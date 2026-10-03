Phong cách công sở bừng sáng cùng gam màu pastel

Màu hồng phấn, xanh ngọc, màu vàng bơ... nằm trong số những gam màu pastel giúp nàng làm mới phong cách công sở mùa thu theo cách dịu dàng và hiện đại.
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Phong cách công sở luôn ưu ái những bản phối thanh lịch, trang nhã, nữ tính và giàu tính ứng dụng. Bảng màu pastel đem đến làn gió mới cho style công sở qua việc đưa những sắc màu nhạt của hồng, vàng, xanh, tím, cam... vào các outfit mặc thường ngày.
Sắc hồng pastel- hơn cả cái dịu dàng chạm khẽ của cơn gió thu
Hồng đào, hồng phấn, hồng cánh sen... là những gam màu pastel nàng vừa nhìn thấy đã có thể cảm nhận rõ phong cách lãng mạn, tươi trẻ và sự dịu dàng. Váy voan tơ, áo bèo nhún tay bồng, áo thun basic và chân váy chữ A, đầm họa tiết nền hồng pastel chính là những món đồ để nàng có thể trải nghiệm mặc trang phục mang sắc màu ngọt ngào nhất tủ đồ thu.
Gam xanh pastel, xanh ngọc mát nhẹ và thảnh thơi
Cảm giác thoát mát, nhẹ nhàng và thảnh thơi từ những sắc xanh pastel đang "lên ngôi" xu hướng chính là một trong những lựa chọn nên được nàng ưu tiên. Váy maxi, váy midi, áo dệt kim lệch vai, set suit phá cách... góp phần không nhỏ tạo nên phong cách công sở sắc sảo và có chiều sâu.
Màu vàng bơ - gam màu pastel dịu mát và rạng rỡ như ánh ban mai