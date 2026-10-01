Đầu tư một lần, mặc đẹp cả mùa với áo khoác trench coat

Không chạy theo những xu hướng chớp nhoáng, áo khoác trench coat chinh phục giới mộ điệu bằng kết cấu phom dáng kinh điển cùng kỹ thuật cắt may sắc sảo. Từ những thiết kế trench coat dáng dài truyền thống, áo khoác lửng chiết eo hiện đại cho đến các phiên bản màu đen quyền lực hay xanh pastel tươi mới, item này mang lại vô số công thức biến hóa.

Sự trở lại của phong cách tối giản đưa những chiếc trench coat màu be sáng dáng suông rộng trở thành mảnh ghép hoàn hảo cho trang phục đường phố thường nhật. Không cần cài khuy gò bó, chỉ cần khoác hờ vẫn dễ dàng tôn nét thanh lịch.

Áo trench coat dáng dài màu be sáng phom rộng kết hợp cùng quần jeans xắn gấu và boots da đen thoải mái xuống phố ngày thu ẢNH: WEPHOBIA

Chiếc trench coat màu be dáng suông vừa vặn khoác ngoài áo len dệt kim mỏng cổ lọ layer cùng sơ mi trắng bên trong. Chân váy ngắn chữ A màu xám đen kết hợp cùng tất trắng cao cổ và giày sneaker trắng tôn lên nét năng động ẢNH: @AMMOFICIAL

Tạm gác lại sắc be kinh điển, trench coat dáng dài mang gam màu đen tuyền hay than chì chính là tuyên ngôn đắt giá cho nét đẹp quyền lực và sắc sảo. Được mệnh danh là bảo chứng cho khí chất sang trọng thầm lặng, sắc đen bí ẩn khi đi cùng đường cắt may dứt khoát giúp quý cô định hình diện mạo chỉn chu tuyệt đối chốn công sở.

Chiếc trench coat dáng dài màu xám đen có cầu vai đứng phom và ve áo chữ K sắc sảo. Chi tiết thắt đai hoa vải ngang eo khéo léo định hình tỷ lệ lưng ngắn - chân dài ẢNH: @SAKURAFASHION.VN

Những phụ kiện như giày cao gót hoặc sandal và túi xách cùng tông áo khoác trench coat dễ dàng tạo sự hài hòa mà không quá tương phản rối mắt ẢNH: CHAMCHAM

Phom áo khoác dáng dài buông mở vạt phối đầm midi nâu, sự kết hợp giữa các gam tối sang trọng đem lại nét trang nhã cho nàng công sở ngày thu ẢNH: @SAKURAFASHION.VN

Một chiếc áo khoác trench coat có thể biến hóa từ phong cách phóng khoáng sang thanh lịch chỉ nhờ vào dây thắt lưng. Một chiếc dây thắt eo ngay vùng eo dễ dàng tôn lên vòng hai thon gọn của người diện.

Khi thắt chặt dây đai eo, phần thắt lưng sẽ đóng vai trò phân chia lại cơ thể tạo cảm giác eo nhỏ và tôn lên đôi chân dài thon gọn ẢNH: @DCHIC.VN

Vì trench coat thường có độ phồng và độ rủ lớn, lớp trang phục bên trong nên được tối giản hóa: áo cổ lọ ôm sát, chân váy ngắn hoặc quần jeans skinny để tạo khoảng thở gọn gàng cho vóc dáng ẢNH: @NATOLIBRAND

Một chiếc áo trench coat phù hợp không chỉ giúp bạn giữ ấm mà còn là chìa khóa mở ra vô vàn phong cách thời trang ấn tượng. Hy vọng những chia sẻ trên sẽ giúp bạn dễ dàng chọn được mẫu trench coat ưng ý và tự tin khẳng định gu thẩm mỹ riêng.