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Các kiểu áo len đa dạng 'chiếm sóng' cho ngày trở gió

Tiffany Trần
Tiffany Trần
lamthuyanh85@yahoo.com
01/10/2026 08:00 GMT+7

Không còn đóng khung trong những thiết kế len dệt đơn điệu, áo len mùa mốt năm nay ghi dấu ấn bằng sự đa dạng vượt bậc.

Những đợt gió mùa se lạnh tràn về cũng là lúc các kiểu áo len với muôn vàn biến tấu về phom dáng và chất liệu chính thức lên ngôi. Vừa giữ ấm cơ thể vừa đem lại vẻ ngoài thời thượng, item này tiếp tục chứng minh vị thế không thể thay thế trong tủ đồ thu đông của phái đẹp.

Nếu yêu thích sự mộc mạc, gần gũi với thiên nhiên, phong cách Mori Girl và Vintage đồng nội với những chiếc áo len dệt họa tiết quả trám, hoa tuyết hay thêu hoa nổi chính là lựa chọn không thể bỏ qua.

Các kiểu áo len đa dạng 'chiếm sóng' cho ngày trở gió - Ảnh 1.

Áo khoác len màu xanh than phối hoa văn dệt trắng phong cách thổ cẩm quanh ngực và gấu áo. Cổ bẻ rộng cùng khóa kéo kim loại mang lại nét trẻ trung khi đi cùng chân váy phồng ấn tượng

ẢNH: @ALMIRA.STUDIOOO

Các kiểu áo len đa dạng 'chiếm sóng' cho ngày trở gió - Ảnh 2.

Chiếc áo len dệt gân màu nâu đậm đi liền khăn choàng capelet vai ấm áp, phối cùng chân váy xòe hoa nhí tránh sự đơn điệu

ẢNH: @ALMIRA.STUDIOOO

Các kiểu áo len đa dạng 'chiếm sóng' cho ngày trở gió - Ảnh 3.

Phong cách nữ sinh quý tộc hay thời trang thể thao cổ điển luôn dành vị trí ưu tiên cho những mẫu áo len sắc xám, phối cùng chân váy trắng dệt nổi đem lại nét nữ tính nhưng vẫn ấm áp

ẢNH: @ALMIRA.STUDIOOO

Các đường gân dệt nổi hay vặn thừng dọc thân áo tạo thành các đường dẫn thị giác thẳng đứng, giúp phần thân trên trông thon thả, gọn gàng hơn so với các bề mặt len dệt xù ngang.

Các kiểu áo len đa dạng 'chiếm sóng' cho ngày trở gió - Ảnh 4.

Áo len vặn thừng nâu socola phối chân váy caro ngắn, định hình phong cách nữ sinh preppy ngọt ngào

ẢNH: @20TRENDIE.OFFICIAL

Tạm gác lại những thiết kế kín cổng cao tường, áo len dệt kim dáng lửng hoặc buông lơi lệch vai chính là bảo bối giúp phái đẹp khoe khéo bờ vai trần thanh mảnh mà vẫn giữ trọn sự ấm áp. 

Các kiểu áo len đa dạng 'chiếm sóng' cho ngày trở gió - Ảnh 5.

Việc kéo lệch vai áo len giúp khoe khéo xương quai xanh thanh tú, giảm bớt độ ngột ngạt của chất liệu mùa thu và tăng thêm nét quyến rũ tự nhiên

ẢNH: @20TRENDIE.OFFICIAL

Các kiểu áo len đa dạng 'chiếm sóng' cho ngày trở gió - Ảnh 6.

Một chiếc mũ lưỡi trai cá tính sẽ là món đồ không thể thiếu để tạo điểm nhấn cho gương mặt, sắc màu càng rực rỡ càng dễ dàng nổi bật trên set đồ tối giản

ẢNH: @ORCHIC

Khi diện những chiếc áo len phom rộng (oversized) hay áo len dệt sợi dày dặn, phần thân trên đã chiếm thể tích thị giác rất lớn. Do đó, việc phối cùng chân váy ngắn chữ A hoặc quần shorts ôm giúp giải phóng đôi chân, tạo khoảng thở thị giác cần thiết để vóc dáng không bị cảm giác nặng nề hay thấp đi. 

Các kiểu áo len đa dạng 'chiếm sóng' cho ngày trở gió - Ảnh 7.

Các gam màu ấm như áo len be phối chân váy đen và hoàn thiện với đôi bốt sắc nâu mang lại cảm giác dễ chịu và cực kỳ tôn làn da phụ nữ châu Á

ẢNH: @20TRENDIE.OFFICIAL

Các kiểu áo len đa dạng 'chiếm sóng' cho ngày trở gió - Ảnh 8.

Những mẫu áo len phom rộng trùm qua hông khi đi cùng chân váy mini hoặc quần shorts len ngắn tạo ra hiệu ứng thị giác "chân dài hơn lưng", một chiếc áo len đỏ cũng dễ dàng nổi bật hơn khi phối chân váy sắc đen

ẢNH: @_JULIA.HANN_

 

Áo len họa tiết quả trám màu nâu

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