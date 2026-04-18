Thời trang 24/7

Áo cardigan là lựa chọn hoàn hảo cho những chuyến du lịch hè

Trương Ngọc Anh
Trương Ngọc Anh
ngocanhtruong177@gmail.com
18/04/2026 20:00 GMT+7

Mỏng nhẹ, tiện dụng và dễ kết hợp, áo cardigan trở thành lựa chọn không thể thiếu cho những chuyến du lịch hè, giúp nàng linh hoạt biến hóa phong cách mà vẫn đảm bảo sự thoải mái suốt hành trình.

Hành lý cho chuyến du lịch hè luôn cần được tối giản, và một chiếc áo cardigan mỏng nhẹ chính là lựa chọn giúp nàng vừa tiết kiệm không gian vừa giữ được diện mạo gọn gàng. Với thiết kế linh hoạt, chiếc áo này dễ dàng thích nghi trong nhiều tình huống, từ che nắng nhẹ khi di chuyển đến khoác ngoài khi thời tiết dịu xuống. Nhỏ gọn, dễ mang theo nhưng vẫn đảm bảo tính thời trang, áo cardigan trở thành món đồ đồng hành hữu ích cho suốt hành trình.

Áo cardigan là lựa chọn hoàn hảo cho những chuyến du lịch hè - Ảnh 1.
Áo cardigan là lựa chọn hoàn hảo cho những chuyến du lịch hè - Ảnh 2.

Gam hồng nổi bật trên nền kẻ ngang đậm màu mang đến cảm giác vừa cổ điển vừa tươi mới, giúp tổng thể trở nên bắt mắt mà không quá phô trương

ẢNH: @FAYEFAYEYE

Dáng áo ngắn kết hợp cổ tròn và hàng nút đồng điệu tạo nên sự cân đối, tôn lên vòng eo một cách tinh tế. Khi phối cùng quần jeans ống rộng cạp cao, vẻ nữ tính được tiết chế vừa đủ để hòa cùng nét năng động, mang lại diện mạo hài hòa và dễ ứng dụng. Điểm nhấn túi xách tông đỏ rượu góp phần tăng chiều sâu, hoàn thiện phong cách nhẹ nhàng nhưng vẫn đủ sức hút.

Áo cardigan là lựa chọn hoàn hảo cho những chuyến du lịch hè - Ảnh 3.

Không khí nghỉ dưỡng được thể hiện rõ nét qua cách kết hợp cardigan dệt kim mỏng cùng các món đồ mang màu sắc rực rỡ

ẢNH: @BAIFERNBAH

Gam nâu be trung tính mang lại cảm giác thanh lịch, kết hợp cùng dáng lửng ôm nhẹ giúp tôn lên vóc dáng một cách tinh tế. Khi phối cùng áo ba lỗ nổi bật và quần shorts họa tiết kẻ sọc ngang đồng điệu, tổng thể trở nên hài hòa nhờ sự cân bằng giữa sắc độ và họa tiết. Áo cardigan lúc này đóng vai trò như lớp nền tinh giản, vừa làm dịu thị giác vừa giúp nàng giữ được vẻ ngoài năng động mà vẫn cuốn hút.

Áo cardigan là lựa chọn hoàn hảo cho những chuyến du lịch hè - Ảnh 4.
Áo cardigan là lựa chọn hoàn hảo cho những chuyến du lịch hè - Ảnh 5.

Sắc hồng pastel mang đến cảm giác dịu dàng, kết hợp cùng chất liệu mỏng nhẹ tạo nên hiệu ứng bay bổng đầy nữ tính

ẢNH: @JUNEWANWIMOL19

Thiết kế ôm vừa vặn với hàng cúc cài hờ giúp tôn lên đường nét thanh thoát mà vẫn giữ được sự tinh tế. Khi phối cùng chân váy ngắn tông sáng, tổng thể trở nên đồng điệu, đồng thời tạo hiệu ứng đôi chân dài hơn. Sự xuất hiện của túi xách đen bản lớn tạo điểm nhấn tương phản rõ rệt, giúp cân bằng sắc độ và mang lại chiều sâu cho trang phục.

Áo cardigan là lựa chọn hoàn hảo cho những chuyến du lịch hè - Ảnh 6.

