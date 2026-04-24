  • An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời trang 24/7 Giữ dáng Thời trang nghề & nghiệp Tận hưởng Video
Thời trang 24/7

Áo chấm bi phối chân váy mang nét ngọt ngào xuống phố

Tiffany Trần
lamthuyanh85@yahoo.com
24/04/2026 16:00 GMT+7

Họa tiết chấm bi tưởng chừng quen thuộc lại luôn biết cách làm mới diện mạo khi kết hợp cùng những thiết kế chân váy hiện đại.

Sự kết hợp giữa áo chấm bi và chân váy không chỉ là lựa chọn an toàn mà còn là "chìa khóa" giúp người mặc dễ dàng biến hóa phong cách theo nhiều sắc thái khác nhau. 

Nếu muốn khai thác tối đa vẻ "kẹo ngọt" của họa tiết chấm bi, bản phối giữa áo ôm dáng trễ vai và chân váy voan nhiều tầng chính là lựa chọn lý tưởng. Chiếc áo trễ vai chấm bi nhỏ trên nền đen ôm gọn phần thân trên tôn lên đường cong thanh mảnh. Khi kết hợp cùng chân váy voan tầng màu kem với độ rủ mềm và độ xòe vừa phải, các lớp voan xếp tầng khiến diện mạo thêm phần lãng mạn

ẢNH: MIA RITTA

Sự đối lập về màu sắc luôn là một trong những thủ pháp thị giác hiệu quả nhất trong thời trang, đặc biệt khi được áp dụng vào họa tiết chấm bi cổ điển. Áo cổ vuông tay bồng chấm bi đen trên nền trắng cổ điển, trong khi chân váy ngắn chấm bi trắng trên nền đen lại mang đến sắc thái hiện đại và nổi bật

ẢNH: @ CHANTHIE._

Chiếc áo yếm trễ vai phối màu tương phản đen - trắng được xử lý tinh tế qua họa tiết chấm bi đảo chiều. Thiết kế yếm khéo léo tôn lên bờ vai thanh mảnh, phối cùng chân váy xòe ngắn nhiều tầng chấm bi trắng trên nền đen đầy cá tính

ẢNH: @LYPHAM.2001

Chiếc áo lệch vai chấm bi với chi tiết thắt nơ rủ mềm tạo điểm nhấn duyên dáng, phối cùng chân váy chữ A mini màu đen có phom dáng gọn gàng. Gam màu đen chủ đạo không chỉ giữ lại tinh thần cổ điển đặc trưng của họa tiết chấm bi mà còn góp phần tạo nên vẻ ngoài sành điệu cho những buổi xuống phố hoặc gặp gỡ bạn bè

ẢNH: @ LYN.DOIRISSS

Khi nét ngọt ngào của chân váy ren trắng hòa cùng vẻ cổ điển từ họa tiết chấm bi mang đậm tinh thần lãng mạn. Sự đối lập giữa áo cổ yếm hở lưng quyến rũ và chân váy xòe nhiều tầng điệu đà tạo nên hiệu ứng bắt mắt, chi tiết thắt nơ mảnh cùng phần nhún eo nhẹ của áo giúp tôn lên vòng 2 thon gọn

ẢNH: LINH.OWII

Sự kết hợp giữa sắc đỏ rực rỡ và đen huyền bí mang đến diện mạo vừa cổ điển vừa đầy cuốn hút. Áo chấm bi tay bồng dáng rộng đối lập với chân váy ngắn ôm nhẹ. Điểm xuyết thêm chiếc băng đô ca rô đỏ - trắng tăng thêm phần tinh nghịch, thể hiện cá tính riêng đầy ấn tượng

ẢNH: DOXI.STUDIO

Bên cạnh những bản phối nhẹ nhàng quen thuộc, set áo tay bồng kết hợp cùng chân váy ngắn chấm bi đồng bộ dành cho những cô nàng lười phối đồ. Phom áo dáng corset tôn dáng hòa cùng phần tay bồng, gam vàng nhạt điểm xuyết họa tiết chấm bi nhỏ thêm phần dịu dàng nhưng vẫn tinh tế

ẢNH: CRISPUS CLOTHES

Thiết kế áo chấm bi cúp ngực phối cùng chân váy chữ A mang đến diện mạo ngọt ngào, phom áo quây bồng xòe với họa tiết chấm bi đen trắng kết hợp cùng chân váy mini trắng ôm nhẹ tôn lên đường cong. Đôi giày Mary Jane đen và tất trắng hài hòa với chiếc áo chấm bi trắng đen

ẢNH: @ KHANHHUYEN.947

 

Sở hữu vẻ ngoài thanh thoát, nữ tính với đầm suông

Diện áo hai dây satin vừa quyến rũ lại vừa sang chảnh

Hô biến đường cong gợi cảm cùng đầm body dáng dài

Đầm trắng xẻ tà mang chút dịu dàng pha lẫn nét quyến rũ

Những mẫu áo hè khiến chị em 'bừng sáng'

Diện áo polo khi dạo phố, đơn giản nhưng không hề mờ nhạt

Không cần rực rỡ, trang phục màu đen vẫn giúp nàng nổi bật theo cách riêng

Vẻ đẹp quý phái khi phối trang phục cùng vòng tay đá

Giấy phép XB

số 110/GP - BTTTT

cấp ngày 24/3/2020

Tổng biên tập

Nguyễn Ngọc Toàn

© 2003-2022 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản

Theo dõi trang trên

Top
Top