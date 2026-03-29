Thời trang 24/7

Áo chiết eo là 'chìa khóa vàng' cho vẻ ngoài thon gọn

Kim Ngọc
29/03/2026 08:00 GMT+7

Áo chiết eo và các thiết kế sử dụng các đường cắt để tôn eo luôn dễ dàng tạo ra hiệu ứng thị giác thon gọn, mảnh mai cho vẻ ngoài của phái nữ. Những bản phối dưới đây mách nàng cách để tìm được thiết kế chiết eo ưng ý.

Mặc đẹp không còn là bài toán khó nàng phải giải mỗi ngày nhờ vào các kiểu áo chiết eo đẹp. Từ đường "chít ben" (chiết ben) cổ điển được may dọc hai bên cạnh sườn cho đến những đường cắt mới lạ, đường chiết ly eo hay cách nhún rút vải tinh tế đều nhằm mang đến hiệu ứng eo thon, dáng gọn cho người mặc.

Áo chiết eo là 'chìa khóa vàng' cho vẻ ngoài thon gọn- Ảnh 1.

Set đồng bộ từ vải denim mềm gây ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên qua cấu trúc các đường chiết eo xòe rộng tựa như cánh hoa đang nở. Gam màu xanh đậm kết hợp dáng vai chờm của áo cổ thuyền vừa mang đến tính ứng dụng cao vừa tôn nét trẻ trung và hiện đại

ẢNH: NEM FASHION

Diện áo chiết eo, áo nhấn eo đa phong cách

Nếu bạn vẫn nghĩ rằng áo chiết eo chỉ dành cho những cô nàng điệu đà thì có thể bạn sẽ rất ngạc nhiên khi biết rằng từ các bộ vest công sở, áo ký giả, blazer đến áo cưới, đầm tiệc, váy liền mặc hằng ngày đều được áp dụng những cách thức khác nhau để nhấn eo, tôn đường cong nơi vòng eo thon.

Cấu trúc corset với các nẹp nhỏ định hình vòng eo không thường thấy ở các mẫu áo. Tuy nhiên áo chiết eo, nhún eo, xếp ly eo... thì phổ biến và mang lại cảm giác nhẹ nhàng, tinh tế và đời thường hơn. Trong lựa chọn trang phục hằng ngày, nàng chỉ cần vài thay đổi nhỏ để đạt hiệu quả - thay vì diện vest dáng suông, sơ mi rộng thì chọn áo vest, sơ mi chiết eo; đồng thời có thể dùng thêm thắt lưng khi cần thiết để làm nổi bật vẻ ngoài thon gọn, thu hút.

Áo chiết eo là 'chìa khóa vàng' cho vẻ ngoài thon gọn- Ảnh 2.

Áo vest phối quần ống rộng đồng màu. Thiết kế tay ngắn khỏe khoắn và thoáng mát có phần cổ cách điệu lạ mắt, phần eo được "thu gọn" nhờ đường cắt khéo léo cộng hưởng hiệu ứng thị giác từ phụ kiện thắt lưng da

ẢNH: NEM FASHION

Áo chiết eo là 'chìa khóa vàng' cho vẻ ngoài thon gọn- Ảnh 3.

Những đường chần chỉ, xếp ly eo được sắp đặt một cách tinh tế để tạo nên hiệu ứng "vòng eo con kiến" cho nàng. Bản phối tông trắng vừa rạng ngời vừa tràn đầy vẻ nữ tính quyến rũ là lựa chọn thanh lịch cho mọi không gian

ẢNH: CALIE

Áo chiết eo là 'chìa khóa vàng' cho vẻ ngoài thon gọn- Ảnh 4.

Các mẫu áo peplum, áo vest cách điệu phối dây lưng vải đồng màu là lựa chọn thú vị để nàng làm mới phong cách công sở. Các bản phối này tuy mang vẻ ngoài tinh giản nhưng đặc sắc vì tỷ lệ cơ thể được phân chia hài hòa nhờ vào phom dáng đặc trưng của trang phục

ẢNH: C'CHIC

Áo chiết eo là 'chìa khóa vàng' cho vẻ ngoài thon gọn- Ảnh 5.

Nàng ghi dấu ấn mạnh mẽ, sắc sảo mà vẫn ngời khí chất nữ tính qua bản phối tông đen cổ chữ V. Cấu trúc cổ áo tựa như một dải lụa được "cài" vào thắt lưng tạo nên điểm nhấn cho bản phối may đo theo phong cách cổ điển

ẢNH: C'CHIC

Áo chiết eo là 'chìa khóa vàng' cho vẻ ngoài thon gọn- Ảnh 6.

Ngoài đường cắt may hai bên hông, vị trí cài cúc áo vest cũng góp phần không nhỏ trong việc tạo nên đường cong "đồng hồ cát"

ẢNH: C'CHIC

Áo chiết eo là 'chìa khóa vàng' cho vẻ ngoài thon gọn- Ảnh 7.
Áo chiết eo là 'chìa khóa vàng' cho vẻ ngoài thon gọn- Ảnh 8.

Mỗi thiết kế áo nhấn eo đều mang lại những hiệu quả tôn dáng khác nhau. Từ những bản phối đa dạng này, nàng có thể thêm gợi ý trực quan để tìm thấy phong cách yêu thích và trang phục nào là được dành cho riêng mình

ẢNH: NEM FASHION

Áo chiết eo là 'chìa khóa vàng' cho vẻ ngoài thon gọn- Ảnh 9.

Một cách để "ăn gian" cho các mẫu áo suông, váy suông là tạo nên đường thắt eo linh động bằng dây lưng, dây hoa vải, phụ kiện dây xích, dây đeo ngọc trai... Cách phối này mang đến lựa chọn linh động, thể hiện tính ứng biến của nàng khi chìm đắm đủ lâu trong thế giới thời trang đầy ắp sự thú vị

ẢNH: C'CHIC


Túi xách sắc bạc, điểm nhấn kiêu kỳ cho quý cô sành điệu

