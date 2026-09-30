Nửa kín nửa hở đầy quyến rũ với đầm hở lưng

Những thiết kế đầm hở lưng luôn sở hữu sức hút riêng biệt nhờ khả năng tôn vinh đường cong quyến rũ và bờ lưng thon gọn của phái đẹp.
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Trong bức tranh thời trang mùa lễ hội và những chuyến nghỉ dưỡng sang trọng, đầm hở lưng luôn giữ vị trí độc tôn nhờ khả năng phô diễn nét quyến rũ đầy tinh tế. Bằng những đường cắt khoét phóng khoáng phía sau lưng, thiết kế này giúp phái đẹp khoe trọn tấm lưng trần nuột nà, định hình phong thái kiêu sa.
Không gì lãng mạn hơn việc diện một chiếc đầm hở lưng trong những kỳ nghỉ dưỡng. Sự nhẹ bẫng của tơ lụa cùng khoảng hở rộng sau lưng giúp làn da thư thái mà vẫn giữ trọn vẻ kiêu sa.
Vượt ra khỏi những phom dáng suông thẳng quen thuộc, kỹ thuật xếp nếp kết hợp xẻ tà lấy cảm hứng từ trang phục của các nữ thần Hy Lạp cổ đại đang tạo nên cơn sốt mạnh mẽ trong mùa mốt mới.
Khoảng hở lưng trần tự thân đã là một món trang sức lộng lẫy nhất trên cơ thể người phụ nữ. Do đó, việc phối trang sức, tạo kiểu tóc và chọn lựa giày dép đi kèm đòi hỏi sự tiết chế tinh tế để tôn vinh trọn vẹn vẻ đẹp của trang phục.