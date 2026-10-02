Những kiểu áo đính khuy đơn giản nhưng có sức hút lớn

Từ những chi tiết khuy cài quen thuộc, các nhà mốt đã khéo léo biến tấu để tạo nên áo đính khuy có điểm sáng thị giác đắt giá trên trang phục.
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Áo đính khuy là những chiếc áo với điểm nhấn nằm ở những hàng khuy được sắp xếp khéo léo, không chỉ giữ vai trò cố định dáng áo mà còn hoạt động như một phụ kiện trang trí bắt mắt. Từ các thiết kế sơ mi công sở, áo tweed sang trọng cho đến áo quây cá tính, chi tiết khuy cài luôn biết cách tạo nên sức hút riêng biệt.
Thiết kế hàng khuy đôi lấy cảm hứng từ trang phục cổ điển luôn mang lại cảm giác chỉn chu. Khi kết hợp cùng các phom dáng hiện đại như áo quây, áo ôm sát hay chân váy ngắn, chi tiết khuy đôi tạo hiệu ứng thị giác giúp vòng eo trông thon gọn hơn rõ rệt.
Nhắc đến trang phục đính khuy mà bỏ qua vải dạ tweed thì quả là một thiếu sót lớn. Được mệnh danh là chất liệu đại diện cho tầng lớp quý tộc, bề mặt của tweed khi bắt cặp cùng những chiếc khuy kim loại chạm khắc hoa văn tinh xảo hay khuy vàng đồng bóng bẩy lập tức tạo nên khí chất sang trọng.