazer dáng rộng hoặc thiết kế oversized dành cho nàng chuộng streetwear cá tính - cảm giác thoải mái và được giấu dáng bất kể đang diện kiểu trang phục nào.

Áo blazer hợp mọi phong cách, từ công sở đến đường phố- Ảnh 2.

Sự kết hợp thú vị của tím và đen, họa tiết kẻ sọc dọc mang tinh thần của các bộ trang phục menswear và thiết kế đầm sequin tím lãng mạn đi cùng mẫu túi loang màu ấn tượng

ẢNH: ANMIER

Áo blazer hợp mọi phong cách, từ công sở đến đường phố- Ảnh 3.

Áo blazer tạo nên điểm nhấn thị giác cho bản phối dự tiệc sang chảnh, kiêu kỳ mà nàng diện cho một sự kiện trọng đại dịp đầu năm

ẢNH: ANMIER

Áo blazer hợp mọi phong cách, từ công sở đến đường phố- Ảnh 4.

Áo blazer dáng rộng hoàn hảo để khoác hờ. Set đồng bộ với sự đồng điệu về tông màu, phong cách nhưng có sự khác biệt về chất liệu đem đến "chất" thời trang đa sắc, có dấu ấn riêng của quý cô

ẢNH: DELICATE

Áo blazer hợp mọi phong cách, từ công sở đến đường phố- Ảnh 5.

Blazer sequin phối đầm sequin tông màu ngà đầy ắp vẻ sang chảnh, quý phái

ẢNH: MYAN

Áo blazer hợp mọi phong cách, từ công sở đến đường phố- Ảnh 6.

Áo - váy hai dây, đầm cúp ngực luôn cần có thêm blazer để nàng tạo nên vẻ ngoài lịch thiệp, chỉn chu từ mọi góc nhìn

ẢNH: XAXA

Áo blazer hợp mọi phong cách, từ công sở đến đường phố- Ảnh 7.

Các thiết kế họa tiết cổ điển gợi nhắc tinh thần retro lãng mạn, đưa nàng ngược dòng thời gian trở về với những điểm chạm về cảm xúc và những lăng kính thẩm mỹ cũ kỹ nhưng vẫn vẹn nguyên giá trị vượt thời gian

ẢNH: MADELEN

Áo blazer hợp mọi phong cách, từ công sở đến đường phố- Ảnh 8.

Blazer màu pastel diện đồng bộ với áo, chân váy hoặc quần âu và giày cao gót

ẢNH: ANMIER

Áo blazer hợp mọi phong cách, từ công sở đến đường phố- Ảnh 9.
Áo blazer hợp mọi phong cách, từ công sở đến đường phố- Ảnh 10.

Qua mỗi bản phối của blazer, nàng tiếp tục khám phá thêm nhiều góc độ mới, nhiều lựa chọn kết hợp kiểu áo khoác này cùng các bộ trang phục công sở, đường phố

ẢNH: MAISON HUADIN, HAGOO


