Tôn dáng và không lo cứng nhắc với trang phục denim

Không còn đóng khung trong những chiếc quần jeans cứng nhắc, trang phục denim mùa mới đã có màn tái định vị ngoạn mục qua muôn kiểu biến tấu từ corset cut-out cá tính đến chân váy dài thanh lịch.
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Trong những mùa mốt gần đây, denim không còn dừng lại ở hình ảnh bụi bặm hay thuần tính ứng dụng mà đã được biến tấu, nâng cấp thành những thiết kế thanh lịch, trẻ trung và tôn dáng. Với sự đột phá trong đường cắt may và kỹ thuật xử lý bề mặt vải, chất liệu kinh điển này mở ra diện mạo casual-chic đầy mới mẻ cho tủ đồ phái đẹp.
Denim trở lại với diện mạo đa dạng
Không còn giới hạn trong những chiếc quần jeans quen thuộc, denim ngày nay xuất hiện trên nhiều kiểu trang phục như áo sơ mi, chân váy, áo khoác, đầm liền, corset hay các thiết kế denim on denim.
Cách phối denim cũng trở nên linh hoạt hơn khi kết hợp cùng những item mang tinh thần sporty và casual. Áo khoác denim oversized xanh đậm đi cùng quần short denim đồng tông tạo nên công thức denim on denim trẻ trung, cá tính. Bên trong, tank top đen ôm dáng được layer cùng áo trắng cổ vuông tương phản.
Quần denim ống rộng: Món đồ phủ sóng phong cách đường phố
Không cần chi tiết rườm rà, sự kết hợp giữa quần denim ống rộng và cùng áo corset hoặc croptop đồng điệu khoe trọn vòng eo nhỏ nhắn, dễ dàng tạo diện mạo phá cách khi xuống phố.