Áo blazer hợp mọi phong cách, từ công sở đến đường phố

Các tín đồ sành điệu diện áo blazer từ công sở đến đường phố, từ mùa xuân sang mùa hè và mọi dịp trong năm. Năm mới, xuân mới, mời nàng cùng điểm qua những bản phối đầy cảm hứng với blazer màu pastel, blazer kẻ, blazer đen tối giản...
Phối áo blazer với mọi kiểu trang phục
Mùa xuân, nàng ưa thích diện các thiết kế váy hoa bồng bềnh, mỏng nhẹ làm toát lên vẻ ngoài lãng mạn và kiêu kỳ. Lúc này, áo blazer trở thành thiết kế giúp bản phối váy hoa thêm phần lịch sự và trang nhã khi nàng bước vào các buổi họp, sự kiện gặp gỡ đầu năm. Blazer có thể phối cùng đầm liền, áo và quần ống rộng, áo và chân váy. Ngoài khả năng giữ ấm nhẹ và chống nắng, thiết kế blazer giúp định hình cá tính và làm nổi bật phong cách cá nhân.
Blazer màu đen tối giản có thể mặc mọi lúc. Tuy nhiên thiết kế blazer màu pastel mang đến sự tươi mới và niềm vui; blazer họa tiết nanh sói phảng phất tinh thần của thời trang cổ điển. Một điều rất quan trọng khi diện blazer là hãy chọn thiết kế vừa vặn với dáng người nếu nàng muốn tôn dáng cao thanh mảnh; blazer dáng rộng hoặc thiết kế oversized dành cho nàng chuộng streetwear cá tính - cảm giác thoải mái và được giấu dáng bất kể đang diện kiểu trang phục nào.
Qua mỗi bản phối của blazer, nàng tiếp tục khám phá thêm nhiều góc độ mới, nhiều lựa chọn kết hợp kiểu áo khoác này cùng các bộ trang phục công sở, đường phố
ẢNH: MAISON HUADIN, HAGOO