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Nửa kín nửa hở đầy quyến rũ với đầm hở lưng

Tiffany Trần
Tiffany Trần
lamthuyanh85@yahoo.com
30/09/2026 14:00 GMT+7

Những thiết kế đầm hở lưng luôn sở hữu sức hút riêng biệt nhờ khả năng tôn vinh đường cong quyến rũ và bờ lưng thon gọn của phái đẹp.

Trong bức tranh thời trang mùa lễ hội và những chuyến nghỉ dưỡng sang trọng, đầm hở lưng luôn giữ vị trí độc tôn nhờ khả năng phô diễn nét quyến rũ đầy tinh tế. Bằng những đường cắt khoét phóng khoáng phía sau lưng, thiết kế này giúp phái đẹp khoe trọn tấm lưng trần nuột nà, định hình phong thái kiêu sa.

Không gì lãng mạn hơn việc diện một chiếc đầm hở lưng trong những kỳ nghỉ dưỡng. Sự nhẹ bẫng của tơ lụa cùng khoảng hở rộng sau lưng giúp làn da thư thái mà vẫn giữ trọn vẻ kiêu sa.

Nửa kín nửa hở đầy quyến rũ với đầm hở lưng - Ảnh 1.

Đầm dài sắc xanh băng ấn tượng trên nền vải voan tơ in hoa, phần cổ yếm khép kín phía trước nối liền dải ruy băng thắt nơ dài buông rủ sau gáy, để lộ trọn vẹn sống lưng thon thả và bờ vai gầy của người mặc

ẢNH: @DADAS.STU

Nửa kín nửa hở đầy quyến rũ với đầm hở lưng - Ảnh 2.

Đầm lụa hai dây mảnh mai mang sắc xanh bạc hà óng ả bắt sáng nhẹ nhàng dưới ánh mặt trời. Thiết kế khoét sâu lưng, tôn lên đường võng lưng gợi cảm. Thêm hoa tai vàng gold và túi xách clutch là có thể tự tin sải bước tại các buổi dạ tiệc

ẢNH: @DADAS.STU

Vượt ra khỏi những phom dáng suông thẳng quen thuộc, kỹ thuật xếp nếp kết hợp xẻ tà lấy cảm hứng từ trang phục của các nữ thần Hy Lạp cổ đại đang tạo nên cơn sốt mạnh mẽ trong mùa mốt mới.

Nửa kín nửa hở đầy quyến rũ với đầm hở lưng - Ảnh 3.

Đầm voan cát màu be kem với phần cổ yếm xếp nếp đổ rủ trước ngực và khoét trọn mạn sườn cùng lưng trần. Tùng váy xếp ly kết hợp xẻ tà cao ngút ngàn giúp khoe khéo đôi chân thon dài miên man

ẢNH: @DADAS.STU

Nửa kín nửa hở đầy quyến rũ với đầm hở lưng - Ảnh 4.

Với nàng nhỏ nhắn, nên ưu tiên đầm hở lưng dáng xòe ngắn chữ A để không quá đứng tuổi. Khoảng hở chân kết hợp phần lưng trần giúp phân chia lại tỷ lệ cơ thể, tạo cảm giác cao ráo hơn

ẢNH: @N27.CORNER

Khoảng hở lưng trần tự thân đã là một món trang sức lộng lẫy nhất trên cơ thể người phụ nữ. Do đó, việc phối trang sức, tạo kiểu tóc và chọn lựa giày dép đi kèm đòi hỏi sự tiết chế tinh tế để tôn vinh trọn vẹn vẻ đẹp của trang phục.

Nửa kín nửa hở đầy quyến rũ với đầm hở lưng - Ảnh 6.

Đầm dạ hội cổ khoét chữ V sâu đính sequin đen nhánh, khoét trọn toàn bộ mảng lưng và đường lượn hông đầy quyến rũ

ẢNH: @CHARMANINE

Nửa kín nửa hở đầy quyến rũ với đầm hở lưng - Ảnh 7.

Đầm dạ hội đuôi cá màu đen tuyền bằng chất liệu ren thêu hoa đính kim sa bắt sáng. Mặt trước ôm sát đường cong cơ thể, trong khi mặt sau khoét trọn bờ lưng với một quai cài ngang ngực sắc sảo như áo bra cách điệu

ẢNH: @CHARMANINE

Nửa kín nửa hở đầy quyến rũ với đầm hở lưng - Ảnh 8.

Khi diện đầm hở lưng, hãy tránh xa các loại vòng cổ rườm rà phía trước để không làm phân tán điểm nhìn. Thay vào đó, hãy dồn điểm nhấn vào hoa tai hoặc chuỗi vòng tay kim loại mạ bạc dạng để tăng sự thu hút

ẢNH: @CHARMANINE

 

đầm hở lưng tấm lưng trần đầm dài

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