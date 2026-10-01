Nhà thiết kế Lou Be 'kể chuyện cưới' bằng sắc trắng

Từ dáng váy ôm mềm mại, chất liệu ren hoa đến những thiết kế phom rộng mang tinh thần cổ điển, bộ sưu tập cưới của nhà thiết kế ( NTK) Lou Be khai thác vẻ nữ tính qua nhiều sắc độ, trong cùng bảng màu trắng.
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Không đi theo một hình mẫu duy nhất của váy cưới, BST mùa cưới 2026 của NTK Lou Be với nhiều phom dáng, từ những thiết kế ôm sát cơ thể đến váy xòe rộng, tạo nên những hình dung khác nhau về cô dâu trong ngày trọng đại.
Một mẫu váy ren tay dài có phần thân ôm gọn, cổ cao và đường nét kéo dài theo cơ thể, tạo cảm giác thanh thoát
Từ ren hoa, lớp vải xuyên sáng đến những hạt trang trí nhỏ, mỗi thiết kế tạo ra một sắc thái riêng trên cùng nền màu.
Qua BST, NTL Lou Be cho biết "váy cưới bây giờ được nhìn nhận theo hướng đa dạng hơn: cô dâu có thể chọn vẻ thanh lịch của một thiết kế ren dài tay, sự gợi cảm vừa phải của dáng ôm, nét cổ điển từ váy xòe hay vẻ mềm mại của một chiếc váy nhiều tầng. Sự khác biệt không nằm ở việc rời khỏi sắc trắng truyền thống, mà ở cách mỗi phom dáng kể một câu chuyện khác về người mặc".
Những hạt ngọc trai trang trí trên bề mặt bắt sáng theo chuyển động, thay đổi diện mạo của trang phục dưới ánh sáng tự nhiên.