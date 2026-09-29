Làm chủ sắc đỏ đô, khơi dậy nét sang trọng đầy quyền lực

Sắc đỏ đô: sức hút vượt thời gian và không sợ lỗi mốt

Đầm lụa cổ đổ mềm tự nhiên với sắc đỏ đô ấm áp, kiêu sa và quý phái. Chất liệu sang trọng được kết hợp cùng phom dáng chữ A cổ điển, các chi tiết được tinh chỉnh tinh tế và duyên dáng mang lại sức hút khó quên ẢNH: SIXDO

Đỏ đô còn được biết đến với nhiều tên gọi khác như đỏ burgundy, đỏ tía, đỏ trầm, đỏ rượu vang... Đây là gam màu quyền lực, sang trọng, cổ điển nhưng không bao giờ sợ bị lỗi mốt.

Sắc đỏ trầm ấm này được được nhận diện bởi gam màu đỏ đậm pha chút ánh tím hoặc nâu. Là tông màu đại diện cho sự quý phái, quyền lực và sự trưởng thành, trang phục màu đỏ đô được các tín đồ thời trang yêu thích vì mang đến cảm giác điềm đạm, ấm áp nhưng vô cùng quyến rũ.

Trên nền sắc đỏ rượu là những họa tiết in vân chìm, chất vải xuyên thấu được phối xếp lớp mang đến chiều sâu thị giác mãn nhãn. Bản phối đồng điệu với sơ mi và chân váy xòe, giày cao gót và túi xách cùng tông màu sẽ trở thành lựa chọn đáng giá, xuất sắc cho mùa lạnh cuối năm ẢNH: SIXDO

Sắc đỏ thẫm đủ nổi bật để mặc cùng những gam màu trung tính đặc trưng của mùa như đen, trắng, beige, xanh đen... Áo cổ trụ tay ngắn và chân váy chữ A phối túi hộp là một outfit hiện đại và trẻ trung, sẵn sàng cùng nàng đi học, đi làm hàng ngày ẢNH: MAEVE

Các set suit sành điệu, chuyên nghiệp kết hợp cùng sắc đỏ rượu khiến làn da và vóc dáng của người mặc trở nên nổi bật hơn. Quý cô có thể mặc các set tinh giản với blazer + chân váy hoặc chọn các outfit đầy đủ các item với sơ mi, vest, gile, chân váy... ẢNH: SEYCHAS STUDIO

Đầm dự tiệc màu đỏ trầm được mix khéo léo cùng một chiếc khuy cài mạ màu vàng gold nổi bật, ton sur ton với chi tiết khóa trên túi xách. Với ý tưởng màu sắc đặc biệt này, quý cô sẽ trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn dù bước vào bất cứ buổi tiệc nào

ẢNH: ORCHID

Từ một sự kết hợp giản dị và mang tính casual hơn, hiệu ứng màu sắc từ gam đỏ vẫn khiến người nhìn phải dừng lại lâu hơn. Áo cách điệu và chân váy xếp ly, cặp đôi đỏ đậm và đen tuyền kết hợp hài hòa, tôn phong thái đĩnh đạc và sự trưởng thành trong tư duy thời trang công sở ẢNH: ORCHID

Gợi nhắc phong cách cổ điển qua bộ ba đen, trắng và đỏ đô cùng những món đồ vượt thời gian - sơ mi trắng, chân váy midi, giày cao gót mũi nhọn và một chiếc túi cầm tay mang sắc đỏ burgundy sang trọng đầy quyền lực ẢNH: @CHLOE NGUYEN