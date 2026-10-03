  • An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời trang 24/7 Giữ dáng Thời trang nghề & nghiệp Tận hưởng Video
Thời trang 24/7

Phong cách công sở bừng sáng cùng gam màu pastel

Kim Ngọc
Kim Ngọc
03/10/2026 08:00 GMT+7

Màu hồng phấn, xanh ngọc, màu vàng bơ... nằm trong số những gam màu pastel giúp nàng làm mới phong cách công sở mùa thu theo cách dịu dàng và hiện đại.

Phong cách công sở luôn ưu ái những bản phối thanh lịch, trang nhã, nữ tính và giàu tính ứng dụng. Bảng màu pastel đem đến làn gió mới cho style công sở qua việc đưa những sắc màu nhạt của hồng, vàng, xanh, tím, cam... vào các outfit mặc thường ngày.

Phong cách công sở bừng sáng cùng gam màu pastel - Ảnh 1.

Màu hồng phấn và vàng bơ kết hợp cùng nhau đem đến diện mạo tươi tắn rạng ngời cho tín đồ thời trang. Chất vải tơ mỏng và mềm mại với vô số đường nối xếp tương phản nhẹ với phom dáng cứng cáp, cấu trúc phân tầng rõ rệt của chân váy để tạo nên một tổng thể hài hòa

ẢNH: JOIE DES ROSES

Sắc hồng pastel- hơn cả cái dịu dàng chạm khẽ của cơn gió thu

Hồng đào, hồng phấn, hồng cánh sen... là những gam màu pastel nàng vừa nhìn thấy đã có thể cảm nhận rõ phong cách lãng mạn, tươi trẻ và sự dịu dàng. Váy voan tơ, áo bèo nhún tay bồng, áo thun basic và chân váy chữ A, đầm họa tiết nền hồng pastel chính là những món đồ để nàng có thể trải nghiệm mặc trang phục mang sắc màu ngọt ngào nhất tủ đồ thu.

Phong cách công sở bừng sáng cùng gam màu pastel - Ảnh 2.

Sắc hồng pastel không thể vắng mặt trong tủ đồ thu đông. Không chỉ đem lại cảm giác tươi sáng, sự dễ chịu và hack tuổi, gam màu này còn có vô số những sắc thái khác nhau, tùy thuộc vào chất liệu và phom dáng đặc trưng của trang phục để nàng thỏa thích lựa chọn

ẢNH: ELISE

Phong cách công sở bừng sáng cùng gam màu pastel - Ảnh 3.

Gam xanh pastel được chọn làm màu nền tảng để các họa tiết kiến trúc, form dáng váy sơ mi nối tầng không tay được tự do thể hiện. Phong cách trang điểm tự nhiên hài hòa với làn da, kết hợp cùng phụ kiện và trang sức màu cream làm nên diện mạo hoàn mỹ

ẢNH: ELISE

Gam xanh pastel, xanh ngọc mát nhẹ và thảnh thơi

Cảm giác thoát mát, nhẹ nhàng và thảnh thơi từ những sắc xanh pastel đang "lên ngôi" xu hướng chính là một trong những lựa chọn nên được nàng ưu tiên. Váy maxi, váy midi, áo dệt kim lệch vai, set suit phá cách... góp phần không nhỏ tạo nên phong cách công sở sắc sảo và có chiều sâu.

Phong cách công sở bừng sáng cùng gam màu pastel - Ảnh 4.

Quần jeans xanh phối áo xanh ngọc cấu trúc bất đối xứng giúp nàng ghi điểm phong cách. Phom dáng cổ điển không khiến bản phối bị lỗi mốt mà ngược lại còn làm nổi bật tinh thần hiện đại, sự tự tin từ những cô nàng hiểu rõ phong cách cá nhân

ẢNH: TU BY CATU

Phong cách công sở bừng sáng cùng gam màu pastel - Ảnh 5.

