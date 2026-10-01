Nhà thiết kế Lou Be 'kể chuyện cưới' bằng sắc trắng

Không đi theo một hình mẫu duy nhất của váy cưới, BST mùa cưới 2026 của NTK Lou Be với nhiều phom dáng, từ những thiết kế ôm sát cơ thể đến váy xòe rộng, tạo nên những hình dung khác nhau về cô dâu trong ngày trọng đại.

Nổi bật trong BST cưới là những thiết kế ren trắng với họa tiết hoa phủ trên bề mặt ẢNH: KHOA TYLER PHOTOGRAPHER

Một mẫu váy ren tay dài có phần thân ôm gọn, cổ cao và đường nét kéo dài theo cơ thể, tạo cảm giác thanh thoát

Chất liệu ren xuyên sáng giúp thiết kế giữ được vẻ kín đáo nhưng không nặng nề ẢNH: KHOA TYLER PHOTOGRAPHER

Đáng chú ý, các thiết kế được đặt trong không gian nhiều cây xanh, ánh sáng tự nhiên và những chi tiết mang hơi hướng hoài niệm như chiếc ô tô cổ ẢNH: KHOA TYLER PHOTOGRAPHER

ẢNH: KHOA TYLER PHOTOGRAPHER

Từ ren hoa, lớp vải xuyên sáng đến những hạt trang trí nhỏ, mỗi thiết kế tạo ra một sắc thái riêng trên cùng nền màu.

Qua BST, NTL Lou Be cho biết "váy cưới bây giờ được nhìn nhận theo hướng đa dạng hơn: cô dâu có thể chọn vẻ thanh lịch của một thiết kế ren dài tay, sự gợi cảm vừa phải của dáng ôm, nét cổ điển từ váy xòe hay vẻ mềm mại của một chiếc váy nhiều tầng. Sự khác biệt không nằm ở việc rời khỏi sắc trắng truyền thống, mà ở cách mỗi phom dáng kể một câu chuyện khác về người mặc".

Bối cảnh này tạo nên sự tương phản giữa vẻ mềm mại, tinh khiết của trang phục và chất liệu thời gian của không gian, đồng thời cho thấy váy cưới có thể được tiếp cận theo nhiều cách ngoài khung cảnh lễ đường quen thuộc ẢNH: KHOA TYLER PHOTOGRAPHER

Nếu nhóm váy ôm hướng đến vẻ gọn gàng, nữ tính thì những thiết kế phom rộng lại mở ra hình ảnh cô dâu mang tinh thần cổ điển ẢNH: KHOA TYLER PHOTOGRAPHER

Một số thiết kế còn kéo dài phần tà và voan, tạo hiệu ứng thị giác khi di chuyển giữa những khoảng cây ẢNH: KHOA TYLER PHOTOGRAPHER

Một thiết kế khác sử dụng phần thân hai dây đơn giản, nhấn vào độ phồng của chân váy tạo chuyển động nhẹ khi người mặc di chuyển ẢNH: KHOA TYLER PHOTOGRAPHER

Ở một thiết kế khác, phom váy ôm được kết hợp với phần cổ yếm, tạo đường cong rõ nét nhưng vẫn giữ sự tiết chế ẢNH: KHOA TYLER PHOTOGRAPHER

Những hạt ngọc trai trang trí trên bề mặt bắt sáng theo chuyển động, thay đổi diện mạo của trang phục dưới ánh sáng tự nhiên.

Ở đó, chiếc váy không chỉ được nhìn như trang phục dành cho nghi lễ mà trở thành một phần của câu chuyện hình ảnh về người phụ nữ trong ngày cưới ẢNH: KHOA TYLER PHOTOGRAPHER

Không sử dụng màu sắc để tạo điểm nhấn, NTK Lou Be tập trung vào chính sắc trắng và sự khác biệt của phom dáng, bề mặt chất liệu cùng cách xử lý chi tiết ẢNH: KHOA TYLER PHOTOGRAPHER

ẢNH: KHOA TYLER PHOTOGRAPHER

Một mẫu váy cúp ngực với phần thân trên được tạo cấu trúc, kết hợp chân váy tầng kiểu dáng bí phồng ẢNH: KHOA TYLER PHOTOGRAPHER







