Chọn đúng dáng kính mắt, diện đồ đơn giản cũng hóa thời thượng

Không còn bó hẹp ở công năng bảo vệ đôi mắt khỏi ánh nắng, kính mắt từ lâu đã trở thành "mảnh ghép" then chốt hoàn thiện tổng thể trang phục.

Nét nữ tính, trong trẻo luôn có sức hút tự nhiên khó chối từ. Những kính mát dáng tròn oval với viền kim loại thanh mảnh kết hợp cùng tròng đen kinh điển mang lại vẻ ngoài thanh thoát cho khuôn mặt.

Khi diện cùng đầm suông vải đũi gam màu xanh pastel dịu mát, kính oval nhỏ gọn đóng vai tạo điểm nhấn, giúp trang phục bớt đơn điệu cho những chuyến dạo phố hay du lịch ẢNH: @F.SUNDAY__OFFICIAL

Sự tương phản rõ nét giữa gọng đen và chân váy bút chì họa tiết gingham đen - trắng kết hợp cùng áo hai dây tối giản giúp tôn lên vóc dáng thon gọn của người mặc.

Trái ngược với mặt góc cạnh, những gương mặt tròn trịa hoặc bầu bĩnh lại cần những đường nét dứt khoát để tạo hiệu ứng thon gọn. Kính phom vuông hoặc chữ nhật bản lớn với phần gọng dày chính là "vũ khí" đem lại phong thái tự tin và thời thượng ẢNH: @F.SUNDAY__OFFICIAL

Khi kết hợp cùng set váy áo lụa chấm bi mềm mại và túi cói đan mộc mạc, những kiểu kính tròn giúp gương mặt thêm phần mềm mại và có chiều sâu ẢNH: @F.SUNDAY__OFFICIAL

Trào lưu Y2K tiếp tục chứng minh sức sống bền bỉ. Diện kính trong suốt gọng nhỏ dễ dàng tôn lên đường nét thanh tú của gương mặt, kế hợp cùng set váy ôm body cùng túi xách sáng màu, mang đậm chất street style thời thượng ẢNH: @CHANCLUB.VN

Kính mắt mèo luôn nằm trong danh sách yêu thích của giới mộ điệu nhờ phần đuôi xếch nhẹ giúp nâng đỡ các đường nét trên gương mặt.

Để tôn trọn thiết kế sắc sảo của kính mắt mèo, hãy kết hợp cùng trang phục bất đối xứng như áo lệch vai trắng tinh khôi đi cùng chân váy ngắn đính sequin lấp lánh đầy kiêu kỳ ẢNH: @CHANCLUB.VN

Sự kết hợp giữa cổ điển và phá cách luôn tạo nên dấu ấn thị giác độc đáo. Kính oval viền nâu ấm cùng tròng trong suốt lại mang hơi thở hoài niệm, gợi nhắc đến phong cách vintage thanh lịch.

Khi diện cùng áo croptop tay bồng thắt nơ và chân váy chấm bi, sắc nâu của gọng kính tạo nên sự đối lập thú vị với nét nữ tính ngọt ngào, giúp outfit mang tinh thần preppy pha lẫn nét tinh nghịch ẢNH: @CHANCLUB.VN

Những gam màu trang phục tươi sáng như đỏ đô, xanh lam kết hợp cùng các họa tiết caro, kẻ sọc,...không chỉ giảm độ tương phản của những chiếc kính đi kèm mà còn làm bừng sáng làn da.

Các thiết kế kính tròng trong suốt bản nhỏ kết hợp cùng trang phục cổ điển như váy yếm caro mang hơi thở retro của thập niên 90 là lựa chọn lý tưởng cho các cô nàng muốn tạo điểm nhấn yêu kiều nhưng không quá phô trương ẢNH: @KOOKYHOUSE