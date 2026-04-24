Áo chấm bi phối chân váy mang nét ngọt ngào xuống phố

Sự kết hợp giữa áo chấm bi và chân váy không chỉ là lựa chọn an toàn mà còn là "chìa khóa" giúp người mặc dễ dàng biến hóa phong cách theo nhiều sắc thái khác nhau.
Nếu muốn khai thác tối đa vẻ "kẹo ngọt" của họa tiết chấm bi, bản phối giữa áo ôm dáng trễ vai và chân váy voan nhiều tầng chính là lựa chọn lý tưởng. Chiếc áo trễ vai chấm bi nhỏ trên nền đen ôm gọn phần thân trên tôn lên đường cong thanh mảnh. Khi kết hợp cùng chân váy voan tầng màu kem với độ rủ mềm và độ xòe vừa phải, các lớp voan xếp tầng khiến diện mạo thêm phần lãng mạn
ẢNH: MIA RITTA
Sự đối lập về màu sắc luôn là một trong những thủ pháp thị giác hiệu quả nhất trong thời trang, đặc biệt khi được áp dụng vào họa tiết chấm bi cổ điển. Áo cổ vuông tay bồng chấm bi đen trên nền trắng cổ điển, trong khi chân váy ngắn chấm bi trắng trên nền đen lại mang đến sắc thái hiện đại và nổi bật
ẢNH: @ CHANTHIE._
Chiếc áo yếm trễ vai phối màu tương phản đen - trắng được xử lý tinh tế qua họa tiết chấm bi đảo chiều. Thiết kế yếm khéo léo tôn lên bờ vai thanh mảnh, phối cùng chân váy xòe ngắn nhiều tầng chấm bi trắng trên nền đen đầy cá tính
ẢNH: @LYPHAM.2001
Chiếc áo lệch vai chấm bi với chi tiết thắt nơ rủ mềm tạo điểm nhấn duyên dáng, phối cùng chân váy chữ A mini màu đen có phom dáng gọn gàng. Gam màu đen chủ đạo không chỉ giữ lại tinh thần cổ điển đặc trưng của họa tiết chấm bi mà còn góp phần tạo nên vẻ ngoài sành điệu cho những buổi xuống phố hoặc gặp gỡ bạn bè
ẢNH: @ LYN.DOIRISSS
Khi nét ngọt ngào của chân váy ren trắng hòa cùng vẻ cổ điển từ họa tiết chấm bi mang đậm tinh thần lãng mạn. Sự đối lập giữa áo cổ yếm hở lưng quyến rũ và chân váy xòe nhiều tầng điệu đà tạo nên hiệu ứng bắt mắt, chi tiết thắt nơ mảnh cùng phần nhún eo nhẹ của áo giúp tôn lên vòng 2 thon gọn
ẢNH: LINH.OWII
Sự kết hợp giữa sắc đỏ rực rỡ và đen huyền bí mang đến diện mạo vừa cổ điển vừa đầy cuốn hút. Áo chấm bi tay bồng dáng rộng đối lập với chân váy ngắn ôm nhẹ. Điểm xuyết thêm chiếc băng đô ca rô đỏ - trắng tăng thêm phần tinh nghịch, thể hiện cá tính riêng đầy ấn tượng
ẢNH: DOXI.STUDIO
Bên cạnh những bản phối nhẹ nhàng quen thuộc, set áo tay bồng kết hợp cùng chân váy ngắn chấm bi đồng bộ dành cho những cô nàng lười phối đồ. Phom áo dáng corset tôn dáng hòa cùng phần tay bồng, gam vàng nhạt điểm xuyết họa tiết chấm bi nhỏ thêm phần dịu dàng nhưng vẫn tinh tế
ẢNH: CRISPUS CLOTHES
Thiết kế áo chấm bi cúp ngực phối cùng chân váy chữ A mang đến diện mạo ngọt ngào, phom áo quây bồng xòe với họa tiết chấm bi đen trắng kết hợp cùng chân váy mini trắng ôm nhẹ tôn lên đường cong. Đôi giày Mary Jane đen và tất trắng hài hòa với chiếc áo chấm bi trắng đen
ẢNH: @ KHANHHUYEN.947