Nguồn năng lượng tươi mới được thể hiện rõ qua chiếc áo cardigan đỏ rực, giúp tổng thể trở nên nổi bật ngay từ ánh nhìn đầu tiên

ẢNH: @JUNEWANWIMOL19

Thiết kế dáng vừa vặn cùng chất liệu dệt vân nổi mang lại hiệu ứng thị giác sinh động, đồng thời giữ được nét mềm mại cần có. Khi kết hợp cùng áo thun kẻ ngang đen trắng, sự tương phản giữa màu sắc và họa tiết được xử lý khéo léo, tạo nên tổng thể hài hòa mà vẫn cá tính. Phối cùng quần jeans hoặc chân váy trung tính, nàng dễ dàng ứng dụng trong nhiều hoàn cảnh khác nhau.

Áo cardigan là lựa chọn hoàn hảo cho những chuyến du lịch hè - Ảnh 7.
Áo cardigan là lựa chọn hoàn hảo cho những chuyến du lịch hè - Ảnh 8.

Một lựa chọn tinh giản nhưng không hề đơn điệu khi cardigan dáng ngắn tông trắng kem được khai thác tối đa vẻ thanh thoát

ẢNH: @JANEEYEH

Thiết kế cổ chữ V cùng hàng cúc phía trước giúp phần cổ và vai trở nên mềm mại hơn, trong khi phom ôm nhẹ tôn lên vòng eo rõ nét. Khi đi cùng quần jeans ống rộng cạp cao, sự đối lập giữa phom dáng tạo nên hiệu ứng cân bằng, giúp vóc dáng trông cao ráo hơn. Sự kết hợp cùng túi xách và sneakers trắng giữ cho tổng thể hiện đại, phù hợp với nhịp sống năng động.

Áo cardigan là lựa chọn hoàn hảo cho những chuyến du lịch hè - Ảnh 9.

Tông xám trung tính mang đến vẻ ngoài trầm lắng nhưng không hề nhàm chán khi được kết hợp cùng những chi tiết mang tính đối lập

ẢNH: @TONTAWAN

Phom dáng vừa vặn cùng chất liệu dệt kim mềm mại tạo cảm giác thoải mái, trong khi lớp chân váy ren bên dưới lại mang đến nét điệu đà đầy cuốn hút. Hiệu ứng layering giúp tổng thể trở nên sinh động hơn, đặc biệt khi đi cùng các phụ kiện cá tính. Sự pha trộn giữa nét tối giản và chi tiết nổi bật tạo nên diện mạo mới mẻ, thể hiện rõ tinh thần sáng tạo trong cách phối đồ.

Áo cardigan là lựa chọn hoàn hảo cho những chuyến du lịch hè - Ảnh 10.

Không cần chuẩn bị quá nhiều, chỉ một chiếc áo cardigan mỏng nhẹ cũng đủ để đồng hành cùng nàng xuyên suốt chuyến đi

ẢNH: @TONTAWAN

Từ việc thích nghi với thời tiết đến hoàn thiện phong cách, áo cardigan luôn chứng minh được tính ứng dụng vượt trội. Sự linh hoạt trong cách phối cùng khả năng biến hóa đa dạng giúp mỗi khoảnh khắc trở nên trọn vẹn hơn, để hành trình mùa hè không chỉ tiện lợi mà còn đậm dấu ấn cá nhân.

áo cardigan áo khoác Họa tiết màu trung tính Tối giản

Muốn tôn dáng gợi cảm, đừng bỏ qua áo cúp ngực

Muốn tôn dáng gợi cảm, đừng bỏ qua áo cúp ngực

Tạo kiểu tóc xinh cùng kẹp tóc ngọc trai ngọt ngào

Tạo kiểu tóc xinh cùng kẹp tóc ngọc trai ngọt ngào

Trang phục ca rô: Lên đồ xuống phố trẻ trung chỉ trong một bước

Trang phục ca rô: Lên đồ xuống phố trẻ trung chỉ trong một bước

Nghệ thuật sang trọng thầm lặng với phong cách Old Money

Nghệ thuật sang trọng thầm lặng với phong cách Old Money

Bí quyết diện váy không tay thanh lịch, giúp nàng khoe trọn vóc dáng

Bí quyết diện váy không tay thanh lịch, giúp nàng khoe trọn vóc dáng

4 cách biến hóa phong cách nổi bật và thời thượng với khăn bandana

4 cách biến hóa phong cách nổi bật và thời thượng với khăn bandana

Nét điệu đà từ những chiếc áo thắt nơ vai

Nét điệu đà từ những chiếc áo thắt nơ vai

Áo ba lỗ giúp nàng tự tin xuống phố ngày hè

Áo ba lỗ giúp nàng tự tin xuống phố ngày hè

