  • An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời trang 24/7 Giữ dáng Thời trang nghề & nghiệp Tận hưởng Video
Thời trang 24/7

Áo blouse ren cách điệu mang chút điệu đà cho ngày hè

Thảo Trang
thaotrang4869@gmail.com
25/03/2026 12:00 GMT+7

Giữa nhịp chuyển động của thời trang mùa hè, áo blouse ren cách điệu trở thành lựa chọn tinh tế dành cho những cô nàng yêu vẻ đẹp thanh lịch nhưng vẫn muốn giữ nét mềm mại rất riêng.

Áo blouse ren là kiểu áo blouse được thiết kế từ chất liệu ren hoặc sử dụng ren làm điểm nhấn chủ đạo trên bề mặt trang phục. Khác với áo sơ mi thông thường thiên về cấu trúc cứng cáp và tính ứng dụng cơ bản, blouse ren thường hướng đến sự mềm mại và giàu tính thẩm mỹ hơn nhờ họa tiết dệt nổi cùng hiệu ứng xuyên sáng đặc trưng của ren.

Áo blouse ren cách điệu mang chút điệu đà cho ngày hè- Ảnh 1.

Thiết kế áo blouse ren dáng xòe gây ấn tượng bởi phần tay loe tinh xảo, họa tiết ren phủ dày nhưng được sắp xếp có chủ ý, tạo nên sự cân bằng tinh tế giữa độ che phủ và khoảng xuyên sáng vừa phải. Kết hợp cùng quần tối màu có phom đứng, giúp bề mặt ren trở thành tâm điểm thị giác. Sự tương phản giữa nền vải trầm và lớp ren sáng tạo nên chiều sâu thị giác rõ rệt

ẢNH: @CULLOTOFFICIAL

Những thiết kế cổ sơ mi cổ điển nhưng được xử lý bằng chất liệu ren mỏng ôm sát cơ thể, mang diện mạo thanh lịch giàu tính ứng dụng.

Áo blouse ren cách điệu mang chút điệu đà cho ngày hè- Ảnh 2.

Áo sơ mi ren với lớp vải sheer xuyên thấu ấn tượng, lớp lót bên trong được tiết chế vừa đủ để tạo hiệu ứng layering nhẹ nhàng, giúp họa tiết ren trở nên nổi bật mà không gây cảm giác phô trương. Phối cùng chân váy ngắn dáng chữ A và túi xách mini có phom cứng, thể hiện một cách tinh tế nhưng vẫn đầy sức hút

ẢNH: @NADILA

Một biến tấu thú vị xuất hiện khi blouse ren được thiết kế theo phom váy ngắn với chi tiết dây rút chiết eo tạo điểm nhấn nữ tính rõ rệt.

Áo blouse ren cách điệu mang chút điệu đà cho ngày hè- Ảnh 3.

Khi kết hợp cùng áo khoác dáng ngắn và túi đeo chéo phom cứng, tạo nên sự đối lập đầy nghệ thuật giữa áo ren mềm mại và khoác ngoài blazer cứng cáp. Đây là bản phối lý tưởng cho những ngày dạo phố hoặc những buổi gặp gỡ sang trọng

ẢNH: @RETROLADY_CORNER

Áo ren với phần cổ buộc nơ dài mang hơi thở cổ điển nhưng vẫn giữ được tinh thần hiện đại nhờ cách xử lý bề mặt ren mịn và đều như một lớp lụa mỏng.

Áo blouse ren cách điệu mang chút điệu đà cho ngày hè- Ảnh 4.

Chiếc áo ren dài qua hông với điểm nhấn là cổ buộc nơ dài, kết hợp cùng chân váy satin bên trong tạo nên tương phản thú vị giữa chất liệu bóng và mờ. Tổng thể mang sắc kem trung tính, chỉ cần phối thêm chiếc túi xách cùng tông là đã hoàn thiện diện mạo sang trọng

ẢNH: C’MEE

Áo blouse ren cách điệu mang chút điệu đà cho ngày hè- Ảnh 5.

Thiết kế áo blouse ren cổ chữ V kết hợp bèo nhún tinh tế, các lớp vải được xử lý khéo léo tạo độ bồng tự nhiên, phối cùng chân váy nữ tính và túi xách nhỏ, trang phục nghiêng về vẻ đẹp nhẹ nhàng nhưng vẫn đủ nổi bật để tạo dấu ấn riêng

ẢNH: K CLOSET

Áo blouse ren cách điệu mang chút điệu đà cho ngày hè- Ảnh 6.

Chiếc áo blouse cổ cao, tay phồng mang đến một vẻ đẹp kín đáo nhưng không kém phần quyến rũ. Phần ren được dệt dày với họa tiết nhỏ li ti, kết hợp cùng túi xách và phụ kiện tông sáng, chất ren không hề lỗi thời ngược lại, nó càng tôn lên nét thanh lịch hiện đại

ẢNH: LYNA TOP

Áo blouse ren cách điệu mang chút điệu đà cho ngày hè- Ảnh 7.

Áo blouse ren cổ cao tay dài và chân váy tối màu, phần cổ cao giúp giữ phom chắc chắn trong khi lớp ren mỏng tạo hiệu ứng xuyên nhẹ tinh tế. Chính sự tương phản giữa sắc đen - trắng giúp chiếc áo không bị hòa lẫn mà trở thành điểm nhấn trung tâm của trang phục

ẢNH: SOMEHOW WOMEN

Áo blouse ren cách điệu vì thế không đơn thuần là một lựa chọn nữ tính cho mùa hè, mà còn là chất liệu tạo nên chiều sâu phong cách. Tùy vào cách phối hợp trang phục, ren có thể đồng hành cùng nhiều cá tính thời trang khác nhau trong nhịp sống đô thị.

áo blouse áo blouse ren chất liệu ren cổ điển Thanh lịch

Họa tiết hoa điểm xuyết phong cách hè rực rỡ

Giấy phép XB

số 110/GP - BTTTT

cấp ngày 24/3/2020

Tổng biên tập

Nguyễn Ngọc Toàn

© 2003-2022 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản

Theo dõi trang trên

Top
Top