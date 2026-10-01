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Đầu tư một lần, mặc đẹp cả mùa với áo khoác trench coat

Thảo Trang
Thảo Trang
thaotrang4869@gmail.com
01/10/2026 10:00 GMT+7

Là biểu tượng bền bỉ của phong cách thanh lịch vượt thời gian, áo khoác trench coat luôn giữ vị trí độc tôn trong tủ đồ mùa lạnh nhờ khả năng thích ứng linh hoạt.

Không chạy theo những xu hướng chớp nhoáng, áo khoác trench coat chinh phục giới mộ điệu bằng kết cấu phom dáng kinh điển cùng kỹ thuật cắt may sắc sảo. Từ những thiết kế trench coat dáng dài truyền thống, áo khoác lửng chiết eo hiện đại cho đến các phiên bản màu đen quyền lực hay xanh pastel tươi mới, item này mang lại vô số công thức biến hóa.

Sự trở lại của phong cách tối giản đưa những chiếc trench coat màu be sáng dáng suông rộng trở thành mảnh ghép hoàn hảo cho trang phục đường phố thường nhật. Không cần cài khuy gò bó, chỉ cần khoác hờ vẫn dễ dàng tôn nét thanh lịch. 

Đầu tư một lần, mặc đẹp cả mùa với áo khoác trench coat - Ảnh 1.

Áo trench coat dáng dài màu be sáng phom rộng kết hợp cùng quần jeans xắn gấu và boots da đen thoải mái xuống phố ngày thu

ẢNH: WEPHOBIA

Đầu tư một lần, mặc đẹp cả mùa với áo khoác trench coat - Ảnh 2.

Chiếc trench coat màu be dáng suông vừa vặn khoác ngoài áo len dệt kim mỏng cổ lọ layer cùng sơ mi trắng bên trong. Chân váy ngắn chữ A màu xám đen kết hợp cùng tất trắng cao cổ và giày sneaker trắng tôn lên nét năng động

ẢNH: @AMMOFICIAL

Tạm gác lại sắc be kinh điển, trench coat dáng dài mang gam màu đen tuyền hay than chì chính là tuyên ngôn đắt giá cho nét đẹp quyền lực và sắc sảo. Được mệnh danh là bảo chứng cho khí chất sang trọng thầm lặng, sắc đen bí ẩn khi đi cùng đường cắt may dứt khoát giúp quý cô định hình diện mạo chỉn chu tuyệt đối chốn công sở. 

Đầu tư một lần, mặc đẹp cả mùa với áo khoác trench coat - Ảnh 3.

Chiếc trench coat dáng dài màu xám đen có cầu vai đứng phom và ve áo chữ K sắc sảo. Chi tiết thắt đai hoa vải ngang eo khéo léo định hình tỷ lệ lưng ngắn - chân dài

ẢNH: @SAKURAFASHION.VN

Đầu tư một lần, mặc đẹp cả mùa với áo khoác trench coat - Ảnh 4.

Những phụ kiện như giày cao gót hoặc sandal và túi xách cùng tông áo khoác trench coat dễ dàng tạo sự hài hòa mà không quá tương phản rối mắt

ẢNH: CHAMCHAM

Đầu tư một lần, mặc đẹp cả mùa với áo khoác trench coat - Ảnh 5.

Phom áo khoác dáng dài buông mở vạt phối đầm midi nâu, sự kết hợp giữa các gam tối sang trọng đem lại nét trang nhã cho nàng công sở ngày thu

ẢNH: @SAKURAFASHION.VN

Một chiếc áo khoác trench coat có thể biến hóa từ phong cách phóng khoáng sang thanh lịch chỉ nhờ vào dây thắt lưng. Một chiếc dây thắt eo ngay vùng eo dễ dàng tôn lên vòng hai thon gọn của người diện.

Đầu tư một lần, mặc đẹp cả mùa với áo khoác trench coat - Ảnh 6.

Khi thắt chặt dây đai eo, phần thắt lưng sẽ đóng vai trò phân chia lại cơ thể tạo cảm giác eo nhỏ và tôn lên đôi chân dài thon gọn

ẢNH: @DCHIC.VN

Đầu tư một lần, mặc đẹp cả mùa với áo khoác trench coat - Ảnh 7.

Vì trench coat thường có độ phồng và độ rủ lớn, lớp trang phục bên trong nên được tối giản hóa: áo cổ lọ ôm sát, chân váy ngắn hoặc quần jeans skinny để tạo khoảng thở gọn gàng cho vóc dáng

ẢNH: @NATOLIBRAND

Một chiếc áo trench coat phù hợp không chỉ giúp bạn giữ ấm mà còn là chìa khóa mở ra vô vàn phong cách thời trang ấn tượng. Hy vọng những chia sẻ trên sẽ giúp bạn dễ dàng chọn được mẫu trench coat ưng ý và tự tin khẳng định gu thẩm mỹ riêng.

áo khoác trench coat trench coat dáng dài thời trang giao mùa

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