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Những kiểu áo đính khuy đơn giản nhưng có sức hút lớn

Tiffany Trần
Tiffany Trần
lamthuyanh85@yahoo.com
02/10/2026 10:00 GMT+7

Từ những chi tiết khuy cài quen thuộc, các nhà mốt đã khéo léo biến tấu để tạo nên áo đính khuy có điểm sáng thị giác đắt giá trên trang phục.

Áo đính khuy là những chiếc áo với điểm nhấn nằm ở những hàng khuy được sắp xếp khéo léo, không chỉ giữ vai trò cố định dáng áo mà còn hoạt động như một phụ kiện trang trí bắt mắt. Từ các thiết kế sơ mi công sở, áo tweed sang trọng cho đến áo quây cá tính, chi tiết khuy cài luôn biết cách tạo nên sức hút riêng biệt.

Thiết kế hàng khuy đôi lấy cảm hứng từ trang phục cổ điển luôn mang lại cảm giác chỉn chu. Khi kết hợp cùng các phom dáng hiện đại như áo quây, áo ôm sát hay chân váy ngắn, chi tiết khuy đôi tạo hiệu ứng thị giác giúp vòng eo trông thon gọn hơn rõ rệt.

Những kiểu áo đính khuy đơn giản nhưng có sức hút lớn - Ảnh 1.

Áo sơ mi ôm kẻ sọc đính hai hàng khuy kim loại dọc thân trước phối cùng chân váy mini đen và kính mắt gọng đen, định hình phong cách công sở thanh lịch

ẢNH: @20TRENDIE.OFFICIAL

Những kiểu áo đính khuy đơn giản nhưng có sức hút lớn - Ảnh 2.

Tạm gác lại những thiết kế áo sơ mi truyền thống, những chiếc áo cúp ngực đính hai hàng khuy tương phản khi đi cùng quần suông ống rộng lại mở ra nguồn năng lượng Y2K vô cùng phóng khoáng

ẢNH: @20TRENDIE.OFFICIAL

Những kiểu áo đính khuy đơn giản nhưng có sức hút lớn - Ảnh 3.

Áo cúp ngực màu be với hai hàng cúc đen phối vạt bèo nhún peplum thắt nơ eo, khoác ngoài là chiếc áo bolero lửng tay và quần shorts đen tạo nét thời thượng

ẢNH: @20TRENDIE.OFFICIAL

Những kiểu áo đính khuy đơn giản nhưng có sức hút lớn - Ảnh 4.

Sự xuất hiện của các phụ kiện như mũ nồi, túi xách, giày bốt,...đồng tông cả set đồ cũng khiến cho tổng thể trở nên hài hòa

ẢNH: @ALMIRA.STUDIOOO

Những kiểu áo đính khuy đơn giản nhưng có sức hút lớn - Ảnh 5.

Các nàng IT-Girl sành điệu không thể nào bỏ qua những chiếc áo quây bằng chất vải jean wash loang với chi tiết hai hàng khuy đồng vàng bắt sáng. Bắt cặp cùng chân váy denim tôn nét cá tính, đầy phóng khoáng

ẢNH: @ALMIRA.STUDIOOO

Nhắc đến trang phục đính khuy mà bỏ qua vải dạ tweed thì quả là một thiếu sót lớn. Được mệnh danh là chất liệu đại diện cho tầng lớp quý tộc, bề mặt của tweed khi bắt cặp cùng những chiếc khuy kim loại chạm khắc hoa văn tinh xảo hay khuy vàng đồng bóng bẩy lập tức tạo nên khí chất sang trọng.

Những kiểu áo đính khuy đơn giản nhưng có sức hút lớn - Ảnh 6.

Chiếc đầm ngắn bằng vải dạ tweed sợi dệt đen pha sợi trắng, thiết kế cổ bẻ chữ V vạt chéo đính một hàng cúc tròn mạ bạc sáng bóng. Thêm một chiếc cùng mũ cloche, mang lại diện mạo trang nhã

ẢNH: @N27.CORNER

Những kiểu áo đính khuy đơn giản nhưng có sức hút lớn - Ảnh 7.

Hàng cúc vàng kim trên nền set dạ tweed trắng kem tạo ra độ tương phản mạnh mẽ. Ánh sáng bắt vào kim loại giúp bộ trang phục đơn sắc thoát khỏi sự tẻ nhạt, đóng vai trò như những điểm nhấn trang sức tự nhiên mà không cần đeo thêm quá nhiều phụ kiện rườm rà

ẢNH: @N27.CORNER

Những kiểu áo đính khuy đơn giản nhưng có sức hút lớn - Ảnh 8.

Áo khoác dạ tweed hồng phấn đính cúc vàng phù hợp cho những ngày đầu thu hơi se lạnh. Hàng cúc kim loại mạ vàng kết hợp cùng các phụ kiện đi kèm như túi xách, mũ hoặc set trang phục tối giản dễ dàng tôn lên nét trang nhã

ẢNH: @N27.CORNER

 

đính khuy trang phục cổ điển Áo sơ mi

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