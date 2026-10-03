Áo blazer tôn lên nét kiêu kỳ ngày thu

Trong tiết trời thu mát mẻ, áo blazer tay ngắn chính là lời giải hoàn hảo cho bài toán vừa giữ được nét thanh lịch chốn công sở vừa đảm bảo sự thoáng mát, dễ chịu. Thiết kế tay lửng giải phóng sự gò bó của phần cánh tay nhưng vẫn giữ được sự chỉn chu.

Áo blazer tay lửng ngang bắp tay phom rộng rãi màu be sáng, vạt áo suông nhẹ có hai túi nắp vuông không quá đơn điệu. Bên trong layer cùng áo thun ba lỗ trắng và quần shorts cạp cao đồng màu tạo chiều sâu cho tổng thể ẢNH: @RUBIES.OFFICIAL

Với sự đa dạng về phom dáng cùng tính ứng dụng linh hoạt, chỉ cần một chút khéo léo trong cách phối lớp, nàng hoàn toàn có thể biến áo blazer thành tâm điểm phong cách công sở.

Mùa thu ưu tiên những gam màu dịu nhẹ, nhưng không phải không xuất hiện trên những thiết kế rực rỡ. Set trang phục gồm áo blazer và quần shorts tông cam đào nổi bật dễ dàng tôn lên làn da sáng của phái đẹp ẢNH: @S.PEARL

Với những chiếc áo blazer mang gam màu trầm tối thì nên kết hợp cùng quần shorts trắng hoặc sáng màu để tạo sự đối lập thu hút ẢNH: @RUBIES.OFFICIAL

Dành cho những quý cô yêu thích chủ nghĩa sang trọng thầm lặng, set suit đồng điệu phối áo sơ mi không bao giờ lỗi mốt. Những gam màu kinh điển như đen, trắng, nâu, be... không thể thiếu trong tủ đồ công sở.

Set áo khoác blazer dáng lửng vừa vặn họa tiết kẻ ô ca rô đen trắng sang trọng. Càng tăng thêm nét thanh lịch công sở khi kết hợp cùng áo sơ mi lụa trắng bên trong, hoàn hảo cho những buổi gặp gỡ đối tác hay đi học, đi làm ẢNH: @RUZA.VN

Với những cuộc họp mang tính trang trọng, diện cả cây suit đơn sắc tạo cảm giác liền mạch, và nâng tầm khí chất sang trọng ẢNH: @NAMCO.FASHION

Dành cho những buổi hẹn thoải mái hơn, diện áo blazer dáng dài phom suông có thể cài cúc đơn hoặc buông hờ vạt áo để lộ áo bra bên trong vừa đem lại sự thoải mái, vừa tôn lên vóc dáng hoàn hảo ẢNH: @NAMCO.FASHION

Nếu những chiếc blazer dáng dài truyền thống đôi khi gây cảm giác nặng nề thì blazer dáng lửng chính là bước đột phá ngoạn mục giúp định hình lại tỷ lệ cơ thể.

Áo blazer dáng ngắn màu xanh cốm bắt mắt, bên trong kết hợp cùng áo hai dây lụa trắng cổ chữ V khoét sâu và quần âu ống suông cạp cao màu trắng kem, tạo sự tương phản hút mắt ẢNH: K&K FASHION

Không chỉ là một món đồ thời trang đơn thuần, áo blazer chính là mảnh ghép hoàn hảo giúp tôn lên thần thái thanh lịch và sự tự tin vốn có của phái đẹp. Dù bạn ưu ái sự tối giản dịu dàng hay theo đuổi hình ảnh hiện đại, một chiếc blazer chuẩn phom luôn sẵn sàng cùng bạn biến hóa ấn tượng.



