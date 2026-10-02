Chọn đúng dáng kính mắt, diện đồ đơn giản cũng hóa thời thượng

Không còn bó hẹp ở công năng bảo vệ đôi mắt khỏi ánh nắng, kính mắt từ lâu đã trở thành "mảnh ghép" then chốt hoàn thiện tổng thể trang phục.
Nét nữ tính, trong trẻo luôn có sức hút tự nhiên khó chối từ. Những kính mát dáng tròn oval với viền kim loại thanh mảnh kết hợp cùng tròng đen kinh điển mang lại vẻ ngoài thanh thoát cho khuôn mặt.
Sự tương phản rõ nét giữa gọng đen và chân váy bút chì họa tiết gingham đen - trắng kết hợp cùng áo hai dây tối giản giúp tôn lên vóc dáng thon gọn của người mặc.
Kính mắt mèo luôn nằm trong danh sách yêu thích của giới mộ điệu nhờ phần đuôi xếch nhẹ giúp nâng đỡ các đường nét trên gương mặt.
Sự kết hợp giữa cổ điển và phá cách luôn tạo nên dấu ấn thị giác độc đáo. Kính oval viền nâu ấm cùng tròng trong suốt lại mang hơi thở hoài niệm, gợi nhắc đến phong cách vintage thanh lịch.
Những gam màu trang phục tươi sáng như đỏ đô, xanh lam kết hợp cùng các họa tiết caro, kẻ sọc,...không chỉ giảm độ tương phản của những chiếc kính đi kèm mà còn làm bừng sáng làn da.