Áo chiết eo là 'chìa khóa vàng' cho vẻ ngoài thon gọn

Áo chiết eo và các thiết kế sử dụng các đường cắt để tôn eo luôn dễ dàng tạo ra hiệu ứng thị giác thon gọn, mảnh mai cho vẻ ngoài của phái nữ. Những bản phối dưới đây mách nàng cách để tìm được thiết kế chiết eo ưng ý.
Mặc đẹp không còn là bài toán khó nàng phải giải mỗi ngày nhờ vào các kiểu áo chiết eo đẹp. Từ đường "chít ben" (chiết ben) cổ điển được may dọc hai bên cạnh sườn cho đến những đường cắt mới lạ, đường chiết ly eo hay cách nhún rút vải tinh tế đều nhằm mang đến hiệu ứng eo thon, dáng gọn cho người mặc.
Diện áo chiết eo, áo nhấn eo đa phong cách
Nếu bạn vẫn nghĩ rằng áo chiết eo chỉ dành cho những cô nàng điệu đà thì có thể bạn sẽ rất ngạc nhiên khi biết rằng từ các bộ vest công sở, áo ký giả, blazer đến áo cưới, đầm tiệc, váy liền mặc hằng ngày đều được áp dụng những cách thức khác nhau để nhấn eo, tôn đường cong nơi vòng eo thon.
Cấu trúc corset với các nẹp nhỏ định hình vòng eo không thường thấy ở các mẫu áo. Tuy nhiên áo chiết eo, nhún eo, xếp ly eo... thì phổ biến và mang lại cảm giác nhẹ nhàng, tinh tế và đời thường hơn. Trong lựa chọn trang phục hằng ngày, nàng chỉ cần vài thay đổi nhỏ để đạt hiệu quả - thay vì diện vest dáng suông, sơ mi rộng thì chọn áo vest, sơ mi chiết eo; đồng thời có thể dùng thêm thắt lưng khi cần thiết để làm nổi bật vẻ ngoài thon gọn, thu hút.
Mỗi thiết kế áo nhấn eo đều mang lại những hiệu quả tôn dáng khác nhau. Từ những bản phối đa dạng này, nàng có thể thêm gợi ý trực quan để tìm thấy phong cách yêu thích và trang phục nào là được dành cho riêng mình