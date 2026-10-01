Các kiểu áo len đa dạng 'chiếm sóng' cho ngày trở gió

Không còn đóng khung trong những thiết kế len dệt đơn điệu, áo len mùa mốt năm nay ghi dấu ấn bằng sự đa dạng vượt bậc.
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Những đợt gió mùa se lạnh tràn về cũng là lúc các kiểu áo len với muôn vàn biến tấu về phom dáng và chất liệu chính thức lên ngôi. Vừa giữ ấm cơ thể vừa đem lại vẻ ngoài thời thượng, item này tiếp tục chứng minh vị thế không thể thay thế trong tủ đồ thu đông của phái đẹp.
Nếu yêu thích sự mộc mạc, gần gũi với thiên nhiên, phong cách Mori Girl và Vintage đồng nội với những chiếc áo len dệt họa tiết quả trám, hoa tuyết hay thêu hoa nổi chính là lựa chọn không thể bỏ qua.
Các đường gân dệt nổi hay vặn thừng dọc thân áo tạo thành các đường dẫn thị giác thẳng đứng, giúp phần thân trên trông thon thả, gọn gàng hơn so với các bề mặt len dệt xù ngang.
Tạm gác lại những thiết kế kín cổng cao tường, áo len dệt kim dáng lửng hoặc buông lơi lệch vai chính là bảo bối giúp phái đẹp khoe khéo bờ vai trần thanh mảnh mà vẫn giữ trọn sự ấm áp.
Khi diện những chiếc áo len phom rộng (oversized) hay áo len dệt sợi dày dặn, phần thân trên đã chiếm thể tích thị giác rất lớn. Do đó, việc phối cùng chân váy ngắn chữ A hoặc quần shorts ôm giúp giải phóng đôi chân, tạo khoảng thở thị giác cần thiết để vóc dáng không bị cảm giác nặng nề hay thấp đi.