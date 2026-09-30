Quần jeans ống rộng hack dáng, đáng sắm nhất mùa là đây

Vẫn là chiếc quần jeans ống rộng giấu mọi khuyết điểm, quần jeans ống cong sành điệu nhưng ở phiên bản mới này, khả năng hack dáng của quần denim được nâng lên tầm cao mới. Mọi cô nàng nhỏ nhắn đều được tỏa sáng khi chọn đúng mẫu jeans.
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Quần jeans vẫn luôn được yêu thích nhất nhì trong số các kiểu quần thông dụng của phái nữ. Mùa thu đông 2026, nhiều mẫu quần jeans ống rộng được 'đo ni đóng giày' riêng cho cô nàng nhỏ nhắn, mang đến hình ảnh rạng ngời, trong veo và tràn đầy tự do.
Bí quyết chọn quần jeans ống rộng cho cô nàng nhỏ nhắn
Yêu thích mặc quần jeans nhưng các cô gái có dáng vóc nhỏ nhắn thường luôn phải phân vân giữa cắt hay không cắt gấu quần. Nếu là tín đồ denim chính hiệu, nàng sẽ nhận ra vẻ đẹp của gấu jeans nguyên bản - vệt wash/ phai, mép denim dày & sờn; gấu cũng quyết định độ rủ, xòe hay độ chuyển động nương nhẹ theo nhịp chân bước.
Những bản phối thu đông cùng item quần jeans hack dáng từ The Blue Tshirt, Aimee, Rede jeans... xóa tan ý nghĩ - quần jeans ống rộng khiến nàng trông thấp hơn thực tế.
Thiết kế Sunday Jeans cạp trễ hoặc cạp cao vừa vặn được cân chỉnh theo đúng vóc dáng 1m55, giúp nàng nhỏ nhắn cảm thấy tự tin, thoải mái và xinh đẹp hơn.
Đừng "tham" chọn kết thân với dáng quần jeans dài chạm đất, thay vào đó ưu tiên thiết kế chạm gót và phối thêm giày có phần gót nâng cao hơn từ 3-5cm. Ngoài ra, áo dáng crop cũng là một ý tưởng tốt để mix cùng jeans để nàng xây dựng hình ảnh vừa trẻ trung hiện đại vừa cuốn hút và giàu nữ tính