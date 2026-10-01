Đầu tư một lần, mặc đẹp cả mùa với áo khoác trench coat

Không chạy theo những xu hướng chớp nhoáng, áo khoác trench coat chinh phục giới mộ điệu bằng kết cấu phom dáng kinh điển cùng kỹ thuật cắt may sắc sảo. Từ những thiết kế trench coat dáng dài truyền thống, áo khoác lửng chiết eo hiện đại cho đến các phiên bản màu đen quyền lực hay xanh pastel tươi mới, item này mang lại vô số công thức biến hóa.
Sự trở lại của phong cách tối giản đưa những chiếc trench coat màu be sáng dáng suông rộng trở thành mảnh ghép hoàn hảo cho trang phục đường phố thường nhật. Không cần cài khuy gò bó, chỉ cần khoác hờ vẫn dễ dàng tôn nét thanh lịch.
Tạm gác lại sắc be kinh điển, trench coat dáng dài mang gam màu đen tuyền hay than chì chính là tuyên ngôn đắt giá cho nét đẹp quyền lực và sắc sảo. Được mệnh danh là bảo chứng cho khí chất sang trọng thầm lặng, sắc đen bí ẩn khi đi cùng đường cắt may dứt khoát giúp quý cô định hình diện mạo chỉn chu tuyệt đối chốn công sở.
Một chiếc áo khoác trench coat có thể biến hóa từ phong cách phóng khoáng sang thanh lịch chỉ nhờ vào dây thắt lưng. Một chiếc dây thắt eo ngay vùng eo dễ dàng tôn lên vòng hai thon gọn của người diện.
Một chiếc áo trench coat phù hợp không chỉ giúp bạn giữ ấm mà còn là chìa khóa mở ra vô vàn phong cách thời trang ấn tượng. Hy vọng những chia sẻ trên sẽ giúp bạn dễ dàng chọn được mẫu trench coat ưng ý và tự tin khẳng định gu thẩm mỹ riêng.