  • An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời trang 24/7 Giữ dáng Thời trang nghề & nghiệp Tận hưởng Video
Thời trang 24/7

Áo blazer và váy lụa: ranh giới tinh tế giữa gợi cảm và thanh lịch

Thảo Trang
Thảo Trang
thaotrang4869@gmail.com
03/02/2026 16:00 GMT+7

Không quá cứng nhắc như blazer công sở, cũng không mềm mại tuyệt đối như váy lụa, sự kết hợp giữa blazer dáng dài và váy lụa tạo nên một điểm giao thoa thú vị.

Áo blazer đang dần rũ bỏ hình ảnh cứng nhắc gắn liền với môi trường công sở để trở thành món đồ linh hoạt trong đời sống thường nhật. Khi kết hợp cùng váy lụa, bản phối đạt được sự cân bằng tinh tế giữa vẻ chỉn chu và nét nữ tính. Chính sự đối lập này tạo nên sức hút đặc biệt.

Áo blazer và váy lụa: ranh giới tinh tế giữa gợi cảm và thanh lịch- Ảnh 1.

Một trong những cách phối được ưa chuộng là váy lụa dáng dài tông be sữa, chất liệu mềm, bề mặt vải mịn và độ rủ tự nhiên giúp trang phục chuyển động uyển chuyển theo từng bước đi. Chiếc váy ôm nhẹ phần thân dưới, không quá bó sát nhưng đủ tôn lên đường nét cơ thể. Khoác ngoài là áo blazer dáng suông màu nâu nhạt, phom vừa phải, hoàn thiện nét thanh lịch chỉn chu

ẢNH: @CHALIN.OFFICIAL

Áo blazer và váy lụa: ranh giới tinh tế giữa gợi cảm và thanh lịch- Ảnh 2.

Sự kết giữa sắc màu sáng và trầm đem lại hiệu ứng thu hút thị giác cho người đối diện, váy lụa cổ chữ V dáng dài với phom váy ôm nhẹ cơ thể mang đến nét nữ tính kín đáo. Sắc nâu trầm của váy tạo cảm giác ấm áp, dễ phối cùng áo blazer màu kem phom gọn, vai đứng vừa phải

ẢNH: @WALENTY.VN

Áo blazer và váy lụa: ranh giới tinh tế giữa gợi cảm và thanh lịch- Ảnh 3.

Sự kết hợp ngược lại giữa áo blazer sắc nâu và váy kem cũng đem lại hiệu quả tương tự. Phụ kiện được tiết chế giúp tạo điểm nhấn tinh tế mà không làm mất đi sự chừng mực cần thiết cho những dịp cần sự lịch thiệp

ẢNH: KHÀN BLAZER

Áo blazer và váy lụa: ranh giới tinh tế giữa gợi cảm và thanh lịch- Ảnh 4.

Nét sang trọng tiếp tục được thể hiện qua váy lụa dáng midi ôm nhẹ, sắc champagne ánh satin. Chất vải bắt sáng vừa đủ giúp trang phục nổi bật một cách tinh tế, không phô trương nhưng vẫn thu hút ánh nhìn. Chiếc blazer trắng dáng suông được khoác ngoài nhằm tiết chế sự mềm mại của váy

ẢNH: @MARTINSON_ONFASHION

Áo blazer và váy lụa: ranh giới tinh tế giữa gợi cảm và thanh lịch- Ảnh 5.

Với những ai yêu thích bảng màu ngọt ngào, váy lụa mang sắc màu pastel nhẹ nhàng là lựa chọn mang lại cảm giác trang nhã. Phom váy suông nhẹ, chất liệu rủ mềm giúp tổng thể không bị quá điệu đà. Áo blazer cùng tông màu, thiết kế vai gọn và đường cắt rõ ràng tạo nên sự cân đối. Xăng đan cao gót quai mảnh kết hợp cùng trang sức tối giản góp phần hoàn thiện phong cách nhẹ nhàng, dễ biến tấu trong nhiều hoàn cảnh từ đi làm đến dạo phố

ẢNH: @WALENTY.VN

Áo blazer và váy lụa: ranh giới tinh tế giữa gợi cảm và thanh lịch- Ảnh 6.

Trang phục sắc pastel nhẹ nhàng mang lại cảm giác thư thái cho bản phối tone sur tone với váy lụa và áo blazer

ẢNH: DHGATE

Áo blazer và váy lụa: ranh giới tinh tế giữa gợi cảm và thanh lịch- Ảnh 7.

Phong cách tối giản, mang hơi thở đời thường được thể hiện rõ qua váy lụa midi màu đen kết hợp blazer trắng dáng dài. Bề mặt satin nhẹ cùng phom váy rủ mềm mang lại cảm giác thoải mái, trong khi blazer phom đứng vừa phải giữ lại nét chỉn chu cần thiết. Giày sneaker trắng được đưa vào bản phối như một điểm nhấn cho sự trẻ trung

ẢNH: @HARPERANDHARLEY

Áo blazer và váy lụa: ranh giới tinh tế giữa gợi cảm và thanh lịch- Ảnh 8.

Váy lụa đen dáng dài với thiết kế dây mảnh quấn quanh cổ tạo cảm giác sắc sảo. Áo blazer xám phom đứng, đường cắt tối giản giúp cân bằng sự mềm mại của váy. Giày cao gót mũi nhọn và khuyên tai ngọc trai là những chi tiết nhỏ nhưng đủ để hoàn thiện phong cách chừng mực mà vẫn thu hút

ẢNH: KHÀN BLAZER

Blazer dáng dài và váy lụa là cách phối linh hoạt, phù hợp nhiều hoàn cảnh từ công việc đến sinh hoạt thường ngày. Nhờ khả năng dễ biến tấu về màu sắc và phụ kiện, kiểu phối này tiếp tục giữ vị trí quen thuộc trong tủ đồ của phái nữ.

blazer váy lụa áo blazer Thanh lịch gợi cảm

Bài viết khác

Diện áo cut out cùng quần tối màu, gợi cảm nhưng vẫn thanh lịch

Diện áo cut out cùng quần tối màu, gợi cảm nhưng vẫn thanh lịch

Phong cách minimalism càng tối giản, càng sang trọng

Phong cách minimalism càng tối giản, càng sang trọng

Áo gile và sơ mi, cặp bài trùng cho diện mạo trẻ trung sành điệu

Áo gile và sơ mi, cặp bài trùng cho diện mạo trẻ trung sành điệu

Làm mới phong cách hằng ngày cùng áo sơ mi cổ điển, sơ mi thắt nơ...

Làm mới phong cách hằng ngày cùng áo sơ mi cổ điển, sơ mi thắt nơ...

Túi clutch cầm tay, chi tiết nhỏ thay đổi diện mạo tức thì

Túi clutch cầm tay, chi tiết nhỏ thay đổi diện mạo tức thì

Những dáng quần jeans xanh đẹp và hữu dụng nàng không thể thiếu lúc giao mùa

Những dáng quần jeans xanh đẹp và hữu dụng nàng không thể thiếu lúc giao mùa

Váy dáng dài đa nhiệm, cứ diện là nổi bật đường phố

Váy dáng dài đa nhiệm, cứ diện là nổi bật đường phố

Làm chủ trang phục sắc xanh rêu thời thượng

Làm chủ trang phục sắc xanh rêu thời thượng

Giấy phép XB

số 110/GP - BTTTT

cấp ngày 24/3/2020

Tổng biên tập

Nguyễn Ngọc Toàn

© 2003-2022 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản

Theo dõi trang trên

Top
Top