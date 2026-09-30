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Quần jeans ống rộng hack dáng, đáng sắm nhất mùa là đây

Kim Ngọc
Kim Ngọc
30/09/2026 18:00 GMT+7

Vẫn là chiếc quần jeans ống rộng giấu mọi khuyết điểm, quần jeans ống cong sành điệu nhưng ở phiên bản mới này, khả năng hack dáng của quần denim được nâng lên tầm cao mới. Mọi cô nàng nhỏ nhắn đều được tỏa sáng khi chọn đúng mẫu jeans.

Quần jeans vẫn luôn được yêu thích nhất nhì trong số các kiểu quần thông dụng của phái nữ. Mùa thu đông 2026, nhiều mẫu quần jeans ống rộng được 'đo ni đóng giày' riêng cho cô nàng nhỏ nhắn, mang đến hình ảnh rạng ngời, trong veo và tràn đầy tự do.

Quần jeans hack dáng đáng sắm nhất mùa thu đông - Ảnh 1.

Thoát khỏi cảm giác rộng thùng thình, ống quần dài quét đất cần phải xắn lên hoặc cắt gấu, dáng denim này được tinh chỉnh để điểm chạm hông, đùi, gối rơi đúng vị trí qua đó tôn tỉ lệ cơ thể. Gấu quần ngắn hơn khi chỉ vừa trùm mí chân khoe gót giày, đáy vừa vặn, độ cong hông tự nhiên, thoải mái và mềm mại

ẢNH: THE BLUE TSHIRT

Bí quyết chọn quần jeans ống rộng cho cô nàng nhỏ nhắn

Yêu thích mặc quần jeans nhưng các cô gái có dáng vóc nhỏ nhắn thường luôn phải phân vân giữa cắt hay không cắt gấu quần. Nếu là tín đồ denim chính hiệu, nàng sẽ nhận ra vẻ đẹp của gấu jeans nguyên bản - vệt wash/ phai, mép denim dày & sờn; gấu cũng quyết định độ rủ, xòe hay độ chuyển động nương nhẹ theo nhịp chân bước.

Quần jeans hack dáng đáng sắm nhất mùa thu đông - Ảnh 2.

Quần jeans hack dáng để phù hợp với nàng. Vải slub denim từ cotton mềm nhẹ tạo phom loose phóng khoáng. Đây chính là lựa chọn dành cho các cô gái luôn e ngại độ dày và độ cứng của vải denim thông thường

ẢNH: THE BLUE TSHIRT

Những bản phối thu đông cùng item quần jeans hack dáng từ The Blue Tshirt, Aimee, Rede jeans... xóa tan ý nghĩ - quần jeans ống rộng khiến nàng trông thấp hơn thực tế. 

Thiết kế Sunday Jeans cạp trễ hoặc cạp cao vừa vặn được cân chỉnh theo đúng vóc dáng 1m55, giúp nàng nhỏ nhắn cảm thấy tự tin, thoải mái và xinh đẹp hơn.

Quần jeans hack dáng đáng sắm nhất mùa thu đông - Ảnh 3.

Quần jeans ống rộng là chiếc quần dài cực kỳ linh hoạt, có thể phối cùng sơ mi, cardigan, áo kiểu cách điệu, blazer và mọi chiếc áo nàng có sẵn trong tủ đồ thu

ẢNH: THE BLUE TSHIRT

Quần jeans hack dáng đáng sắm nhất mùa thu đông - Ảnh 4.

Slub denim được dệt từ những sợi dày–mỏng khác nhau có chủ đích, nhờ vậy bề mặt vải nhìn "sống" hơn, không phẳng lì mà có độ sần nhẹ; những vệt vân marble vintage, vải càng mặc lâu càng mang nét cá tính riêng

ẢNH: THE BLUE TSHIRT

Quần jeans hack dáng đáng sắm nhất mùa thu đông - Ảnh 5.

Thiết kế làm từ denim cotton 100% dày dặn và không co giãn. Dáng ống quần phồng rộng ở phần đùi và đầu gối, sau đó thon gọn dần lại về phía cổ chân tạo độ cong tự nhiên nương theo vóc dáng, cạp quần ngang rốn và thu hút qua gam màu xanh wash bạc

ẢNH: AIMEE.SAIGON

Quần jeans hack dáng đáng sắm nhất mùa thu đông - Ảnh 6.

Ngoài việc chọn đúng chiếc jeans vừa vặn, hãy để ý cách phối đồ sao cho có thể tăng thêm hiệu ứng thị giác. Cách sơ vin một nửa vạt trước áo sơ mi trắng giúp toàn bộ độ dài của quần được nhìn thấy, qua đó tăng hiệu quả hack dáng nhờ tuân thủ tốt tỉ lệ vàng 1/3 trong phối đồ

ẢNH: AIMEE.SAIGON

Quần jeans hack dáng đáng sắm nhất mùa thu đông - Ảnh 7.
Quần jeans hack dáng đáng sắm nhất mùa thu đông - Ảnh 8.

Đừng "tham" chọn kết thân với dáng quần jeans dài chạm đất, thay vào đó ưu tiên thiết kế chạm gót và phối thêm giày có phần gót nâng cao hơn từ 3-5cm. Ngoài ra, áo dáng crop cũng là một ý tưởng tốt để mix cùng jeans để nàng xây dựng hình ảnh vừa trẻ trung hiện đại vừa cuốn hút và giàu nữ tính

ẢNH: SOULMATE


Quần jeans quần jeans hack dáng quần jeans ống rộng loose jeans

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