Bảng màu xanh và trắng đan xen hài hòa cùng chất thun dệt kim, ren và lụa satin. Từ văn phòng làm việc, quý cô có thể thẳng tiến đến những bữa tiệc, những buổi tụ họp sau giờ làm chỉ với màn thay đổi "chớp nhoáng" khi đổi màu son, đổi màu áo trên bản phối casual

ẢNH: TU BY CATU

Phong cách công sở bừng sáng cùng gam màu pastel - Ảnh 6.

Màu xanh ô liu khi được giảm tối đa ánh sắc đem lại cảm nhận riêng về màu pastel. Dù là set suit cổ điển hay những bản phối có sự sáng tạo mới mẻ, màu nhạt luôn kiến trang phục "laydy boss" trở nên nữ tính, hiền hòa, dễ mặc và dễ phối hơn

ẢNH: ELISE

Phong cách công sở bừng sáng cùng gam màu pastel - Ảnh 7.

Đừng bỏ qua màu vàng pastel nếu nàng yêu thích vẻ đẹp của những buổi nắng mai, khi ánh vàng nhạt nhẹ rơi trên lá hoa, trên bờ vai hay trên vạt áo. Trắng và vàng nhạt cho thấy rõ hiệu quả nâng tông da, trong khi nàng có thể thay đổi lựa chọn màu sắc cho đôi giày và túi phối cùng

ẢNH: MIEU

Màu vàng bơ - gam màu pastel dịu mát và rạng rỡ như ánh ban mai

Phong cách công sở bừng sáng cùng gam màu pastel - Ảnh 8.

Bản phối áo vest cách điệu và chân váy khiến quý cô bừng sáng rạng rỡ dưới nắng. Trang phục công sở màu pastel chính là chân ái mặc đẹp cho mọi cô nàng

ẢNH: CHICLAND

Phong cách công sở bừng sáng cùng gam màu pastel - Ảnh 9.

Tận hưởng sự thư thái và cảm giác phóng khoáng, tự do cùng mẫu đầm lụa màu vàng nhạt phối giày lưới. Để outfit trở nên chỉn chu hơn, nàng luôn có thể mix thêm cardigan, jacket dáng lửng hoặc blazer

ẢNH: BECCA


màu pastel gam màu pastel màu hồng pastel xanh pastel màu vàng nhạt

Bài viết khác

Diện váy tuyn bồng bềnh giúp nàng thu hút mọi ánh nhìn

Diện váy tuyn bồng bềnh giúp nàng thu hút mọi ánh nhìn

Chọn đúng dáng kính mắt, diện đồ đơn giản cũng hóa thời thượng

Chọn đúng dáng kính mắt, diện đồ đơn giản cũng hóa thời thượng

Những kiểu áo đính khuy đơn giản nhưng có sức hút lớn

Những kiểu áo đính khuy đơn giản nhưng có sức hút lớn

Sành điệu hơn với cách phối áo khoác layer mùa lạnh

Sành điệu hơn với cách phối áo khoác layer mùa lạnh

Nhà thiết kế Lou Be 'kể chuyện cưới' bằng sắc trắng

Nhà thiết kế Lou Be 'kể chuyện cưới' bằng sắc trắng

Diện quần nỉ thoải mái xuống phố mà không sợ lạnh ngày thu

Diện quần nỉ thoải mái xuống phố mà không sợ lạnh ngày thu

Đầu tư một lần, mặc đẹp cả mùa với áo khoác trench coat

Đầu tư một lần, mặc đẹp cả mùa với áo khoác trench coat

Các kiểu áo len đa dạng 'chiếm sóng' cho ngày trở gió

Các kiểu áo len đa dạng 'chiếm sóng' cho ngày trở gió

Giấy phép XB

số 110/GP - BTTTT

cấp ngày 24/3/2020

Tổng biên tập

Nguyễn Ngọc Toàn

© 2003-2022 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản

Theo dõi trang trên

Top
Top