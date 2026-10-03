Phong cách công sở bừng sáng cùng gam màu pastel

Phong cách công sở luôn ưu ái những bản phối thanh lịch, trang nhã, nữ tính và giàu tính ứng dụng. Bảng màu pastel đem đến làn gió mới cho style công sở qua việc đưa những sắc màu nhạt của hồng, vàng, xanh, tím, cam... vào các outfit mặc thường ngày.

Màu hồng phấn và vàng bơ kết hợp cùng nhau đem đến diện mạo tươi tắn rạng ngời cho tín đồ thời trang. Chất vải tơ mỏng và mềm mại với vô số đường nối xếp tương phản nhẹ với phom dáng cứng cáp, cấu trúc phân tầng rõ rệt của chân váy để tạo nên một tổng thể hài hòa ẢNH: JOIE DES ROSES

Sắc hồng pastel- hơn cả cái dịu dàng chạm khẽ của cơn gió thu

Hồng đào, hồng phấn, hồng cánh sen... là những gam màu pastel nàng vừa nhìn thấy đã có thể cảm nhận rõ phong cách lãng mạn, tươi trẻ và sự dịu dàng. Váy voan tơ, áo bèo nhún tay bồng, áo thun basic và chân váy chữ A, đầm họa tiết nền hồng pastel chính là những món đồ để nàng có thể trải nghiệm mặc trang phục mang sắc màu ngọt ngào nhất tủ đồ thu.

Sắc hồng pastel không thể vắng mặt trong tủ đồ thu đông. Không chỉ đem lại cảm giác tươi sáng, sự dễ chịu và hack tuổi, gam màu này còn có vô số những sắc thái khác nhau, tùy thuộc vào chất liệu và phom dáng đặc trưng của trang phục để nàng thỏa thích lựa chọn ẢNH: ELISE

Gam xanh pastel được chọn làm màu nền tảng để các họa tiết kiến trúc, form dáng váy sơ mi nối tầng không tay được tự do thể hiện. Phong cách trang điểm tự nhiên hài hòa với làn da, kết hợp cùng phụ kiện và trang sức màu cream làm nên diện mạo hoàn mỹ ẢNH: ELISE

Gam xanh pastel, xanh ngọc mát nhẹ và thảnh thơi

Cảm giác thoát mát, nhẹ nhàng và thảnh thơi từ những sắc xanh pastel đang "lên ngôi" xu hướng chính là một trong những lựa chọn nên được nàng ưu tiên. Váy maxi, váy midi, áo dệt kim lệch vai, set suit phá cách... góp phần không nhỏ tạo nên phong cách công sở sắc sảo và có chiều sâu.

Quần jeans xanh phối áo xanh ngọc cấu trúc bất đối xứng giúp nàng ghi điểm phong cách. Phom dáng cổ điển không khiến bản phối bị lỗi mốt mà ngược lại còn làm nổi bật tinh thần hiện đại, sự tự tin từ những cô nàng hiểu rõ phong cách cá nhân ẢNH: TU BY CATU

Bảng màu xanh và trắng đan xen hài hòa cùng chất thun dệt kim, ren và lụa satin. Từ văn phòng làm việc, quý cô có thể thẳng tiến đến những bữa tiệc, những buổi tụ họp sau giờ làm chỉ với màn thay đổi "chớp nhoáng" khi đổi màu son, đổi màu áo trên bản phối casual ẢNH: TU BY CATU

Màu xanh ô liu khi được giảm tối đa ánh sắc đem lại cảm nhận riêng về màu pastel. Dù là set suit cổ điển hay những bản phối có sự sáng tạo mới mẻ, màu nhạt luôn kiến trang phục "laydy boss" trở nên nữ tính, hiền hòa, dễ mặc và dễ phối hơn ẢNH: ELISE

Đừng bỏ qua màu vàng pastel nếu nàng yêu thích vẻ đẹp của những buổi nắng mai, khi ánh vàng nhạt nhẹ rơi trên lá hoa, trên bờ vai hay trên vạt áo. Trắng và vàng nhạt cho thấy rõ hiệu quả nâng tông da, trong khi nàng có thể thay đổi lựa chọn màu sắc cho đôi giày và túi phối cùng ẢNH: MIEU

Màu vàng bơ - gam màu pastel dịu mát và rạng rỡ như ánh ban mai

Bản phối áo vest cách điệu và chân váy khiến quý cô bừng sáng rạng rỡ dưới nắng. Trang phục công sở màu pastel chính là chân ái mặc đẹp cho mọi cô nàng ẢNH: CHICLAND

Tận hưởng sự thư thái và cảm giác phóng khoáng, tự do cùng mẫu đầm lụa màu vàng nhạt phối giày lưới. Để outfit trở nên chỉn chu hơn, nàng luôn có thể mix thêm cardigan, jacket dáng lửng hoặc blazer ẢNH: BECCA



