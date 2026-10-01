  • An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời trang 24/7 Giữ dáng Thời trang nghề & nghiệp Tận hưởng Video
Thời trang 24/7

Nhà thiết kế Lou Be 'kể chuyện cưới' bằng sắc trắng

Tiffany Trần
Tiffany Trần
lamthuyanh85@yahoo.com
01/10/2026 20:00 GMT+7

Từ dáng váy ôm mềm mại, chất liệu ren hoa đến những thiết kế phom rộng mang tinh thần cổ điển, bộ sưu tập cưới của nhà thiết kế ( NTK) Lou Be khai thác vẻ nữ tính qua nhiều sắc độ, trong cùng bảng màu trắng.

Không đi theo một hình mẫu duy nhất của váy cưới, BST mùa cưới 2026 của NTK Lou Be với nhiều phom dáng, từ những thiết kế ôm sát cơ thể đến váy xòe rộng, tạo nên những hình dung khác nhau về cô dâu trong ngày trọng đại.

Nhà thiết kế Lou Be 'kể chuyện cưới' bằng sắc trắng - Ảnh 1.

Nổi bật trong BST cưới là những thiết kế ren trắng với họa tiết hoa phủ trên bề mặt

ẢNH: KHOA TYLER PHOTOGRAPHER

Một mẫu váy ren tay dài có phần thân ôm gọn, cổ cao và đường nét kéo dài theo cơ thể, tạo cảm giác thanh thoát

Nhà thiết kế Lou Be 'kể chuyện cưới' bằng sắc trắng - Ảnh 2.

Chất liệu ren xuyên sáng giúp thiết kế giữ được vẻ kín đáo nhưng không nặng nề

ẢNH: KHOA TYLER PHOTOGRAPHER

Nhà thiết kế Lou Be 'kể chuyện cưới' bằng sắc trắng - Ảnh 3.

Đáng chú ý, các thiết kế được đặt trong không gian nhiều cây xanh, ánh sáng tự nhiên và những chi tiết mang hơi hướng hoài niệm như chiếc ô tô cổ

ẢNH: KHOA TYLER PHOTOGRAPHER

Nhà thiết kế Lou Be 'kể chuyện cưới' bằng sắc trắng - Ảnh 4.

ẢNH: KHOA TYLER PHOTOGRAPHER

Từ ren hoa, lớp vải xuyên sáng đến những hạt trang trí nhỏ, mỗi thiết kế tạo ra một sắc thái riêng trên cùng nền màu.

Qua BST, NTL Lou Be cho biết "váy cưới bây giờ được nhìn nhận theo hướng đa dạng hơn: cô dâu có thể chọn vẻ thanh lịch của một thiết kế ren dài tay, sự gợi cảm vừa phải của dáng ôm, nét cổ điển từ váy xòe hay vẻ mềm mại của một chiếc váy nhiều tầng. Sự khác biệt không nằm ở việc rời khỏi sắc trắng truyền thống, mà ở cách mỗi phom dáng kể một câu chuyện khác về người mặc".

Nhà thiết kế Lou Be 'kể chuyện cưới' bằng sắc trắng - Ảnh 5.

Bối cảnh này tạo nên sự tương phản giữa vẻ mềm mại, tinh khiết của trang phục và chất liệu thời gian của không gian, đồng thời cho thấy váy cưới có thể được tiếp cận theo nhiều cách ngoài khung cảnh lễ đường quen thuộc

ẢNH: KHOA TYLER PHOTOGRAPHER

Nhà thiết kế Lou Be 'kể chuyện cưới' bằng sắc trắng - Ảnh 6.

Nếu nhóm váy ôm hướng đến vẻ gọn gàng, nữ tính thì những thiết kế phom rộng lại mở ra hình ảnh cô dâu mang tinh thần cổ điển

ẢNH: KHOA TYLER PHOTOGRAPHER

Nhà thiết kế Lou Be 'kể chuyện cưới' bằng sắc trắng - Ảnh 7.

