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Bản phối thời trang cùng muôn kiểu biến tấu từ túi xách họa tiết

Tiffany Trần
Tiffany Trần
lamthuyanh85@yahoo.com
29/09/2026 18:00 GMT+7

Túi xách họa tiết luôn sở hữu sức hút riêng biệt khi vừa đóng vai trò là món phụ kiện tiện dụng, vừa trở thành điểm sáng thị giác nâng tầm cả set đồ.

Nếu một chiếc túi da trơn màu mang lại vẻ đẹp chuẩn mực, an toàn thì túi xách họa tiết chính là "tuyên ngôn" thể hiện gu thẩm mỹ sắc sảo của người diện. 

Không hề bị giới hạn trong những khuôn mẫu quen thuộc, các mẫu túi họa tiết mùa mốt mới xuất hiện đa dạng: từ túi du lịch cỡ lớn in họa tiết monogram sang chảnh, túi cầm tay sọc vằn ziczac cá tính, túi chấm bi hoài cổ cho đến túi tote chần bông in nổi tươi tắn.

Bản phối thời trang cùng muôn kiểu biến tấu từ túi xách họa tiết - Ảnh 1.

Đối với những buổi tiệc tối hay sự kiện đòi hỏi sự quyến rũ tuyệt đối, túi xách họa tiết sọc vằn với hai tông màu đen - trắng tương phản chính là vũ khí sắc bén giúp nâng tầm thần thái

ẢNH: @CHARMAMINE.CO

Bản phối thời trang cùng muôn kiểu biến tấu từ túi xách họa tiết - Ảnh 2.

Phối túi cùng đầm cúp ngực với chất liệu ren hoa xuyên thấu, sự đối lập giữa đường nét hình học mạnh mẽ của túi và nét mềm mại của hoa ren tạo nên một diện mạo đầy mê hoặc

ẢNH: @CHARMAMINE.CO

Họa tiết chấm bi trắng trên nền đen luôn là biểu tượng bất hủ của phong cách retro và thời trang nữ sinh cổ điển. Khi thu nhỏ vào một chiếc túi xách tay dáng hộp phom tròn, họa tiết chấm bi mang lại vẻ ngoài tinh nghịch, biến những bộ đầm babydoll quen thuộc trở nên sinh động và đáng yêu hơn bao giờ hết.

Bản phối thời trang cùng muôn kiểu biến tấu từ túi xách họa tiết - Ảnh 3.

Túi xách tay dáng hộp nhỏ màu đen chấm bi trắng, trang trí thêm móc khóa trái tim đỏ và nơ ruy băng, nổi bật trên nền trang phục trắng

ẢNH: @DAHLIASTUDIOS_

Khi muốn diện chân váy hoa nhí, chiếc túi đi kèm nên mang họa tiết hoa đồng điệu về sắc độ hoặc túi chần bông dập nổi trơn màu. Cách lặp lại họa tiết một cách ý nhị giúp set đồ mang tính nghệ thuật cao mà không tạo cảm giác đối kháng thẩm mỹ. 

Bản phối thời trang cùng muôn kiểu biến tấu từ túi xách họa tiết - Ảnh 4.

Túi vải họa tiết hoa tươi sáng đồng điệu cùng chân váy midi hoa nhí và áo hai dây hồng rực rỡ, chiếc túi dáng độc đáo vừa tôn trang phục vừa là điểm nhấn không thể rời mắt

ẢNH: @DAHLIASTUDIOS_

Bản phối thời trang cùng muôn kiểu biến tấu từ túi xách họa tiết - Ảnh 5.

Chiếc túi tote nhỏ bằng vải chần bông mang sắc vàng bơ ngọt ngào với họa tiết hoa nổi tạo điểm nhấn trẻ trung mà không quá rối mắt như các kiểu túi họa tiết khác

ẢNH: @DAHLIASTUDIOS_

Khi diện một chiếc đầm đen trơn màu hoặc trang phục đơn sắc, tổng thể trang phục dễ rơi vào cảm giác an toàn hoặc thiếu điểm nhấn. Lúc này, chiếc túi họa tiết monogram đóng vai trò như một "tác phẩm nghệ thuật thu nhỏ", hút trọn ánh nhìn và tạo chiều sâu cho toàn bộ set đồ. 

Bản phối thời trang cùng muôn kiểu biến tấu từ túi xách họa tiết - Ảnh 6.

Sự kết hợp giữa gam màu nâu trầm kinh điển của họa tiết monogram và set đồ all black quyền lực luôn là bảo chứng cho diện mạo chuẩn tiểu thư thành thị

ẢNH: @CHANCLUB.VN

Bản phối thời trang cùng muôn kiểu biến tấu từ túi xách họa tiết - Ảnh 7.

ẢNH: @CHANCLUB.VN

 

túi xách họa tiết họa tiết monogram

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