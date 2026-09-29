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Vẻ ngoài kiêu kỳ với chân váy da

Tiffany Trần
Tiffany Trần
lamthuyanh85@yahoo.com
29/09/2026 10:00 GMT+7

Chân váy da chính là bảo chứng đắt giá cho sự giao hòa giữa vẻ đẹp kiêu hãnh và tính ứng dụng vượt thời gian.

Chân váy da không phải là 'vũ khí' bí mật của riêng những cô gái có cá tính mạnh mà ngược lại sở hữu tính ứng dụng vô cùng phong phú. Dù xuất hiện cùng áo dệt kim, sơ mi hay áo khoác blazer phóng khoáng, chất liệu da luôn biết cách giúp phái đẹp khẳng định tuyên ngôn thời trang sắc sảo và thời thượng.

Trong những ngày giao mùa se lạnh, công thức phối layer giữa áo vest blazer và chân váy da mini luôn là bảo chứng cho vẻ ngoài vừa thanh lịch, vừa phóng khoáng.

Vẻ ngoài kiêu kỳ với chân váy da - Ảnh 1.

Áo blazer xám tro phom rộng mặc ngoài áo thun trắng và chân váy da ngắn màu đen, phối cùng giày oxford và tất trắng tạo nên diện mạo hiện đại

ẢNH: CARDINA

Chân váy da dáng dài mang gam màu nâu socola trầm ấm hay nâu camel chính là item đại diện cho phong cách sang trọng thầm lặng (Quiet Luxury). 

Vẻ ngoài kiêu kỳ với chân váy da - Ảnh 2.

Chân váy da suông midi màu nâu cà phê có đường xẻ nhẹ sau lưng giúp bước đi thêm phần thanh thoát. Nàng kết hợp cùng áo cardigan dệt kim mỏng màu be cát hoặc xanh navy sẫm, layer bên trong là áo sơ mi trắng cổ bẻ nhọn thanh lịch

ẢNH: CARDINA

Vẻ ngoài kiêu kỳ với chân váy da - Ảnh 3.

Chiếc túi xách da nâu cầm tay tiệp màu và đôi giày cao gót mũi nhọn quai mảnh màu trắng sữa hoàn thiện vẻ ngoài của một nữ tri thức thành đạt, trang nhã

ẢNH: CARDINA

Vẻ ngoài kiêu kỳ với chân váy da - Ảnh 4.

Chân váy da dài màu nâu phối đồng bộ cùng áo khoác da bomber cùng tông. Lớp áo len cổ lọ mỏng màu be bên trong cùng đôi bốt da cổ thấp đen mũi nhọn và túi cầm tay nổi bật tạo nên bản tuyên ngôn mạnh mẽ cho sự sắc sảo

ẢNH: @NEMFASHION.OFFICIAL

Vẻ ngoài kiêu kỳ với chân váy da - Ảnh 5.

ẢNH: @NEMFASHION.OFFICIAL

Sắc đỏ rượu quý phái kết hợp với hiệu ứng bóng nhẹ của chất da khiến mẫu thiết kế này lập tức thu hút mọi ánh nhìn. Phom dáng chữ A ngắn trẻ trung càng thêm ấn tượng nhờ các chi tiết xẻ tà cá tính phía trước. 

Vẻ ngoài kiêu kỳ với chân váy da - Ảnh 6.

Độ xòe nhẹ cân bằng tỉ lệ cơ thể, giúp vóc dáng trông thon gọn và cân đối hơn rất nhiều. Phối thiết kế này cùng áo thun trắng sọc đen để tạo nên sự tương phản màu sắc đầy cuốn hút

ẢNH: @KCLOSETVN_OFFICIAL

Bên cạnh những phom váy da ôm sát quen thuộc, chân váy da dáng xòe chữ A dài qua bắp chân chính là nốt thăng đầy lãng mạn trong bản hòa ca thời trang mùa lạnh.

Vẻ ngoài kiêu kỳ với chân váy da - Ảnh 7.

Bề mặt da bóng đặc trưng, để cân bằng lại, cách tốt nhất là phối cùng các chất liệu mềm mại như len dệt kim, vải lụa hoặc cotton thun sáng màu để hài hòa với chân váy da

ẢNH: @FIONA.VIETNAM

 

chân váy da giao mùa áo blazer

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