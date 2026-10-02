Sành điệu hơn với cách phối áo khoác layer mùa lạnh

Ấm áp hơn với bản phối áo khoác layer

Quần ống rộng, áo sơ mi và cardigan kẻ ngang tạo thành outfit xếp lớp vừa mềm mại, vừa ấm áp mang đậm chất thời trang hiện đại. Phần cổ áo đính bèo nhỏ tạo nên điểm nhấn duyên dáng, xóa tan sự đơn điệu cho phong cách công sở thường ngày ẢNH: CALIE

Phối đồ layer là một đặc quyền mùa lạnh mà mọi tín đồ thời trang đều tranh thủ tận hưởng. Với phong cách casual và thời trang công sở hàng ngày, các bản phối áo khoác layer dễ ứng dụng và dễ ghi điểm mặc đẹp hơn cả.

Để phù hợp với thời tiết lạnh nhiều sắc thái ở nhiều vùng miền khác nhau, quý cô hãy chọn cách phối xếp lớp linh hoạt. Áo vải mềm có độ co giãn tốt, áo có phần cổ dựng cao, cổ đổ hoặc đính bèo, thắt nơ hoặc áo có kết cấu bề mặc đặc sắc - khi phối cùng cardigan, blazer hay jacket đều tạo nên hiệu ứng thị giác đẹp mắt và sang trọng.

Làm chủ bảng màu trung tính thời thượng bắt đầu từ những bản phối xếp lớp thanh lịch, cổ điển và thoải mái. Áo polo kẻ ngang, quần màu beige phối thắt lưng cùng blazer mang đến diện mạo thanh lịch nổi bật. Sự hài hòa của các gam màu gặp gỡ trong một tổng thể tinh giản và hiện đại ẢNH: ADORE DRESS

Yêu thích các mẫu váy voan họa tiết hoa lá đặc trưng của mùa, nàng vẫn có thể tạo thêm những outfit mới qua cách kết hợp cùng blazer dáng rộng, jacket dáng lửng. Với cardigan hoặc áo phông dài tay có thể đặt hờ trên vai áo hoặc buộc ngang eo để tạo kiểu thời trang ẢNH: OYSTER

Áo jacket viền ren cổ tiệp màu cùng áo lụa phối chân váy màu nâu bò sang trọng và ấm áp. Bản phối tuân thủ đúng tỉ lệ vàng 1/3 trong thời trang với dáng áo khoác ngắn nhẹ nhàng và chân váy dài có hiệu ứng xòe ly rẻ quạt ẢNH: OYSTER

Xuôi theo xu hướng diện set đồng bộ, các thiết kế áo cổ leo, áo cổ lọ được thêm vào để mang đến sự ấm áp, dễ chịu và hình ảnh sành điệu, cá tính cho nàng. Bản phối tông xám và trắng được điểm thêm sắc đen trên giày và nâu đỏ trên túi ẢNH: ADORE DRESS

Áo dệt kim có phần cổ leo cao nhẹ nhàng, họa tiết dệt trên kết cấu bề mặt trang phục mang đến sự khác biệt và sang xin cho outfit. Item được mix cùng chân váy họa tiết kể ô vuông cổ điển và một chiếc blazer màu xanh đen ẢNH: ADORE DRESS

Nâu be, xanh rêu nhạt và cream, đen là sự kết hợp hài hòa, mang đến hình ảnh chỉn chu và chuyên nghiệp cho mọi cô gái ẢNH: ADORE DRESS

Bảng màu pastel dịu dàng được tăng thêm cảm giác ấm áp qua cách phối thêm áo khoác cardigan. Outfit với quần ống rộng trắng, sơ mi tơ đính bèo nhun và cặp đôi giày túi đen chính là lựa chọn dễ dàng cho trang phục phóng khoảng và chỉn chu, phù hợp với phong cách thường ngày ẢNH: CALIE



