Áo blouse ren cách điệu mang chút điệu đà cho ngày hè

Áo blouse ren là kiểu áo blouse được thiết kế từ chất liệu ren hoặc sử dụng ren làm điểm nhấn chủ đạo trên bề mặt trang phục. Khác với áo sơ mi thông thường thiên về cấu trúc cứng cáp và tính ứng dụng cơ bản, blouse ren thường hướng đến sự mềm mại và giàu tính thẩm mỹ hơn nhờ họa tiết dệt nổi cùng hiệu ứng xuyên sáng đặc trưng của ren.



Thiết kế áo blouse ren dáng xòe gây ấn tượng bởi phần tay loe tinh xảo, họa tiết ren phủ dày nhưng được sắp xếp có chủ ý, tạo nên sự cân bằng tinh tế giữa độ che phủ và khoảng xuyên sáng vừa phải. Kết hợp cùng quần tối màu có phom đứng, giúp bề mặt ren trở thành tâm điểm thị giác. Sự tương phản giữa nền vải trầm và lớp ren sáng tạo nên chiều sâu thị giác rõ rệt ẢNH: @CULLOTOFFICIAL

Những thiết kế cổ sơ mi cổ điển nhưng được xử lý bằng chất liệu ren mỏng ôm sát cơ thể, mang diện mạo thanh lịch giàu tính ứng dụng.



Áo sơ mi ren với lớp vải sheer xuyên thấu ấn tượng, lớp lót bên trong được tiết chế vừa đủ để tạo hiệu ứng layering nhẹ nhàng, giúp họa tiết ren trở nên nổi bật mà không gây cảm giác phô trương. Phối cùng chân váy ngắn dáng chữ A và túi xách mini có phom cứng, thể hiện một cách tinh tế nhưng vẫn đầy sức hút ẢNH: @NADILA

Một biến tấu thú vị xuất hiện khi blouse ren được thiết kế theo phom váy ngắn với chi tiết dây rút chiết eo tạo điểm nhấn nữ tính rõ rệt.



Khi kết hợp cùng áo khoác dáng ngắn và túi đeo chéo phom cứng, tạo nên sự đối lập đầy nghệ thuật giữa áo ren mềm mại và khoác ngoài blazer cứng cáp. Đây là bản phối lý tưởng cho những ngày dạo phố hoặc những buổi gặp gỡ sang trọng ẢNH: @RETROLADY_CORNER

Áo ren với phần cổ buộc nơ dài mang hơi thở cổ điển nhưng vẫn giữ được tinh thần hiện đại nhờ cách xử lý bề mặt ren mịn và đều như một lớp lụa mỏng.



Chiếc áo ren dài qua hông với điểm nhấn là cổ buộc nơ dài, kết hợp cùng chân váy satin bên trong tạo nên tương phản thú vị giữa chất liệu bóng và mờ. Tổng thể mang sắc kem trung tính, chỉ cần phối thêm chiếc túi xách cùng tông là đã hoàn thiện diện mạo sang trọng ẢNH: C’MEE

Thiết kế áo blouse ren cổ chữ V kết hợp bèo nhún tinh tế, các lớp vải được xử lý khéo léo tạo độ bồng tự nhiên, phối cùng chân váy nữ tính và túi xách nhỏ, trang phục nghiêng về vẻ đẹp nhẹ nhàng nhưng vẫn đủ nổi bật để tạo dấu ấn riêng ẢNH: K CLOSET

Chiếc áo blouse cổ cao, tay phồng mang đến một vẻ đẹp kín đáo nhưng không kém phần quyến rũ. Phần ren được dệt dày với họa tiết nhỏ li ti, kết hợp cùng túi xách và phụ kiện tông sáng, chất ren không hề lỗi thời ngược lại, nó càng tôn lên nét thanh lịch hiện đại ẢNH: LYNA TOP

Áo blouse ren cổ cao tay dài và chân váy tối màu, phần cổ cao giúp giữ phom chắc chắn trong khi lớp ren mỏng tạo hiệu ứng xuyên nhẹ tinh tế. Chính sự tương phản giữa sắc đen - trắng giúp chiếc áo không bị hòa lẫn mà trở thành điểm nhấn trung tâm của trang phục ẢNH: SOMEHOW WOMEN

Áo blouse ren cách điệu vì thế không đơn thuần là một lựa chọn nữ tính cho mùa hè, mà còn là chất liệu tạo nên chiều sâu phong cách. Tùy vào cách phối hợp trang phục, ren có thể đồng hành cùng nhiều cá tính thời trang khác nhau trong nhịp sống đô thị.

