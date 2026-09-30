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Cả tuần diện blazer không chán với 5 bí quyết này

Kim Ngọc
Kim Ngọc
30/09/2026 10:00 GMT+7

Blazer không chỉ là chiếc áo khoác 'đồng phục' của dân công sở mà mỗi thiết kế đều rất khác biệt. Đổi mới cách phối đồ là chìa khóa để nàng diện blazer cả tuần không trùng lặp.

Áo blazer dường như có mặt trong mọi tủ đồ cơ bản. Từ blazer dáng ôm tối giản mặc như áo vest đến blazer oversized vốn được lòng các tín đồ thời trang đường phố.

Cả tuần diện blazer không chán với 5 bí quyết này - Ảnh 1.

Blazer tweed ánh kim cổ chữ V tối giản, dáng ôm nhẹ điểm chi tiết cúc mạ tinh xảo và thắt lưng ngoài áo tạo điểm nhấn cho vòng eo. Bản phối trắng đen hài hòa với tỉ lệ đẹp hoàn hảo giữa màu sắc và phom dáng của từng item góp mặt trên outfit

ẢNH: BOHEE

Phối blazer dáng ôm và chân váy: khẳng định phong cách nữ tính và quyền lực

Cặp đôi blazer mặc cùng chân váy được các tín đồ nữ yêu thích vì kết hợp hai yếu tố tương phản - form áo đứng dáng chỉn chu và chuyên nghiệp cộng hưởng cùng chân váy xòe rộng dáng dài thướt tha giàu nữ tính. Cặp đôi này có thể được ứng dụng vào không gian văn phòng, các bữa tiệc, sự kiện trang trọng, các buổi hội họp cuối năm...

Cả tuần diện blazer không chán với 5 bí quyết này - Ảnh 2.

Blazer tay lỡ với hai vạt xếp lớp layer đầy kiêu kỳ và quý phái. Bản phối đặc sắc này đã mở ra tầm nhìn mới về cách phối áo blazer hiện đại và thời thượng cùng áo xuyên thấu thêu hoa, chân váy dài xẻ hông sành điệu và các phụ kiện, chi tiết ánh vàng gold sang trọng

ẢNH: MOCEVA

Chọn blazer tay ngắn để trẻ trung và linh hoạt hơn

Thay vì trung thành với dáng áo truyền thống, quý cô hiện đại ưa chuộng blazer tay ngắn để tạo nhiều hình ảnh tươi trẻ và năng động hơn. Blazer tay ngắn phối áo hai dây, crop top và quần ống rộng kèm thắt lưng, blazer sát nách phối áo cổ lọ dài tay và chân váy bút chì...

Cả tuần diện blazer không chán với 5 bí quyết này - Ảnh 3.

Sắc nâu trầm đủ sức khiến mọi ánh nhìn phải dừng lại. Áo blazer tay ngắn phom rộng được mặc cùng chân váy chữ A một cách thoải mái và phóng khoáng. Nâu và be, cream là bảng màu trung tính hài hòa còn chi tiết thắt lưng vải trở thành điểm nhấn eo hoàn hảo

ẢNH: MYAN

Cả tuần diện blazer không chán với 5 bí quyết này - Ảnh 4.

Blazer ôm nhẹ phần ngực giúp tôn thêm sự tự tin và vẻ nữ tính của nàng. Khóa ánh kim trở thành điểm nhấn vừa đủ, cân bằng vẻ chuẩn mực pha cổ điển. Áo được mix với chân váy đồng màu cho một diện mạo chỉn chu - phù hợp từ công sở đến những buổi gặp gỡ trang trọng

ẢNH: SEYCHAS STUDIO

Phối đồ xếp lớp chuẩn mùa lạnh với blazer và áo cổ cao

Khi phối đồ xếp lớp mùa lạnh, áo blazer trở thành một item chủ đạo và phù hợp cho nhiều phong cách. Áo cổ leo, áo cổ lọ, áo thắt nơ cổ... kết hợp blazer tạo điểm nhấn thu hút vào gương mặt và thần thái của người mặc đẹp.

Cả tuần diện blazer không chán với 5 bí quyết này - Ảnh 5.

Đừng bỏ qua những bản phối layer siêu thu hút ánh nhìn - áo organza có phần cổ dựng cao mềm mại nổi bật với gam màu trắng mix cùng blazer và quần ống đứng, giày đồng sắc đen Monochogram

ẢNH: SEYCHAS STUDIO

Cả tuần diện blazer không chán với 5 bí quyết này - Ảnh 6.

Để hình ảnh chiếc blazer mềm mại và giàu nữ tính hơn, hãy chọn thiết kế blazer phối lụa satin. Chi tiết dải vải lụa ánh kim chạy dọc ve cổ giúp ánh nhìn trở nên dịu dàng hơn. Tuy nhiên cảm nhận về phong cách chuyên nghiệp, quyền lực và sự cương nghị mạnh mẽ vẫn là cảm giác chủ đạo từ outfit này

ẢNH: SEYCHAS STUDIO

Thắt lưng ngoài blazer để tôn eo và "mềm hóa" bản phối

Cả tuần diện blazer không chán với 5 bí quyết này - Ảnh 8.
Cả tuần diện blazer không chán với 5 bí quyết này - Ảnh 9.

Blazer dáng rộng (oversized) hay blazer dáng ôm phối thắt lưng vải sẽ là lựa chọn của nàng hôm nay? Hãy mix kiểu áo này cùng quần ống đứng để tôn chân và tôn dáng; bản phối mix chân váy hoặc quần shorts tạo nên hình ảnh nữ tính, quyến rũ và năng động

ẢNH: SEYCHAS STUDIO


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