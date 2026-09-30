Cả tuần diện blazer không chán với 5 bí quyết này

Áo blazer dường như có mặt trong mọi tủ đồ cơ bản. Từ blazer dáng ôm tối giản mặc như áo vest đến blazer oversized vốn được lòng các tín đồ thời trang đường phố.
Phối blazer dáng ôm và chân váy: khẳng định phong cách nữ tính và quyền lực
Cặp đôi blazer mặc cùng chân váy được các tín đồ nữ yêu thích vì kết hợp hai yếu tố tương phản - form áo đứng dáng chỉn chu và chuyên nghiệp cộng hưởng cùng chân váy xòe rộng dáng dài thướt tha giàu nữ tính. Cặp đôi này có thể được ứng dụng vào không gian văn phòng, các bữa tiệc, sự kiện trang trọng, các buổi hội họp cuối năm...
Chọn blazer tay ngắn để trẻ trung và linh hoạt hơn
Thay vì trung thành với dáng áo truyền thống, quý cô hiện đại ưa chuộng blazer tay ngắn để tạo nhiều hình ảnh tươi trẻ và năng động hơn. Blazer tay ngắn phối áo hai dây, crop top và quần ống rộng kèm thắt lưng, blazer sát nách phối áo cổ lọ dài tay và chân váy bút chì...
Phối đồ xếp lớp chuẩn mùa lạnh với blazer và áo cổ cao
Khi phối đồ xếp lớp mùa lạnh, áo blazer trở thành một item chủ đạo và phù hợp cho nhiều phong cách. Áo cổ leo, áo cổ lọ, áo thắt nơ cổ... kết hợp blazer tạo điểm nhấn thu hút vào gương mặt và thần thái của người mặc đẹp.
Thắt lưng ngoài blazer để tôn eo và "mềm hóa" bản phối
Blazer dáng rộng (oversized) hay blazer dáng ôm phối thắt lưng vải sẽ là lựa chọn của nàng hôm nay? Hãy mix kiểu áo này cùng quần ống đứng để tôn chân và tôn dáng; bản phối mix chân váy hoặc quần shorts tạo nên hình ảnh nữ tính, quyến rũ và năng động
ẢNH: SEYCHAS STUDIO