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Diện quần nỉ thoải mái xuống phố mà không sợ lạnh ngày thu

Thảo Trang
Thảo Trang
thaotrang4869@gmail.com
01/10/2026 14:00 GMT+7

Không chỉ mang lại cảm giác ấm áp và dễ chịu trong những ngày gió mùa, quần nỉ ngày nay đã có màn lột xác ngoạn mục để trở thành biểu tượng của phong cách đường phố sành điệu.

Từng bị xem là món đồ chỉ dành riêng cho phòng tập hay những ngày lười biếng ở nhà, quần nỉ giờ đây đĩnh đạc bước vào tủ đồ chuẩn mốt của các tín đồ thời trang quốc tế lẫn giới trẻ thành thị. Dù diện cùng áo croptop gợi cảm, áo hoodie ấm áp hay áo thun graphic bụi bặm, chiếc quần nỉ luôn chứng minh tính linh hoạt không giới hạn, giúp nàng vừa giữ ấm hiệu quả vừa khẳng định gu mặc cực "chất".

Diện quần nỉ thoải mái xuống phố mà không sợ lạnh ngày thu - Ảnh 1.

Chiếc quần nỉ xám nhạt phom suông rộng quét đất với chi tiết dây rút cạp chun buông lơi. Nàng kết hợp cùng áo thun nỉ sát nách dáng croptop có khóa kéo kim loại hai chiều và cổ đứng cá tính

ẢNH: @_YEJI.238

Diện cả cây nỉ màu xám sáng hoặc xám tro mang lại diện mạo hiện đại, sạch sẽ và tối giản. Để bộ đồ có điểm nhấn, hãy thêm một món phụ kiện màu sắc tương phản như túi xách đỏ mận, túi hồng pastel hoặc túi ánh bạc. 

Diện quần nỉ thoải mái xuống phố mà không sợ lạnh ngày thu - Ảnh 2.

Chiếc áo nỉ dài tay màu xám tro với thiết kế vai lệch trễ buông lơi một bên, viền bèo ren trắng nhún bồng và dây ruy băng thắt nơ trước ngực. Quần nỉ ống loe nhẹ đồng màu tạo hiệu ứng thị giác kéo dài đôi chân triệt để

ẢNH: @NARCOTICS.STUDIO

Diện quần nỉ thoải mái xuống phố mà không sợ lạnh ngày thu - Ảnh 3.

Quần nỉ ống rộng kẻ sọc ngang hai màu xám - trắng độc đáo, đi cùng áo khoác hoodie khóa kéo đồng bộ. Chiếc áo quây đen trơn ôm sát bên trong để lộ vòng hai thon gọn, tạo nên diện mạo vừa phá cách vừa thoải mái cho ngày dạo chơi cuối tuần

ẢNH: @_NGTRAWM.B

Diện quần nỉ thoải mái xuống phố mà không sợ lạnh ngày thu - Ảnh 4.

Bộ trang phục nỉ đồng bộ màu xám với áo khoác hoodie croptop có mũ, phom quần suông dài che kín giày thể thao trắng, kết hợp túi kẹp nách da đen nhỏ gọn, định hình phong thái một IT-girl thành thị

ẢNH: @_ITTEEM_15

Quần nỉ vốn thiết kế tối giản để có thể linh hoạt phối với các kiểu áo khác nhau, đồng thời dễ dàng xuống phố. Vì vậy, việc chọn diện cùng các kiểu áo có họa tiết đa dạng giúp trang phục tránh được sự đơn điệu. 

Diện quần nỉ thoải mái xuống phố mà không sợ lạnh ngày thu - Ảnh 5.

Việc chọn quần nỉ có phần cạp dây rút bản to hoặc ống dài. Ống quần dài phủ kín qua giày thể thao tạo thành một đường dẫn thị giác thẳng tắp, giúp "kéo dài" đôi chân thêm từ 5 đến 10 cm

ẢNH: @_NG._.YUNE

Diện quần nỉ thoải mái xuống phố mà không sợ lạnh ngày thu - Ảnh 6.

Chiếc quần nỉ đen ống suông thụng nổi bật với hai túi ốp in họa tiết và chữ nghệ thuật. Nàng diện cùng áo thun đen form rộng kéo lệch vai khoe eo bất đối xứng, túi xách da to bản màu xanh rêu và giày sneaker đen trắng, toát lên phong thái tự tin

ẢNH: BARAVAS

Vào những ngày thu se lạnh chuyển mình sang đông, không gì ấm áp và tiện lợi hơn một set đồ nỉ đồng bộ phom rộng. 

Diện quần nỉ thoải mái xuống phố mà không sợ lạnh ngày thu - Ảnh 7.

Bộ đồ nỉ gồm áo khoác hoodie có mũ rộng rãi và quần nỉ ống suông thụng màu xám. Lớp áo thun đen bên trong tạo chiều sâu cho phần cổ áo kéo khóa hờ. Chiếc túi xách da bò màu nâu nâng cấp set đồ nỉ thể thao thành một bản phối dạo phố cực kỳ sang xịn

ẢNH: @SENTINIALS

Diện quần nỉ thoải mái xuống phố mà không sợ lạnh ngày thu - Ảnh 8.

Nhiều người thường e ngại quần nỉ ống rộng dễ khiến cơ thể trông nặng nề hoặc lùn đi. Tuy nhiên, các tín đồ mặc đẹp chỉ cần chọn những kiểu áo thun ôm hoặc dáng vừa có thể dễ dàng tôn tỷ lệ cơ thể

ẢNH: @BASCHOICES

Quần nỉ chính là chiếc chìa khóa vạn năng giúp bạn dung hòa hoàn hảo giữa sự thoải mái và tính thời trang. Đừng ngần ngại thử nghiệm các công thức phối đồ trên để nâng tầm phong cách ăn mặc và tự tin tỏa sáng trong mọi hoàn cảnh.

 

quần nỉ áo croptop áo hoodie áo thun graphic

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