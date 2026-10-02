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Diện váy tuyn bồng bềnh giúp nàng thu hút mọi ánh nhìn

Thảo Trang
Thảo Trang
thaotrang4869@gmail.com
02/10/2026 18:00 GMT+7

Bồng bềnh và đầy thơ mộng, váy tuyn chính là chiếc chìa khóa vạn năng giúp phái đẹp hóa thân thành tâm điểm trong mọi bữa tiệc.

Không còn bị đóng khung trong những bộ lễ phục cưới cầu kỳ hay trang phục biểu diễn xa rời đời thực, váy tuyn mùa mốt năm nay đã trở thành nguồn cảm hứng bất tận cho các quý cô theo đuổi vẻ đẹp lãng mạn và kiêu kỳ.

Không gì lãng mạn và nữ tính hơn việc khoác lên mình chiếc đầm tuyn dáng dài gam màu nhạt hoặc sắc pastel ngọt ngào trong những buổi dạo phố.

Diện váy tuyn bồng bềnh giúp nàng thu hút mọi ánh nhìn - Ảnh 1.

Chiếc đầm quây dáng dài ngang mắt cá chân bằng chất liệu tuyn lưới màu be nâu thanh nhã. Thân trên cúp ngực ngang ôm nhẹ khuôn ngực, nối liền phần tùng váy xếp tầng bồng bềnh đầy nữ tính

ẢNH: @_ISEMINAH

Diện váy tuyn bồng bềnh giúp nàng thu hút mọi ánh nhìn - Ảnh 2.

Đầm midi hồng phấn bằng chất vải tuyn dập ly xếp tầng cầu kỳ. Phần cúp ngực được tạo hình xếp nếp đứng tựa như những cánh hoa đang hé nở, nối liền tùng váy xòe khoe trọn đôi chân dài miên man

ẢNH: @DT_ROSE

Diện váy tuyn bồng bềnh giúp nàng thu hút mọi ánh nhìn - Ảnh 3.

Chỉ cần kết hợp cùng túi xách bản to, một đôi bông tai nhỏ và mái tóc đen buông thẳng mượt mà là đã đủ để thu hút trọn mọi ánh nhìn trong các buổi dạ tiệc

ẢNH: @DT_ROSE

Không dừng lại ở những phom đầm dạ tiệc thướt tha, chất liệu tuyn còn chứng minh sức hút mãnh liệt khi kết hợp cùng trào lưu lãng mạn xuất hiện trên những chiếc váy ngắn.

Diện váy tuyn bồng bềnh giúp nàng thu hút mọi ánh nhìn - Ảnh 4.

Tông trắng kem thuần khiết kết hợp cùng dáng ngắn xòe nhẹ mang lại vẻ trẻ trung, ngập tràn sức sống. Phần cổ yếm thanh nhã dễ dàng tôn lên bờ vai thon của người mặc

ẢNH: @CECI.HOUSE

Diện váy tuyn bồng bềnh giúp nàng thu hút mọi ánh nhìn - Ảnh 5.

Với các cô nàng có chiều cao khiêm tốn, những mẫu váy tuyn ngắn trên gối đơn sắc kết hợp cùng phom xòe phồng giúp đôi chân trông thon nhỏ và dài hơn rõ rệt

ẢNH: @CECI.HOUSE

Diện váy tuyn bồng bềnh giúp nàng thu hút mọi ánh nhìn - Ảnh 6.

Đầm sắc pastel nhẹ nhàng với thiết kế váy ngắn, chia tầng bồng bềnh nữ tính. Phần tay áo phồng bằng vải tuyn vừa đem lại sự thoải mái khi chạm vào da, vừa che bắp tay to của nàng

ẢNH: @_HHUYEN

Khi phần tùng váy tuyn có độ xòe rộng và xếp nhiều lớp bồng bềnh, phần thân trên bắt buộc phải được may ôm sát cơ thể: đầm cúp ngực, thân áo corset siết eo hoặc cổ yếm ôm sát đều có thể được kết hợp cùng váy tuyn.

Diện váy tuyn bồng bềnh giúp nàng thu hút mọi ánh nhìn - Ảnh 7.

Váy tuyn dáng dài đã sở hữu độ lộng lẫy và cầu kỳ, vì vậy việc lựa chọn phụ kiện tối giản đi kèm đòi hỏi sự tinh tế và tiết chế có chủ đích. Một chiếc túi cầm tay nhỏ, giày cao gót hoặc bông tai dáng nhỏ cũng có thể hoàn thiện vẻ ngoài sang trọng

ẢNH: @TRANALI

Không chỉ tô điểm cho vẻ ngoài ngọt ngào, váy tuyn chính là bản tuyên ngôn thời trang về sự tự tin và nét quyến rũ vượt thời gian. Bằng việc thấu hiểu vóc dáng để chọn độ dài phù hợp và kết hợp phụ kiện khéo léo, bạn hoàn toàn có thể biến hóa mọi phong cách và ghi dấu ấn cá nhân trong từng bước đi.



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