Một số thiết kế còn kéo dài phần tà và voan, tạo hiệu ứng thị giác khi di chuyển giữa những khoảng cây

ẢNH: KHOA TYLER PHOTOGRAPHER

Nhà thiết kế Lou Be 'kể chuyện cưới' bằng sắc trắng - Ảnh 8.

Một thiết kế khác sử dụng phần thân hai dây đơn giản, nhấn vào độ phồng của chân váy tạo chuyển động nhẹ khi người mặc di chuyển

ẢNH: KHOA TYLER PHOTOGRAPHER

Nhà thiết kế Lou Be 'kể chuyện cưới' bằng sắc trắng - Ảnh 9.

Ở một thiết kế khác, phom váy ôm được kết hợp với phần cổ yếm, tạo đường cong rõ nét nhưng vẫn giữ sự tiết chế

ẢNH: KHOA TYLER PHOTOGRAPHER

Những hạt ngọc trai trang trí trên bề mặt bắt sáng theo chuyển động, thay đổi diện mạo của trang phục dưới ánh sáng tự nhiên.

Nhà thiết kế Lou Be 'kể chuyện cưới' bằng sắc trắng - Ảnh 10.

Ở đó, chiếc váy không chỉ được nhìn như trang phục dành cho nghi lễ mà trở thành một phần của câu chuyện hình ảnh về người phụ nữ trong ngày cưới

ẢNH: KHOA TYLER PHOTOGRAPHER

Nhà thiết kế Lou Be 'kể chuyện cưới' bằng sắc trắng - Ảnh 11.

Không sử dụng màu sắc để tạo điểm nhấn, NTK Lou Be tập trung vào chính sắc trắng và sự khác biệt của phom dáng, bề mặt chất liệu cùng cách xử lý chi tiết

ẢNH: KHOA TYLER PHOTOGRAPHER

Nhà thiết kế Lou Be 'kể chuyện cưới' bằng sắc trắng - Ảnh 13.

ẢNH: KHOA TYLER PHOTOGRAPHER

Nhà thiết kế Lou Be 'kể chuyện cưới' bằng sắc trắng - Ảnh 14.

Một mẫu váy cúp ngực với phần thân trên được tạo cấu trúc, kết hợp chân váy tầng kiểu dáng bí phồng

ẢNH: KHOA TYLER PHOTOGRAPHER



Cưới váy cưới mùa cưới 2026 thiết kế ren váy ren Hoài niệm

Bài viết khác

Diện quần nỉ thoải mái xuống phố mà không sợ lạnh ngày thu

Diện quần nỉ thoải mái xuống phố mà không sợ lạnh ngày thu

Đầu tư một lần, mặc đẹp cả mùa với áo khoác trench coat

Đầu tư một lần, mặc đẹp cả mùa với áo khoác trench coat

Các kiểu áo len đa dạng 'chiếm sóng' cho ngày trở gió

Các kiểu áo len đa dạng 'chiếm sóng' cho ngày trở gió

Quần jeans ống rộng hack dáng, đáng sắm nhất mùa là đây

Quần jeans ống rộng hack dáng, đáng sắm nhất mùa là đây

Nửa kín nửa hở đầy quyến rũ với đầm hở lưng

Nửa kín nửa hở đầy quyến rũ với đầm hở lưng

Cả tuần diện blazer không chán với 5 bí quyết này

Cả tuần diện blazer không chán với 5 bí quyết này

Bản phối thời trang cùng muôn kiểu biến tấu từ túi xách họa tiết

Bản phối thời trang cùng muôn kiểu biến tấu từ túi xách họa tiết

Tôn dáng và không lo cứng nhắc với trang phục denim

Tôn dáng và không lo cứng nhắc với trang phục denim

Giấy phép XB

số 110/GP - BTTTT

cấp ngày 24/3/2020

Tổng biên tập

Nguyễn Ngọc Toàn

© 2003-2022 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản

Theo dõi trang trên

Top
Top