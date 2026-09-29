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Thời trang 24/7

Tôn dáng và không lo cứng nhắc với trang phục denim

Tiffany Trần
Tiffany Trần
lamthuyanh85@yahoo.com
29/09/2026 14:00 GMT+7

Không còn đóng khung trong những chiếc quần jeans cứng nhắc, trang phục denim mùa mới đã có màn tái định vị ngoạn mục qua muôn kiểu biến tấu từ corset cut-out cá tính đến chân váy dài thanh lịch.

Trong những mùa mốt gần đây, denim không còn dừng lại ở hình ảnh bụi bặm hay thuần tính ứng dụng mà đã được biến tấu, nâng cấp thành những thiết kế thanh lịch, trẻ trung và tôn dáng. Với sự đột phá trong đường cắt may và kỹ thuật xử lý bề mặt vải, chất liệu kinh điển này mở ra diện mạo casual-chic đầy mới mẻ cho tủ đồ phái đẹp.

Denim trở lại với diện mạo đa dạng

Không còn giới hạn trong những chiếc quần jeans quen thuộc, denim ngày nay xuất hiện trên nhiều kiểu trang phục như áo sơ mi, chân váy, áo khoác, đầm liền, corset hay các thiết kế denim on denim.

Tôn dáng và không lo thô cứng với trang phục denim - Ảnh 1.

Bản phối denim on denim phá cách với áo corset cúp ngực cut-out, chân váy xếp ly ngắn và bọc ống chân denim tiệp màu, tạo nên phong thái Y2K ấn tượng

ẢNH: @KARLOTTA_CONCEPT

Tôn dáng và không lo thô cứng với trang phục denim - Ảnh 2.

ẢNH: @KARLOTTA_CONCEPT

Cách phối denim cũng trở nên linh hoạt hơn khi kết hợp cùng những item mang tinh thần sporty và casual. Áo khoác denim oversized xanh đậm đi cùng quần short denim đồng tông tạo nên công thức denim on denim trẻ trung, cá tính. Bên trong, tank top đen ôm dáng được layer cùng áo trắng cổ vuông tương phản.

Tôn dáng và không lo thô cứng với trang phục denim - Ảnh 3.

Đây là cách phối phù hợp với những cô gái yêu phong cách casual pha chút sporty, đồng thời muốn đưa denim vào tủ đồ theo cách phóng khoáng hơn thay vì những công thức jeans quen thuộc

ẢNH: @EMIX.STUDIOO

 Quần denim ống rộng: Món đồ phủ sóng phong cách đường phố

 Không cần chi tiết rườm rà, sự kết hợp giữa quần denim ống rộng và cùng áo corset hoặc croptop đồng điệu khoe trọn vòng eo nhỏ nhắn, dễ dàng tạo diện mạo phá cách khi xuống phố. 

Tôn dáng và không lo thô cứng với trang phục denim - Ảnh 4.

Chiếc quần ống loe rộng cạp trễ bằng vải denim wash, nổi bật với đường cắt cut-out táo bạo hai bên xương hông đính đinh tán kim loại và ống quần xếp nếp nhăn tự nhiên

ẢNH: @KARLOTTA_CONCEPT

Tôn dáng và không lo thô cứng với trang phục denim - Ảnh 5.

Nếu không quá thích sự kết hợp cùng áo corset denim thì sự xuất hiện của áo thun croptop vẫn dễ dàng đem lại sự thoải mái cho nàng khi mặc

ẢNH: @KARLOTTA_CONCEPT

Tôn dáng và không lo thô cứng với trang phục denim - Ảnh 6.

Chân váy denim kết hợp áo len dệt kim tay ngắn gam nâu xám tạo nên tổng thể nữ tính. Hàng cúc chạy dọc thân váy và phần gấu lượn sóng tạo điểm nhấn, trong khi sandal cao gót quai mảnh và túi xách dáng hộp hoàn thiện set đồ

ẢNH: @ELISE_FASHION

Tôn dáng và không lo thô cứng với trang phục denim - Ảnh 7.

Thiết kế áo không tay kết hợp chân váy dài đồng điệu trong sắc xanh chàm tạo nên tổng thể có cấu trúc. Hàng cúc kim loại chạy dọc thân trước cùng đai thắt eo tạo điểm nhấn, trong khi chân váy suông giữ vẻ gọn gàng

ẢNH: @PANTIO.OFFICIAL

Tôn dáng và không lo thô cứng với trang phục denim - Ảnh 8.

Phối cả cây đồ cùng một sắc độ xanh denim thẫm hoặc denim wash bạc. Để bộ trang phục không bị đơn điệu, nên thêm phụ kiện cá tính như kính mát hoặc túi xách đeo vai đồng điệu

ẢNH: IVY MODA

 

denim thiết kế thanh lịch Áo sơ mi

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