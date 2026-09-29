Làm chủ sắc đỏ đô, khơi dậy nét sang trọng đầy quyền lực

Đỏ đô được xem là màu sắc 'hoàng gia' cho trang phục thu đông. Trong tủ đồ mùa này, sắc đỏ ấm áp và quyền lực hiện diện trên các thiết kế đầm midi, sơ mi, chân váy dáng dài và nhiều món phụ kiện thời trang sành điệu.
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Sắc đỏ đô: sức hút vượt thời gian và không sợ lỗi mốt
Đỏ đô còn được biết đến với nhiều tên gọi khác như đỏ burgundy, đỏ tía, đỏ trầm, đỏ rượu vang... Đây là gam màu quyền lực, sang trọng, cổ điển nhưng không bao giờ sợ bị lỗi mốt.
Sắc đỏ trầm ấm này được được nhận diện bởi gam màu đỏ đậm pha chút ánh tím hoặc nâu. Là tông màu đại diện cho sự quý phái, quyền lực và sự trưởng thành, trang phục màu đỏ đô được các tín đồ thời trang yêu thích vì mang đến cảm giác điềm đạm, ấm áp nhưng vô cùng quyến rũ.